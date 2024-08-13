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LG.com hesabınızı doğrulayın
Tebrikler! Neredeyse bitti. LG Electronics Hizmetleri ve LG Üye avantajlarından yararlanacaksınız.
LG hesabınızı etkinleştirmek için sağladığınız e-posta adresine bir e-posta gönderdik.
Lütfen e-posta gelen kutunuzdaki aktivasyon e-postasını açın. LG hesabınızın aktivasyon sürecini tamamlamak için onay bağlantısına tıklayın.
LG hesabınızın aktivasyon bağlantısı 48 saat boyunca geçerlidir. 48 saat dolduktan sonra, onaylanmamış LG hesabı otomatik olarak silinecektir. Bu durumda, yeniden kayıt oluşturulmalı ve LG hesabı yeni aktivasyon bağlantısıyla onaylanmalıdır.
Onay e-postasını gelen kutunuzda bulamamanız halinde lütfen gereksiz kutunuzu da kontrol edin.
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