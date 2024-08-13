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*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Apple Airplay ve HomeKit
Kontrol Sizde
Apple AirPlay ve HomeKit desteği sayesinde artık LG TV'nizi Apple cihazlarınız üzerinden daha rahat kontrol edebilirsiniz. TV'nizi açıp kapatmak, girişi değiştirmek ve hatta ses seviyesini ayarlamak için Siri'yi veya Ev uygulamasını kullanın; üstelik hepsini uzaktan kumandaya dokunmadan yapın.
Mutlu bir şekilde bir şeyler izleyen adam. Sağ üst köşede Apple AirPlay logosu ve Apple HomeKit logosu vardır.
Uzaktan Toplantı
Yeni Uzaktan Toplantı Odanızla Tanışın
LG TV'ler artık Uzaktan Toplantı (RemoteMeeting) özelliği aracılığıyla telekonferansı destekliyor. Bir tablet veya PC'ye ihtiyaç duymadan toplantılara kolayca katılın ve 100 kişiye kadar katılımcıyı büyük ekranda görüntüleyin.
Dört kişi konferans odasında oturmuş televizyon izler ve telekonferans yapar. TV ekranı, toplantıya katılan kişilerin yüzlerini gösterir.
Tek bir Odaya 100 Katılımcı Davet Edin
Bir toplantı odasında 100 katılımcıyla güvenli bağlantının keyfini çıkarın. Büyük toplantılara kolayca ev sahipliği yapın ve herkesi aynı anda görüntüleyin.
Remote Meeting özelliği ile tek ekranda 100 kişiyi gösteren bir TV ekranı.
Toplantı Odasına Mı Ihtiyacınız var? Bizde Istemediğiniz Kadar var
RemoteMeeting, istediğiniz her yerde dev bir ofis alanı kurarak 99 sanal toplantı odası sunar. Oda müsaitliğini ve toplantı geçmişini tek bir yerden kolayca görüntüleyin.
Uzaktan Toplantı özelliğinde birçok toplantı odasını gösteren ekran.
*RemoteMeeting özelliği ayrı bir abonelik hizmeti gerektirebilir
*Destek, web işletim sistemi özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
*Video işlevlerini kullanmak için ayrı bir USB kamera gereklidir.
Maç Bildirimi
Bir Film Izlerken en son Spor Haberlerini Almak mı Istiyorsunuz? Hiç zor Değil!
En son fikstürlerden maç saatlerine ve atılan gollere kadar her konuda sizi bilgilendiren Maç Bildirimi özelliği, diğer içerikleri izlerken bile favori takımlarınıza ve liglerinize dair gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
*Desteklenen spor türleri ve ligler ülkeden ülkeye değişebilir.
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
Profilim
Size Özel Tasarlanan bir Deneyimi Yaşayın
LG TV şimdi, ailenin her üyesi için kolayca bireysel profiller oluşturabileceğiniz ve bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz Profilim özelliğine sahiptir. Ana ekran daha sonra her farklı hesaba göre uyarlanarak size kişiselleştirilmiş içerik önerileri, spor uyarıları ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için favori uygulamalarınıza hızlı erişim sağlar.
*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
İlgili İçerik Arama
Parmaklarınızın Ucunda Daha Fazla Içerik
İlgili İçerik Arama, daha sonra ne izleyeceğinizi bulmayı kolaylaştırır. Daha fazla içerik önerisi için sihirli uzaktan kumandanızdaki ses düğmesine dokunmanız yeterlidir, böylece beğenebileceğiniz yeni içerikleri bulabilirsiniz.
*Bu hizmete yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Uzaktan kumanda tasarımı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Yayın düzenlemeleri bazı ülkelerde çalışmayı kısıtlayabilir ve içerik ittifakı anlaşması, IP Akış kanalında (LG Kanalı) diğer içeriklerin üst üste bindirilmesini yasaklayarak MagicLink işlevinin kullanımını sınırlar.
Erişebilirlik
Lg Tv'Leri Sevmek Artık cok Kolay
*Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
OLED evo
Yeni LG OLED evo Çağı
OLED
Pikseller Hayat Buluyor
QNED
Canlı bir Renk Deneyimi
NanoCell
Gerçek Anlamda saf Renkler