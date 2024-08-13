*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

*Netflix üyeliği gereklidir.

*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ için ayrı bir abonelik gereklidir. (c) 2022 Disney ve ilişkili kuruluşları.

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

*Apple TV+ abonelik gerektirir.

*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.

*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

*Ana sayfa ekranı ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.