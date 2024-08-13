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77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

OLED77G45LW.SG10TY

77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

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  • Front view with bundle
  • Front view
  • Front view
Front view with bundle
Front view
Front view

Temel Özellikler

  • Alpha 11 AI İşlemci 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
  • Maksimum Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller.
  • Sıfır boşluklu montaj aparatı ile duvarla mükemmel şekilde bütünleşen Tek Duvar Tasarımı.
  • LG TV'leri güçlendirmek için tasarlanmış mükemmel Soundbar
  • Dolby Atmos’tan gerçekten kapsayıcı ses
  • AI Room Calibration’dan yükselen ses performansı
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1 Bu Paketteki Ürünler
LG Soundbar SG10TY ve Subwoofer’ın önden görünümü

SG10TY

LG Soundbar SG10TY - 3.1 Kanal, Dolby Atmos
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Ana Özellikler

  • Kanal Sayısı

    3.1

  • Çıkış Gücü

    420 W

  • Dolby Atmos

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • WOW Orkestra

    Evet

  • Ana

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

Tüm Özellikler

GENEL

  • Kanal Sayısı

    3.1

  • Çıkış Gücü

    420 W

  • Hoparlör Sayısı

    8 EA

SES EFEKTI

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Müzik

    Evet

  • Sinema

    Evet

  • Net Ses Pro

    Evet

  • Spor

    Evet

  • Oyun

    Evet

  • Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

SES FORMATI

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • AAC

    Evet

  • AAC+

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Optik

    1

  • HDMI Girişi

    1

  • HDMI Çıkışı

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Sürümü

    5.1

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • Wi-Fi

    Evet

  • Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

    Evet

  • Alexa ile çalışır

    Evet

  • Spotify Bağlantısı

    Evet

  • AirPlay 3

    Evet

  • Chromecast

    Evet

  • Google Home ile çalışır

    Evet

HDMI DESTEKLI

  • Pass-through

    Evet

  • 4K Geçiş (Pass-through)

    Evet

  • VRR / ALLM

    Evet

  • 120Hz

    Evet

  • HDR10

    Evet

  • Dolby Vision

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Evet

  • Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

    Evet

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)

    Evet

  • Soundbar Modu Kontrolü

    Evet

  • TV Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • WOW Orkestra

    Evet

  • WOW Interface

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

AĞIRLIK

  • Ana

    3,9 kg

  • Subwoofer

    5,8 kg

  • Bürüt Ağırllık

    16,1 kg

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Duvara Monte Aparatı

    Evet

  • Uzaktan Kontrol

    Evet

GÜÇ

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Ana)

    45 W

  • Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Subwoofer)

    38 W

Müşteri Yorumları

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