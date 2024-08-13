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LG StanbyME 2 Kişisel Ekran Satın Alımlarında XT7S Hoparlör Hediye
27LX6TDGA_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG StanbyME 2 Kişisel Ekran Satın Alımlarında XT7S Hoparlör Hediye

27LX6TDGA_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

LG StanbyME 2 Kişisel Ekran Satın Alımlarında XT7S Hoparlör Hediye

27LX6TDGA.XT7S
  • front
  • front
  • front
front
front
front

Temel Özellikler

  • USB-C desteği ve 4 saat batarya süresi, çıkarılabilir, taşınabilir dahili pil özellikli ekran.
  • Mood Maker’ın farklı temalarıyla tarzınızı yansıtın.
  • Let’s Draw özelliğiyle dijital bir tuval olarak kullanın.
  • WOW Orkestra
  • Özel Widget
  • Ayarlanabilir Bağlantı Standı
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BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

623 x 364 x 28,5

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

623 x 1265 x 398

Kutu Boyutları (GxYxD)

1265 x 210 x 580

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

398 x 398

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

4,3

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

15,2

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (27LX6TDGA)
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Türkiye Energy Label 2019(27LX6TDGA)
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Türkiye Information Sheet(27LX6TDGA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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UYUMLULUK BİLGİLERİ

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WEB INFO(XT7S)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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