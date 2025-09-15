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86 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026

86 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026

86MRGB96B6B
Front view of 86 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026 86MRGB96B6B
LG Micro RGB evo AI MRGB95 ekranın ön ve yan görünümlerinde 2230 mm ekran genişliği, 1277 mm ekran yüksekliği, stantla birlikte 1374 mm yükseklik, 49,9 mm derinlik ve 1725 x 415 mm ölçülerinde stant ayak iziyle 100 inçlik bir ekran vurgulanıyor.
MRGB95 100 inç ekran için Görüntüleme kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti
Micro RGB ultra hassas renk kontrolüne sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, Intertek tarafından onaylanmış özellikleriyle BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’nin %100 renk kapsamını sunar.
RGB Primary Color Ultra ile desteklenen LG Micro RGB evo AI MRGB95 ekranda bir çiçek resmi görülüyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık; dengeli renk ve hassas kontrast ayarı için farklı Micro RGB motorlarından kusursuz bir şekilde kontrol ediliyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’in alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 özelliği, bir devre kartı üzerinde mor ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarıyor ve NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunuyor.
Micro Dimming Ultra özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, 8,3 milyondan fazla piksel ile hassas renk ayrımı olan ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 ile desteklenen binlerce karartma bölgesiyle zenginleştirilmiş canlı bir deniz yaşamı sahnesini gösteriyor.
Sağda, LG Micro RGB evo AI MRGB95’te kullanılan Micro RGB, soldaki Mini LED ile karşılaştırılarak gösteriliyor ve hassas parlaklık ile renk kontrolü için daha küçük kırmızı, yeşil ve mavi ışık unsurları vurgulanıyor.
Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95 ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, siyah tonlarında döşenmiş geniş bir odada kusursuz bir şekilde duvara monte edilmiş ve iç mekanla uyumlu canlı renklerde cesur sanat eserlerini gösteriyor.
Front view of 86 inç LG Micro RGB evo AI MRGB 96 4K 165Hz VRR Smart TV Sihirli Kumanda webOS26 2026 86MRGB96B6B
LG Micro RGB evo AI MRGB95 ekranın ön ve yan görünümlerinde 2230 mm ekran genişliği, 1277 mm ekran yüksekliği, stantla birlikte 1374 mm yükseklik, 49,9 mm derinlik ve 1725 x 415 mm ölçülerinde stant ayak iziyle 100 inçlik bir ekran vurgulanıyor.
MRGB95 100 inç ekran için Görüntüleme kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti
Micro RGB ultra hassas renk kontrolüne sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, Intertek tarafından onaylanmış özellikleriyle BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’nin %100 renk kapsamını sunar.
RGB Primary Color Ultra ile desteklenen LG Micro RGB evo AI MRGB95 ekranda bir çiçek resmi görülüyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık; dengeli renk ve hassas kontrast ayarı için farklı Micro RGB motorlarından kusursuz bir şekilde kontrol ediliyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’in alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 özelliği, bir devre kartı üzerinde mor ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarıyor ve NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunuyor.
Micro Dimming Ultra özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, 8,3 milyondan fazla piksel ile hassas renk ayrımı olan ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 ile desteklenen binlerce karartma bölgesiyle zenginleştirilmiş canlı bir deniz yaşamı sahnesini gösteriyor.
Sağda, LG Micro RGB evo AI MRGB95’te kullanılan Micro RGB, soldaki Mini LED ile karşılaştırılarak gösteriliyor ve hassas parlaklık ile renk kontrolü için daha küçük kırmızı, yeşil ve mavi ışık unsurları vurgulanıyor.
Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95 ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’e uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösteriliyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, siyah tonlarında döşenmiş geniş bir odada kusursuz bir şekilde duvara monte edilmiş ve iç mekanla uyumlu canlı renklerde cesur sanat eserlerini gösteriyor.

Temel Özellikler

  • Bağımsız Micro RGB ışık kontrolü ve sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamı ile çığır açan renkler
  • BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’de Üçlü %100 Renk Kapsamı sertifikalı
  • alfa 11 AI İşlemci ile desteklenen binlerce karartma bölgesi olağanüstü kontrast sağlar
  • LG OLED’in uzmanlığından gelen Çift AI Motoruna sahip yeni alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3, yapay zeka destekli 4K görüntüleme deneyimi sunar
  • Motion Booster 330 ile 330 Hz’e çıkan yenileme hızı ve ultra akıcı oyun deneyimi
Daha fazla
MRGB95 100 inç ekran için Görüntüleme kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (MRGB95, 100")

Görüntüleme

LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

Siber Güvenlik

Multi-AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (Çoklu AI)

Yapay Zeka

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Akıllı TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Neden Micro RGB evo? 

RGB Primary Color Ultra ile desteklenen LG Micro RGB evo AI MRGB95 ekranda bir çiçek resmi görülüyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık canlı ve doğru renkler için farklı Micro RGB AI motorlarından hassas bir şekilde kontrol ediliyor.

RGB Primary Color Ultra

Sertifikalı üçlü %100 renk kapsamına sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, ekranı kırmızı, yeşil ve mavinin zengin, akışkan renk geçişleriyle dolduruyor ve BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’nin %100’ünü kapsıyor.

Sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamı

LG Micro RGB evo AI MRGB95, Micro Dimming Ultra ile çarpıcı kontrast sunarak milyonlarca pikseli ve hassas tam spektrum renk ayrımını görüntülüyor. Bu özellikler, Çift AI Motorlu alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 ile destekleniyor.

Micro Dimming Ultra, Çarpıcı Kontrast

LG Micro RGB evo AI MRGB95, koyu renkli bir devre kartı üzerinde mor ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu vurgulayan yeni alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 özelliğini gösteriyor.

Yeni alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zeka desteğini gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

Micro RGB evo nasıl Micro RGB’nin bir sonraki evrimidir?

13 yıllık OLED uzmanlığına dayanarak üretilen Micro RGB evo, Micro RGB’nin ötesine geçen çığır açan bir evrim olan ilk nesil RGB TV’mizdir. Sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamına sahip Micro RGB teknolojisi sayesinde olağanüstü renk doğruluğu ve daha zengin renkler sunar. OLED’de de bulunan ve 8,3 milyon pikseli kontrol edebilen aynı alpha 11 yapay zeka işlemcisi, artık Micro RGB Teknolojisi ve Micro Dimming Ultra ile birlikte çalışarak, yalnızca Micro RGB evo’nun sunabileceği canlı, ayrıntılı ve zengin bir görüntüleme deneyimi için ultra hassas ışık ve renk kontrolü sağlıyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, kırmızı, yeşil ve mavinin keskin tonlarıyla canlı, kristal renkli görüntüler ile yeni bir renk evrimi sunar. BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift Motor ve VRR 165 Hz ile Motion Booster 330Hz’in %100 renk kapsamı ile öne çıkar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, kırmızı, yeşil ve mavinin keskin tonlarıyla canlı, kristal renkli görüntüler ile yeni bir renk evrimi sunar. BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift Motor ve VRR 165 Hz ile Motion Booster 330Hz’in %100 renk kapsamı ile öne çıkar.

Micro RGB Teknolojisi

Ultra hassas renk ve detay için en küçük RGB LED'imiz

Mini LED’lerden daha küçük sayısız mikro RGB ışığı, QNED evo’nun Mini LED’ini bile aşan ayrıntılı netlik ve kontrast oluşturmak için hassas parlaklık ve renk kontrolü sunar.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, sahip olduğu Micro RGB teknolojisiyle mini LED'lerin daha küçük Micro RGB'lere dönüşmesini ve hassas parlaklık ile renk kontrolü sağlayan kırmızı, yeşil ve mavi ışık unsurlarını sergilemesini gösteriyor.

RGB Primary Color Ultra

Sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamı ile çığır açan renkler

Micro RGB evo, ışığı ve rengi mikro düzeyde kontrol ederek daha geniş bir renk yelpazesini daha yüksek canlılık ve doğruluk standardıyla ifade eder. Micro RGB evo, ultra hassas Micro RGB renk kontrolüne sahiptir. BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB olmak üzere üç standartta %100 kapsama alanı sunan tek TV'dir. Bu da HDR Sinema ve dijital düzenlemeden yeni nesil ekran teknolojilerine kadar her şey için olağanüstü geniş bir renk gamı ​​sağlar.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamı ile RGB Primary Color Ultra teknolojisini kullanarak, zengin, dengeli renkler ve incelikli kontrastla bir çiçek görüntüsü sergileyerek devrim niteliğindeki renk ifadesini ortaya koyar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, sertifikalı Üçlü %100 Renk Kapsamı ile RGB Primary Color Ultra teknolojisini kullanarak, zengin, dengeli renkler ve incelikli kontrastla bir çiçek görüntüsü sergileyerek devrim niteliğindeki renk ifadesini ortaya koyar.

Micro RGB ultra hassas renk kontrolüne sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, Intertek tarafından onaylanmış özellikleriyle BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’nin %100 renk kapsamını sunar.

Micro RGB ultra hassas renk kontrolüne sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, Intertek tarafından onaylanmış özellikleriyle BT2020, DCI-P3 ve Adobe RGB’nin %100 renk kapsamını sunar.

Micro Dimming Ultra

En iyi alfa 11 AI İşlemcimiz ile desteklenen binlerce karartma bölgesi olağanüstü kontrast sağlar

OLED'in 8,3 milyon pikseli kontrol edebilen alfa 11 AI İşlemcisi, Micro RGB evo'da binlerce karartma bölgesini destekleyip kontrol ederek çarpıcı kontrast ve hassas detaylara sahip görseller sunar.3)

Micro Dimming Ultra özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, 8,3 milyondan fazla piksel ile hassas renk ayrımı olan ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 ile desteklenen binlerce karartma bölgesiyle zenginleştirilmiş canlı bir deniz yaşamı sahnesini gösteriyor.

Micro Dimming Ultra özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, 8,3 milyondan fazla piksel ile hassas renk ayrımı olan ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 ile desteklenen binlerce karartma bölgesiyle zenginleştirilmiş canlı bir deniz yaşamı sahnesini gösteriyor.

alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3, Çift AI Motoru ile

LG'nin Çift Yapay Zeka Motorlu en gelişmiş alfa 11 AI İşlemcisi ile üstün 4K görüntü kalitesi

LG OLED'den miras alınan ve piksel düzeyinde hassasiyete sahip alfa 11 AI İşlemci, yeni Çift AI Motoru ile donatıldı ve şimdi Micro RGB evo'yu destekliyor. Tek AI motorunun ötesine geçen Çift AI Motoru, netliği ve dokuyu aynı anda iyileştirerek hem daha net hem daha doğal görünen 4K görüntü kalitesi elde edilmesini sağlar.4)

LG Micro RGB evo AI MRGB95’in alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 özelliği, bir devre kartı üzerinde mor ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarıyor ve NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunuyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’in alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 özelliği, bir devre kartı üzerinde mor ışıkla parlayarak Çift AI Motorunu öne çıkarıyor ve NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunuyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 sertifikasına sahiptir.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 sertifikasına sahiptir.

Düşük mavi ışık için UL onaylıdır; geniş ekran ve gözlerinize konfor sağlayan parlak renk36)

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.8)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.9)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl 

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Güvenilir güvenlik

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Güvenilir güvenlik Discover more about LG Shield

webOS Re:New Program

TV’nizi 5 yıla kadar ücretsiz olarak yükseltin13)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar yonga setlerini neme karşı korur; verileriniz bile LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

AI Hub’ın keyfini çıkarmak için temassız fare gibi kullanarak yöneltin ve kolayca gezinin

AI Sihirli Kumanda ile televizyonunuzu kolayca yönetin. Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95’in kişiselleştirme için AI Hub özelliği gösteriliyor; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesinin etrafında Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleri bulunuyor.

Mekanınızı bir üst seviyeye taşıyan tasarım

Sıfır Boşluklu Tasarıma sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, geniş bir odada sorunsuz bir şekilde duvara monte edilmiş ve iç mekanla uyumlu canlı renklerde cesur sanat eserlerini gösteriyor.

Sıfır Boşluklu Tasarıma sahip LG Micro RGB evo AI MRGB95, geniş bir odada sorunsuz bir şekilde duvara monte edilmiş ve iç mekanla uyumlu canlı renklerde cesur sanat eserlerini gösteriyor.

Sıfır Boşluklu Tasarım

Mekana tam entegrasyon için üretilmiştir

Ultra ince çerçeveleri ile TV’niz duvara tam oturur ve yaşam alanınıza zahmetsizce uyum sağlayan zarif bir silüet yaratır.16)

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.17)

LG Micro RGB evo AI MRGB95'in BGM ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda "Orman Akşamı" orman gölü manzarasını gösterirken, ruh halinize uygun müzik, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneli sunar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Create the right atmosphere with music that matches your visuals. Use music recommended according to your preferences or connect via Bluetooth to play your own tracks.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, anlık aile görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar ızgarasını gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Photos’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Photos hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil bir duvara monte edilmiş. Ekranda hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüleniyor.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.34)

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.22)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.23)

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.24)

Akıllı Bağlantı özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, ekranda Home Hub arayüzünü gösteriyor; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde sergiliyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.25)

Kazanmaya ayarlanmış bir dünyaya adım atın

Üstün Oyun Deneyimi

330 Hz'e varan yüksek yenileme hızları ile kazanın

165 Hz, AMD FreeSync Premium ve VRR ile ultra hızlı oyun deneyimi yaşayın. Hareket bulanıklığını azaltan yenileme hızları sunan Motion Booster ve ilk BT ULL sertifikalı kumanda ile rekabetçi oyunlar için ideal olan yüksek performansın keyfini çıkarın.26)

Canlı, yüksek hızlı bir yarış sahnesini gösteren Ultimate Gameplay özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95 ile Motion Booster 330’u vurgulayan bulanık bir görüntü karşılaştırılıyor. 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG ve GeForce NOW destekleniyor.

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, TV arayüzünde bulut oyun erişimini göstererek Borderlands 4’ü GeForce NOW logosunun yanında görüntülüyor.

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, TV arayüzünde bulut oyun erişimini göstererek Borderlands 4’ü GeForce NOW logosunun yanında görüntülüyor.

NVIDIA GeForce NOW

Dünyanın ilk 4K 120Hz HDR bulut oyun deneyimi

NVIDIA GeForce NOW ile ekstra bir cihaz gerekmeden TV’nizde 4K 120Hz HDR oyunlar oynayın. NVIDIA Blackwell mimarisiyle desteklenen GeForce RTX 5080 performansıyla üst düzey bulut oyunlarının keyfini çıkarın.27)

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG Micro RGB evo AI MRGB95, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG Micro RGB evo AI MRGB95, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek hızlı tepkili oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiliyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 3,0 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, webOS ekranında LG Oyun Portalını görüntüleyerek NVIDIA GeForce NOW ve webOS uygulamaları gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden birden fazla oyun uygulamasına erişim sunan tek adımlı arayüze sahip bir oyun merkezini gösteriyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Oyun Portalı

Oyunlar için tek adresiniz; konsol gerekmez

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

Her spor maçının içine dalın

AI Konsiyerj tarafından sunulan LG Micro RGB evo AI MRGB95 Spor Tahmini, canlı bir futbol maçını ekrandaki AI paneliyle birlikte göstererek tahminler, oyuncu içgörüleri ve lig verileri sunar ve AI’ın maç sonuçlarını öngörmek için oyunu nasıl analiz ettiğini gösterir.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, TruMotion özelliğiyle bölünmüş ekranlı bir futbol sahnesinde hareket düzeltme özelliğini vurguluyor; TruMotion kapalıyken bulanık hareketler, TruMotion açıkken keskin ve net hareketler sunarak hızlı tempolu sporlarda netliği ön plana çıkarıyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, bir kişinin arabada yolculuk ettiği bir drama sahnesini gösteriyor; ardından canlı bir futbol maçı için gerçek zamanlı skorlar içeren bir Spor Uyarısı beliriyor ve dokunulduğunda doğrudan canlı maça geçiliyor.
AI Konsiyerj tarafından sunulan LG Micro RGB evo AI MRGB95 Spor Tahmini, canlı bir futbol maçını ekrandaki AI paneliyle birlikte göstererek tahminler, oyuncu içgörüleri ve lig verileri sunar ve AI’ın maç sonuçlarını öngörmek için oyunu nasıl analiz ettiğini gösterir.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, TruMotion özelliğiyle bölünmüş ekranlı bir futbol sahnesinde hareket düzeltme özelliğini vurguluyor; TruMotion kapalıyken bulanık hareketler, TruMotion açıkken keskin ve net hareketler sunarak hızlı tempolu sporlarda netliği ön plana çıkarıyor.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, bir kişinin arabada yolculuk ettiği bir drama sahnesini gösteriyor; ardından canlı bir futbol maçı için gerçek zamanlı skorlar içeren bir Spor Uyarısı beliriyor ve dokunulduğunda doğrudan canlı maça geçiliyor.
AI Konsiyerj ile Spor Tahmini

Yapay zekayla maç tahminleri alın

AI, maç tahminleri sunmak için takımınızın istatistiklerini ve performansını analiz eder. AI tarafından oluşturulan bu içgörülerle takımınızı desteklemenin keyfini çıkarın.30)

TruMotion

Her türe uyum sağlayan hareket yumuşatma

AI Tür Seçimi, içerik türünü algılar; TruMotion ise filmler, sporlar ve daha fazlası için doğal bir izleme deneyimi sunacak şekilde titreme seviyelerini ayarlayarak uygun düzeyde hareket yumuşatma uygular.

Sports Alert

Uyarılar ayarlayın ve hiçbir anı kaçırmayın

Aksiyonun her anını yakalayın. Uyarılarınızı ayarlayın ve takımınızın maç programları, skorları ve daha fazlası hakkında bildirim alın.

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

Dolby Vision ve FILMMAKER Ambient MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.31)

Dolby Atmos

Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.32)

WOW Orkestra özellikli LG Micro RGB evo AI MRGB95, ekranın altında soundbar bulunan bir konser sahnesini görüntülüyor; grafik ses dalgaları senkronize çevreleyen sesi yansıtmak için yaşam alanı boyunca uzanıyor.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, malzemeler, enerji kullanımı ve geri dönüştürülmüş içerik açısından azaltılmış çevresel etkiyi vurgulayan bir sertifika rozetiyle gösterilerek, kaynak verimliliği konusunda Intertek tarafından sertifikalandırılmıştır.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, malzemeler, enerji kullanımı ve geri dönüştürülmüş içerik açısından azaltılmış çevresel etkiyi vurgulayan bir sertifika rozetiyle gösterilerek, kaynak verimliliği konusunda Intertek tarafından sertifikalandırılmıştır.

Çevre dostu

Güvenebileceğiniz sürdürülebilirlik için tasarlandı. Küresel kurumlar tarafından tanınır

LG TV’ler çevresel etkiyi azaltmak üzere tasarlanmıştır ve malzeme kullanımı, enerji tüketimi ve geri dönüştürülmüş içerik açısından kaynak verimliliği konusunda Intertek tarafından onaylanmıştır.37)

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Accessibility

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

*Bu sayfada gösterilen içerik, gerçek Gallery+ hizmetinde bulunan içerikten farklı olabilir.

1)*LG'nin Micro RGB özelliği, LG Mini LED'e göre daha küçük boyutlu LED'lerin birleşimiyle geniş renk üretimi sağlayan çoklu LED tabanlı renk teknolojisini ifade eder.

 

2)*LG MicroRGB Ekran, IDMS v1.2 madde 5.18’e göre ölçülen Üçlü %100 Renk Kapsamı bakımından Intertek tarafından onaylanmıştır.

 

3)*Yukarıdaki görseller yalnızca temsil amaçlıdır.

 

4)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alfa 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında.

 

5)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

 

6)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

7)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

8)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

9)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

10)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

11)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

13)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

14)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

16)*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.

*Kurulum ortamına bağlı olarak TV ve duvar arasında hafif bir boşluk olabilir. Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için kurulum kılavuzuna bakın.

 

17)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Hizmet, ücretli abonelik kapsamında sunulmaktadır. Oturum açma ve ödeme yöntemi kaydıyla bir aylık ücretsiz deneme sunulur. Abonelik, deneme süresi bitmeden iptal edilmediği takdirde otomatik olarak ücretli bir plana yenilenir. Abonelik, deneme süresi içinde istenilen zamanda iptal edilebilir.

 

18)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

21)*Özellik, Google Photos hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır. 

 

22)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

23)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

24)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

25)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

26)*AMD FreeSync Premium onayı, düşük giriş gecikmesi, daha düşük takılma ve titreşimsiz görüntü performansına dayanmaktadır.

*165 Hz modu yalnızca 165 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Motion Booster modunda, optimum performans sağlamak için çözünürlük azalabilir.

*Motion Booster 330, ultra akıcı oyun deneyimi için optimize edilmiş Full HD çözünürlükte 330 Hz’e kadar yenileme hızı sunar.

 

27)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

29)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

30)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

 

32)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

34)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

 

35)*MRGB95 ekranları, UL tarafından Düşük Mavi Işık Platin olarak doğrulanmıştır.

 

36)*9.1.6 uzamsal ses yalnızca Dolby Atmos içeriği oynatılırken etkinleştirilir.

*Sahneler yalnızca temsilidir. Gerçek deneyim kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

37)*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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