86 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026

1)*LG'nin Micro RGB özelliği, LG Mini LED'e göre daha küçük boyutlu LED'lerin birleşimiyle geniş renk üretimi sağlayan çoklu LED tabanlı renk teknolojisini ifade eder.

2)*LG MicroRGB Ekran, IDMS v1.2 madde 5.18’e göre ölçülen Üçlü %100 Renk Kapsamı bakımından Intertek tarafından onaylanmıştır.

3)*Yukarıdaki görseller yalnızca temsil amaçlıdır.

4)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında.

5)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

6)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

7)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

8)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

9)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

10)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

11)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

13)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

14)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

16)*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

*Kurulum ortamına bağlı olarak TV ve duvar arasında hafif bir boşluk olabilir. Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.

17)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Hizmet, ücretli abonelik kapsamında sunulmaktadır. Oturum açma ve ödeme yöntemi kaydıyla bir aylık ücretsiz deneme sunulur. Abonelik, deneme süresi bitmeden iptal edilmediği takdirde otomatik olarak ücretli bir plana yenilenir. Abonelik, deneme süresi içinde istenilen zamanda iptal edilebilir.

18)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

21)*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

22)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

23)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

24)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

25)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

26)*AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*165 Hz modu yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*Motion Booster 330, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 330 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

27)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

29)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

30)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

31)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

32)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

34)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

35)*MRGB95 ekranları, UL tarafından Düşük Mavi Işık Platin olarak doğrulanmıştır.

36)*9.1.6 uzamsal ses yalnızca Dolby Atmos içeriği oynatılırken etkinleştirilir.

*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

37)*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.