α8 Yapay Zeka İşlemciyle Güçlendirilen LG'nin En Yeni QNED TV'leri, Ultra Büyük Ekranlarda Gerçeğe Yakın Görüntü Kalitesiyle Ev Eğlence Deneyimini Yükseltiyor.

LG Electronics (LG), canlı görüntü kalitesine sahip ultra büyük 98 inç’lik QNED TV’nin de aralarında bulunduğu, gelişmiş yapay zeka destekli işleme teknolojileri, kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ve sofistike tasarıma sahip, geniş ekran seçenekleri sunan en yeni 2024 QNED ve QNED Mini LED TV serisini duyurdu.

LG 2024 QNED TV'ler, α8 Yapay Zeka İşlemcisi ile geliştirilerek önceki modele göre yapay zeka performansında 1,3 kat artış, grafik performansında 2,3 kat iyileştirme ve 1,6 kat daha işlem hızı elde etti.

Daha üstün bir görüntü kalitesi için en son teknolojiden yararlanan Gelişmiş AI Görüntü özelliği derin öğrenmeye dayalı en üst düzey görüntü kalitesi sağlıyor. Bu çok yönlü özellik, bir sahnedeki yüzleri, nesneleri ve arka planları ustaca ayırt ederek dokuyu ve ince ayrıntıları zenginleştirerek görüntüleri benzersiz bir gerçekçilikle sunuyor. Gelişmiş Dinamik Ton Haritalama, görüntüyü bloklara bölüyor ve her birini gerçek zamanlı olarak analiz ederek en karanlık ve en parlak alanları tespit ediyor, üç boyutlu görüntü kalitesi sunmak için ayrıntıları hassas HDR optimizasyonuyla yükseltiyor. Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı ile kullanıcılar, derin öğrenme aracılığıyla görüntü kalitesini zahmetsizce özelleştirebiliyor.

Gelişmiş AI Ses özelliği, canlı görüntü kalitesinin yanı sıra TV'lerin yerleşik hoparlörlerinden gelen sanal 9.1.2 surround sesin mükemmel ses kalitesiyle izleyicileri büyülüyor. WOW Orkestra ise LG Sound Bar ile LG QNED TV hoparlörlerini kusursuz bir şekilde entegre ederek büyüleyici bir 3D ses deneyimi sağlıyor.

LG'nin Quantum Dot ve NanoCell renk teknolojileri bir arada sunan en yeni QNED TV'leri, ultra gerçekçi görüntüleme için net ve canlı görüntü kalitesi sunuyor. QNED TV'lerin özgün renkleri, daha sürükleyici ve üç boyutlu bir ev eğlencesi deneyimi için görsel derinliği artırıyor.

Gerçekçi kontrast elde eden LG QNED Mini LED TV'ler, tonlamaları ve doğru arka ışık kontrolünü geliştirmek için Hassas Karartma teknolojisini kullanıyor. LG QNED Mini LED TV QNED90 modeli, gri tonları arasında ayrım yapan ve 20 bit doğrulukla tonlamayı temsil eden Milyon Gri Ölçeği özelliğine sahip ve son derece canlı kontrast sağlıyor.

Yalnızca 29 mm'lik ince profille şık ve sofistike bir tasarıma sahip olan LG 2024 QNED TV'ler, QNED85 ve QNED 80 modelleri de dahil olmak üzere her alana uyum sağlıyor ve bulunduğu eve birinci sınıf bir dokunuş katıyor. TV'ler aynı zamanda duvara da monte edilebiliyor, böylece mobilya ve cihazların düzenlenmesinde daha fazla esneklik sağlanıyor.

LG 2024 QNED TV'ler aynı zamanda çok yönlü kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı ile ev eğlencesi deneyimini de üst seviyeye çıkarıyor. LG, webOS Re:New programıyla, daha fazla Smart TV sahibine önümüzdeki beş yıl boyunca en güncel kullanıcı deneyimini sunmak için webOS Smart TV platformunun en son sürümüne yükseltme seçeneği sunuyor. Bu benzersiz teklif, 2022'de piyasaya sürülen LG QNED Mini LED 8K modellerini (QNED99 ve QNED95 serisi) de kapsıyor ve yakında QNED TV serisindeki ek modellere ve dünya çapında daha fazla bölgeye gelmesi bekleniyor.

Kullanıcılar, en yeni LG webOS Smart TV platformunu kullanarak, deneyimi tercihlerine göre uyarlamak için bireysel profiller oluşturabiliyor. TV'ler, kullanıcı profillerine göre sesleri ayırt edebiliyor ve kapsamlı kullanım geçmişlerindeki kalıpları yorumlayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Ayrıca webOS'un en yeni sürümünün kullanıcı arayüzü ekranı, Home Office, Home Hub, Sports ve Games gibi gruplar halinde özelleştirilmiş hizmetlere hızlı ve zahmetsiz erişim sunan yeni Dynamic Q Card temasını içeriyor. Kullanıcıların en sevdikleri içeriklerinin keyfini çıkarabilmesi için LG 2024 QNED TV'ler, mobil cihazlarla bağlantı ve uyumlulukta gelişmiş kolaylık sağlamak üzere Apple AirPlay ve Chromecast'i de destekliyor.

LG 2024 QNED TV'ler, özel menü ayarları, işaret dili avatarları, uzaktan kumanda eğitimleri ve sorunların hızlı çözümü için kılavuzlar dahil olmak üzere bir dizi erişilebilirlik özelliği de sunuyor.

LG'nin 2024 QNED TV serisi, 98 inçlik büyüklüğüyle izleyicileri tamamen içine çekecek gerçekten devasa ekranı başta olmak üzere, geniş ekran boyutu yelpazesiyle müşterilerin farklı ihtiyaç ve tercihlerini karşılıyor. Devasa 98 inçlik modelin eklenmesi, birinci sınıf LCD TV pazarında daha büyük TV'lere yönelik artan talebi karşılıyor. 43, 50, 55, 65, 75 ve 86 inçlik modelerin dahil olduğu kapsamlı ürün yelpazesi, müşterilere her alana ideal şekilde uyacak birden fazla alternatif sunuyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Ürün Planlama Bölümü Başkanı Baik Seon-pill konu ile ilgili şunları söyledi: “LG 2024 QNED TV serisi, çeşitli ekran boyutlarında olağanüstü görsel-işitsel deneyim sağlayan gelişmiş işlemciyle TV izlemeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor ve aynı zamanda her bireyin benzersiz yaşam tarzına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. webOS konusundaki on yıllık uzmanlığımızdan yararlanarak benzersiz bir müşteri deneyimi sunmaya kararlıyız.”

CES 2024 ziyaretçileri, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında şirketin standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) LG'nin ev eğlencesi deneyimlerindeki en son yeniliklerini ve teknolojilerini keşfetme fırsatına sahip olacak. LG'nin CES'teki tüm heyecan verici duyurularını sosyal medyada #LGCES2024'ten takip edebilirsiniz.

* Belirli bir kullanıcı deneyimi, kullanıcı arayüzü veya özellikleri seçmeye gerek kalmadan tam yükseltme sunan açılır bildirimler yalnızca bunları almayı kabul eden müşterilere gönderilir. Bu yükseltmenin TV'nin donanım performansını, özelliklerini veya dayanıklılığını kapsamadığını lütfen unutmayın.

** Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.