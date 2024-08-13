LG TV şimdi, ailenin her üyesi için kolayca bireysel profiller oluşturabileceğiniz ve bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz Profilim özelliğine sahiptir. Ana ekran daha sonra her farklı hesaba göre uyarlanarak size kişiselleştirilmiş içerik önerileri, spor uyarıları ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için favori uygulamalarınıza hızlı erişim sağlar.