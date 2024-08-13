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Yayın Akışı Platformları
En Büyük Yayın Akışı Platformları Tek Çatı Altında
Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ ve çok daha fazlasını sunan LG TV'ler, en büyük yayın akışı platformlarına ev sahipliği ediyor. Bu kadar çok seçenek varken herkese uygun bir şeyler bulmak çok kolay.
Her biri yayın akışı platformu logosu ve video görüntüsü içeren 4 görüntü bloğu. Witcher ile Netflix logosu, Foundation ile Apple TV Plus logosu, Without Remorse ile Prime Video logosu ve LG Channels logosu.
*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
NVIDIA GeForce NOW
Talep Üzerine En Yeni Pc Oyunları
LG TV'ler artık en yeni bilgisayar oyunlarını doğrudan TV'nize getiren bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'ı destekliyor. Oyununuzu Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect veya Origin'den aldığınız gibi anında oynamaya başlayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan kontrol cihazı.
Rockey League, Farcry 6, Apex Legends, vb. dahil farklı NVIDIA GEFORCE NOW oyunlarının küçük resimleri vardır. Ayrıca, sol üst köşede NVIDIA Geforce NOW logosu bulunur.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ için ayrı bir abonelik gereklidir. (c) 2022 Disney ve ilişkili kuruluşları.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
*Ana sayfa ekranı ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
OLED evo
Yeni LG OLED evo çağı
Brightness Booster ile ultra ince tasarım bir araya gelerek ekranı bir şahesere dönüştürür.
OLED
Pikseller hayat buluyor
Süper siyah ve Sonsuz Kontrast ile görüntülerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuna inanamayacaksınız.
QNED
Canlı bir renk deneyimi
Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.
NanoCell
Gerçek anlamda saf renkler
Saf Renk teknolojisi ve 4K netliği bir araya gelerek büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.