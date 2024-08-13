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Eğlence Satiş Noktalari

Tüm Favori Içerikleriniz Tek Bir Yerde

İzleyin, Oynayın, Yaşayın!

LG TV'ler hem film hem de oyun severlere birbirinden farklı OTT hizmetleri sunarak herkese uygun içeriklere erişim sağlar

Yayın Akışı Platformları

En Büyük Yayın Akışı Platformları Tek Çatı Altında

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ ve çok daha fazlasını sunan LG TV'ler, en büyük yayın akışı platformlarına ev sahipliği ediyor. Bu kadar çok seçenek varken herkese uygun bir şeyler bulmak çok kolay.

Her biri yayın akışı platformu logosu ve video görüntüsü içeren 4 görüntü bloğu. Witcher ile Netflix logosu, Foundation ile Apple TV Plus logosu, Without Remorse ile Prime Video logosu ve LG Channels logosu.

*Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

NVIDIA GeForce NOW

Talep Üzerine En Yeni Pc Oyunları

LG TV'ler artık en yeni bilgisayar oyunlarını doğrudan TV'nize getiren bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'ı destekliyor. Oyununuzu Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect veya Origin'den aldığınız gibi anında oynamaya başlayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan kontrol cihazı.

Rockey League, Farcry 6, Apex Legends, vb. dahil farklı NVIDIA GEFORCE NOW oyunlarının küçük resimleri vardır. Ayrıca, sol üst köşede NVIDIA Geforce NOW logosu bulunur.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.

*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ için ayrı bir abonelik gereklidir. (c) 2022 Disney ve ilişkili kuruluşları.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
*Ana sayfa ekranı ve desteklenen uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Satiş Noktalari

Hemen Satin Alin

OLED evo

LG OLED evo ekranda bir çiçeğin renkli soyut bir görüntüsü gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Yeni LG OLED evo çağı

Brightness Booster ile ultra ince tasarım bir araya gelerek ekranı bir şahesere dönüştürür.

OLED

LG OLED ekranda renkli şeritler gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Pikseller hayat buluyor

Süper siyah ve Sonsuz Kontrast ile görüntülerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuna inanamayacaksınız.

QNED

TV ve LG QNED 8K Mini LED logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV monitörü içinde renkli toz kütlesi patlar ve TV çerçevesinin dışına çıkar.

Canlı bir renk deneyimi

Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.

NanoCell

TV ve LG NanoCell logosu ortaya yerleştirilmiştir; NanoCell ekranında soyut ve renkli büyük damlacık desenleri bulunur.

Gerçek anlamda saf renkler

Saf Renk teknolojisi ve 4K netliği bir araya gelerek büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.

UHD

TV ve LG UHD logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV ekranının her yerinde ve arka planda buzlu kış ağaçları görülür.

Kristal netliğinde 4K

Akıllı televizyonunuzdaki canlı ve net 4K kalitesini bambaşka bir düzeye taşır.