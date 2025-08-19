2025 LG.COM MEMBER DAYS KAMPANYA ŞART VE KOŞULLARI

1. İşbu kampanya, 16 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında lg.com/tr çevrimiçi mağazasından gerçekleştirilen alışverişlerde geçerlidir. Kampanya ürünleri stoklarla sınırlıdır.

2. Kampanyadan yararlanabilmek için lg.com/tr çevrimiçi mağazasında üyelik kaydı oluşturulması zorunludur.

3. Kampanya kapsamında; 11 Eylül 2025 saat 00:01 – 15 Eylül 2025 saat 23:59 tarihleri arasında katılıma açık olan QUIZ’e katılarak soruyu doğru yanıtlayan ve lg.com/tr üyesi olan katılımcılar, 16 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, yalnızca bir kez kullanılabilecek %5 indirim kuponu kazanacaktır. Kupon, sadece 40.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

• Kazanılan kupon, “İndirme” butonuna tıklanarak, kullanıcıların üye e-posta adresi ile giriş yaptıktan sonra LG Hesabım > Kuponlarım alanında görüntülenebilir.

4. LG Member Days %10 Üyelik İndirimi’nden yararlanabilmek için katılımcıların lg.com/tr çevrimiçi mağazasına üye olması ve 16 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alışveriş yapması gerekmektedir. Bu indirim yalnızca bir kez kullanılabilir.

5. Kupon, sepete otomatik olarak tanımlanır. Ödeme sayfasına geçildiği anda sistem tarafından kullanılmış kabul edilir. Ödeme tamamlanmadan sayfadan çıkılması veya ödeme esnasında yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle işlemin tamamlanamaması halinde kupon geçersiz sayılır ve tekrar kullanılamaz.

6. Sıcak Fırsat Kampanyası kapsamında indirim oranları ürün gruplarına göre değişmekte olup %5 ila %15 arasında uygulanır. Kampanyaya dahil her ürün için stok adedi 5 adet ile sınırlıdır. İndirimli ürün grubuna ulaşmak için lg.com/tr üzerindeki ilgili kampanya sayfasındaki Sıcak Fırsatlar bölümünün ziyaret edilmesi gerekmektedir.

7. Promosyonlu veya hediyeli ürün alımlarında; asıl ürünün herhangi bir sebeple iade edilmesi ve ücretinin geri ödenmesi halinde, promosyon veya hediye edilen ürünün de iade edilmesi zorunludur.

• Promosyon/hediye ürünün iade edilmemesi durumunda, lg.com/tr üzerinde belirtilen piyasa değeri, iade edilecek fatura tutarından düşülerek işlem yapılır.

• İkili veya çoklu paket kampanyalarında ürünlerin tekil olarak iadesi kabul edilmez. Paket kapsamındaki tüm ürünlerin eksiksiz olarak iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde iade talebi geçersiz sayılacaktır.

8. Kampanyadan yalnızca, lg.com/tr çevrimiçi mağazasından satın alınan ürünler yararlanabilir. Aksi durumda kampanya geçersizdir.

9. Bu kampanya kapsamındaki indirimler (LG Member Days %10 Üyelik İndirimi, %5 QUIZ Kuponu ve Sıcak Fırsat İndirimi) birbiriyle birleştirilebilir.

10. İşbu kampanya, başka herhangi bir LG kampanyası ile birleştirilemez.Kuponlar nakde çevirilemez veya talep edilemez.

11. LG Electronics Ticaret A.Ş., kampanyanın tarih ve koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

12. Daha fazla bilgi için 444 6 543 (LGE) - LG Müşteri Bilgi Merkezi’nden 1-1-3 tuşlanarak veya LG Alışveriş Asistanı aracılığıyla çevrimiçi satış ekibine ulaşabilirsiniz.

13. Katılımcılar tarafından verilen tüm kişisel veriler, LG Electronics Ticaret A.Ş. Gizlilik Politikası kapsamında işlenecektir. Detaylı bilgi için:

• Gizlilik Politikası

• Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

14. Kampanyaya katılan tüm kişiler, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.