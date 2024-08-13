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Akilli Deneyİm Nereden Alabİlİrİm

Akıllı Evinizin Yeni Merkezi

ThinQ AI ve WebOS

TV Teknolojisi Artık çok Daha Akıllı

LG TV'lerde ThinQ AI ve içerik merkezli Yeni Ev ile daha akıllı, daha kişisel bir deneyimin
keyfini çıkarın.

*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Apple Airplay ve HomeKit

Kontrol Sizde

Apple AirPlay ve HomeKit desteği sayesinde artık LG TV'nizi Apple cihazlarınız üzerinden daha rahat kontrol edebilirsiniz. TV'nizi açıp kapatmak, girişi değiştirmek ve hatta ses seviyesini ayarlamak için Siri'yi veya Ev uygulamasını kullanın; üstelik hepsini uzaktan kumandaya dokunmadan yapın.

Mutlu bir şekilde bir şeyler izleyen adam. Sağ üst köşede Apple AirPlay logosu ve Apple HomeKit logosu vardır.

Uzaktan Toplantı

Yeni Uzaktan Toplantı Odanızla Tanışın

LG TV'ler artık Uzaktan Toplantı (RemoteMeeting) özelliği aracılığıyla telekonferansı destekliyor. Bir tablet veya PC'ye ihtiyaç duymadan toplantılara kolayca katılın ve 100 kişiye kadar katılımcıyı büyük ekranda görüntüleyin.

Dört kişi konferans odasında oturmuş televizyon izler ve telekonferans yapar. TV ekranı, toplantıya katılan kişilerin yüzlerini gösterir.

Tek bir Odaya 100 Katılımcı Davet Edin

Bir toplantı odasında 100 katılımcıyla güvenli bağlantının keyfini çıkarın. Büyük toplantılara kolayca ev sahipliği yapın ve herkesi aynı anda görüntüleyin.

Remote Meeting özelliği ile tek ekranda 100 kişiyi gösteren bir TV ekranı.

Toplantı Odasına Mı Ihtiyacınız var? Bizde Istemediğiniz Kadar var

RemoteMeeting, istediğiniz her yerde dev bir ofis alanı kurarak 99 sanal toplantı odası sunar. Oda müsaitliğini ve toplantı geçmişini tek bir yerden kolayca görüntüleyin.

Uzaktan Toplantı özelliğinde birçok toplantı odasını gösteren ekran.

*RemoteMeeting özelliği ayrı bir abonelik hizmeti gerektirebilir
*Destek, web işletim sistemi özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
*Video işlevlerini kullanmak için ayrı bir USB kamera gereklidir.

Maç Bildirimi

Bir Film Izlerken en son Spor Haberlerini Almak mı Istiyorsunuz? Hiç zor Değil!

En son fikstürlerden maç saatlerine ve atılan gollere kadar her konuda sizi bilgilendiren Maç Bildirimi özelliği, diğer içerikleri izlerken bile favori takımlarınıza ve liglerinize dair gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Profilim

Size Özel Tasarlanan bir Deneyimi Yaşayın

LG TV şimdi, ailenin her üyesi için kolayca bireysel profiller oluşturabileceğiniz ve bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz Profilim özelliğine sahiptir. Ana ekran daha sonra her farklı hesaba göre uyarlanarak size kişiselleştirilmiş içerik önerileri, spor uyarıları ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için favori uygulamalarınıza hızlı erişim sağlar.

*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.

İlgili İçerik Arama

Parmaklarınızın Ucunda Daha Fazla Içerik

İlgili İçerik Arama, daha sonra ne izleyeceğinizi bulmayı kolaylaştırır. Daha fazla içerik önerisi için sihirli uzaktan kumandanızdaki ses düğmesine dokunmanız yeterlidir, böylece beğenebileceğiniz yeni içerikleri bulabilirsiniz.

*Bu hizmete yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Uzaktan kumanda tasarımı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Yayın düzenlemeleri bazı ülkelerde çalışmayı kısıtlayabilir ve içerik ittifakı anlaşması, IP Akış kanalında (LG Kanalı) diğer içeriklerin üst üste bindirilmesini yasaklayarak MagicLink işlevinin kullanımını sınırlar.

Erişebilirlik

Lg Tv'Leri Sevmek Artık cok Kolay

Sol üst köşedeki resimde oturma odasında bir kanepede oturan ve mutlu bir şekilde bir şeyler izleyen büyükbaba. Mutlu bir şekilde bir şeyler izleyen kız.

Sesli Açıklamalar ve Görsel Ayarlamalar

LG TV'ler yüksek kontrast, gri tonlama ve rengi tersine çevirme gibi ayar seçeneklerine sahiptir ve gelişmiş erişilebilirlik için sesli yönlendirme ve sesli açıklamalar sunar.

Sarı duvarın önünde durarak kulaklık takan büyükbaba.

Altyazılar ve Otomatik ses Düzeyi

LG TV'nin altyazıları istediğiniz gibi yeniden konumlandırılabilirken, otomatik ses düzeyi ayarlama, çeşitli içerik girişlerinde otomatik olarak tutarlı ses düzeyleri sağlar.

Birisi TV ekranının önünde bir TV kumandası tutar. Bir konuşma balonunda "Sadece Merhaba LG deyin" yazar.

Merkezi Kontrol ve Eller Serbest Destek

TV'nizi yalnızca sesinizle uzaktan kontrol edin, bağlı akıllı cihazları TV'nizden yönetin ve evrensel kumanda olarak kullanışlı sihirli uzaktan kumandayı kullanın.

 

İkiz erkek kardeşler kanepede oturarak bir şey izler.

Kolay Eğitimler ve Eşzamanlı ses

Görsel eğitimler size uzaktan kumandayı nasıl kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğretirken, eşzamanlı ses ise farklı işitme yeteneklerine sahip kişilerin içeriğin keyfini birlikte çıkarmasına olanak tanır.

 

*Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Nereden Alabİlİrİm

Hemen AL

OLED evo

LG OLED evo ekranda bir çiçeğin renkli soyut bir görüntüsü gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Yeni LG OLED evo Çağı

 

Brightness Booster ile ultra ince tasarım bir araya gelerek ekranı bir şahesere dönüştürür.

OLED

LG OLED ekranda renkli şeritler gösterilir ve televizyondan arka plana doğru genişler.

Pikseller Hayat Buluyor

Süper siyah ve Sonsuz Kontrast ile görüntülerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuna inanamayacaksınız.

QNED

TV ve LG QNED 8K Mini LED logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV monitörü içinde renkli toz kütlesi patlar ve TV çerçevesinin dışına çıkar.

Canlı bir Renk Deneyimi

Quantum Dot ve NanoCell özelliklerine sahip LG QNED, benzersiz renkler sunar.

NanoCell

TV ve LG NanoCell logosu ortaya yerleştirilmiştir; NanoCell ekranında soyut ve renkli büyük damlacık desenleri bulunur.

Gerçek Anlamda saf Renkler

Saf Renk teknolojisi ve 4K netliği bir araya gelerek büyüleyici bir izleme deneyimi sunar.

UHD

TV ve LG UHD logosu ortaya yerleştirilmiştir; TV ekranının her yerinde ve arka planda buzlu kış ağaçları görülür.

Kristal Netliğinde 4K

Akıllı televizyonunuzdaki canlı ve net 4K kalitesini bambaşka bir düzeye taşır.