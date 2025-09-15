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77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K 165Hz VRR Smart TV webOS26 2026

OLED77W69LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED77W69LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K 165Hz VRR Smart TV webOS26 2026

OLED77W69LA
Front view of 77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K 165Hz VRR Smart TV webOS26 2026 OLED77W69LA
Önden ve yandan görünümleriyle sergilenen LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 1713 mm genişliğinde ekrana, 988 mm toplam yüksekliğe ve stantsız 9,95 mm’lik ultra ince derinliğe sahip 77 inçlik ekranıyla öne çıkar.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ile kurulan Zero Connect Box, 69,8 mm yükseklikle 245 x 245 mm ölçüsünde kompakt bir dikdörtgen tasarıma sahip ve şimdi eskisinden %35 daha küçük olan kablosuz, net TV kurulumunu gösteriyor.
Sıfır Boşluklu LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit, görünür bir ayrım olmadan duvara düz monte edilmiş olarak gösteriliyor ve ince yan profilini, yüksek görüntü kalitesini ve temiz, kablosuz ekranını vurgulayan çok açılı görünümlerde sunuluyor.
LG Gallery+’dan Çeşitli Sanat İçeriğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosunu tavana kadar pencerelere sahip bir oturma odasında görüntüleyerek özenle seçilmiş galeri tarzı sanatla iç mekanı zenginleştiriyor.
Görsel Olarak Kayıpsız performansa sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 165 Hz’de güneşli bir okyanus mağarası sahnesini görüntüleyerek ince ayrıntıları, doğal renkleri ve kablosuz olarak akıcı hareketi korur.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, CNN Underscored, TechRadar, iF tasarım ödülü, T3, HDTVTest ve USA Today’den beş ekran üstü ödül rozetini göstererek sektördeki tanınırlığını vurguluyor ve CES 2026’da elde ettiği küresel övgü ve liderliği güçlendiriyor.
Hyper Radiant Renk Teknolojisi tarafından desteklenen LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, beşgen düzende alpha 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free özelliği için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere anti-glare mat ekranı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.
Reflection Free Premium özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, anti-glare mat bir ekrana karşı yan yana bir karşılaştırma göstererek, siyah jaguar görüntüsünü özellikle parlak ortamlarda derin siyahlar ve ince dokuyla net tutuyor; Intertek sertifika işareti gösteriliyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’nin alpha 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift Yapay Zeka Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’ye uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösterilir.
4K 165 Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, panoramik bir pencereden önüne kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş 9 mm profilli Wallpaper tasarımına sahiptir ve canlı renkleri ve dinamik ayrıntıları modern oturma odasına zarafet katan parlak bir gün batımındaki şehir manzarasını görüntüler.
Front view of 77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K 165Hz VRR Smart TV webOS26 2026 OLED77W69LA
Önden ve yandan görünümleriyle sergilenen LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 1713 mm genişliğinde ekrana, 988 mm toplam yüksekliğe ve stantsız 9,95 mm’lik ultra ince derinliğe sahip 77 inçlik ekranıyla öne çıkar.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ile kurulan Zero Connect Box, 69,8 mm yükseklikle 245 x 245 mm ölçüsünde kompakt bir dikdörtgen tasarıma sahip ve şimdi eskisinden %35 daha küçük olan kablosuz, net TV kurulumunu gösteriyor.
Sıfır Boşluklu LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit, görünür bir ayrım olmadan duvara düz monte edilmiş olarak gösteriliyor ve ince yan profilini, yüksek görüntü kalitesini ve temiz, kablosuz ekranını vurgulayan çok açılı görünümlerde sunuluyor.
LG Gallery+’dan Çeşitli Sanat İçeriğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Vincent van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosunu tavana kadar pencerelere sahip bir oturma odasında görüntüleyerek özenle seçilmiş galeri tarzı sanatla iç mekanı zenginleştiriyor.
Görsel Olarak Kayıpsız performansa sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 165 Hz’de güneşli bir okyanus mağarası sahnesini görüntüleyerek ince ayrıntıları, doğal renkleri ve kablosuz olarak akıcı hareketi korur.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, CNN Underscored, TechRadar, iF tasarım ödülü, T3, HDTVTest ve USA Today’den beş ekran üstü ödül rozetini göstererek sektördeki tanınırlığını vurguluyor ve CES 2026’da elde ettiği küresel övgü ve liderliği güçlendiriyor.
Hyper Radiant Renk Teknolojisi tarafından desteklenen LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, beşgen düzende alpha 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free özelliği için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere anti-glare mat ekranı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.
Reflection Free Premium özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, anti-glare mat bir ekrana karşı yan yana bir karşılaştırma göstererek, siyah jaguar görüntüsünü özellikle parlak ortamlarda derin siyahlar ve ince dokuyla net tutuyor; Intertek sertifika işareti gösteriliyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’nin alpha 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift Yapay Zeka Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.
Yapay Zeka kategorisinde verilen 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli Multi-AI aramasını takdir eder.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’ye uygulanan LG Shield, merkezde LG Shield logosu, altında güvenlik simgeleri ve veri ile sistem korumasını temsil eden üstte 2026 CES Innovation Awards Honoree rozetiyle gösterilir.
4K 165 Hz’de Rakipsiz Oyun için LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, hareket halindeki sarı açık tekerlekli bir araba, ekranda kalın “WIN” metni ve üstte NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium logolarıyla yüksek hızlı bir yarış oyununu gösteriyor.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, panoramik bir pencereden önüne kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş 9 mm profilli Wallpaper tasarımına sahiptir ve canlı renkleri ve dinamik ayrıntıları modern oturma odasına zarafet katan parlak bir gün batımındaki şehir manzarasını görüntüler.

Temel Özellikler

  • Mekansal estetik için 9 mm kalınlıkta Wallpaper Tasarımı
  • Görsel kayıpsız görüntü kalitesi için dünyanın ilk TÜV sertifikalı 4K 165Hz Kablosuz teknolojisi
  • Hiper Parlak Renk Teknolojisi, yeni nesil OLED teknolojisiyle görüntü kalitesinde yepyeni bir seviye sunar.
  • 3. Nesil alfa 11 AI İşlemci ile canlı parlak noktalar ve net ayrıntılar için 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık.
  • Yansımasız Premium, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk teknolojileriyle her ışık koşulunda daha derin kontrast, canlı ve doğru renkler sunar.
Daha fazla
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, genel görüntü kalitesi, tasarım ve yenilik temelinde CNN Underscored Best of CES 2026 unvanına layık görüldü.

CNN Underscored - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, panel performansı ve LG’nin en yeni nesil görüntü işlemesine dayanarak TechRadar tarafından Best in Show CES 2026 unvanına layık görüldü.

TechRadar - Best of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Red Dot Design Award 2026 Best of the Best unvanına layık görüldü.

Red dot Design Award 2026 - Best of the Best

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, üst düzey görüntü kalitesiyle T3 CES 2026 Best in Show İyisi unvanına layık görüldü.

T3 - CES 2026 Best In Show

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, genel görüntü kalitesi, tasarım ve yenilik temelinde HDTVTest Best TV of CES 2026 unvanına layık görüldü.

HDTVTest - Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, USA Today Top Pick of CES 2026 unvanına layık görüldü.

USA Today - Top Picks of CES 2026

LG OLED evo W6

LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Siber Güvenlik

Multi-AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards - Honoree (Çoklu AI)

Yapay Zeka

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Akıllı TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.

Neden LG Wallpaper TV W6?

9 mm kalınlığında Wallpaper Tasarımına sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, karanlık bir arka plana karşı ultra ince yan profilini vurgulayarak son derece ince formuyla alana kusursuz bir şekilde oturduğunu gösteriyor.

9 mm kalınlığında Wallpaper Tasarımı

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Zero Connect Box ile 4K 165 Hz Tamamen Kablosuz performansını sergileyerek yüksek görüntü kalitesi yanında temiz, kablosuz bir kurulum sunar.

Dünyanın ilk 4K 165 Hz Kablosuz Görüntü İletebilen TV’si

Hyper Radiant Renk Teknolojisi tarafından desteklenen LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, beşgen düzende alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Dual AI Engine, Yansımasız Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk rozetleriyle 3,9 kat daha parlak görselleri gösteriyor.

Hiper Parlak Renk Teknolojisi

Reflection-Free özelliği ve Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, solda daha zayıf siyahlar ile sağda daha net ayrıntılar, daha derin siyahlar ve daha canlı renk ifadesini karşılaştıran bölünmüş bir gezegen sahnesini gösteriyor.

Yansımasız Özelliğiyle Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolü, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, şehir manzaralı bir oturma odasına kuruludur ve ekranda “9 mm kalınlıktaki Wallpaper Tasarımı”, “Hyper Radiant Renk Teknolojisi” ve “Dünyanın İlk 165 Hz Kablosuz Görüntü İletebilen” yazan simgelerle canlı bir gün batımı bir sahil sahnesini göstermektedir.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, şehir manzaralı bir oturma odasına kuruludur ve ekranda “9 mm kalınlıktaki Wallpaper Tasarımı”, “Hyper Radiant Renk Teknolojisi” ve “Dünyanın İlk 165 Hz Kablosuz Görüntü İletebilen” yazan simgelerle canlı bir gün batımı bir sahil sahnesini göstermektedir.

Wallpaper TV, Yeniden Doğdu
Mükemmellik: Şimdi En İnce Haliyle

*Gerçek ölçüm 9,95 mm'dir ve ölçüm koşullarına bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir. 

*Güç panosu ve hoparlörler ekrana kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.

*Omdia. 2013-2025 en çok satılan ünitelere göre 13 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Neden LG Wallpaper TV W6?

LG Wallpaper TV W6, LG OLED evo AI serisinin amiral gemisidir. Yalnızca 9 mm’lik ultra ince tasarımıyla duvarla bütünleşen şık bir görünüm sunar. Sertifikalı Kablosuz Görüntü İletme teknolojisi, 165 Hz’e kadar 4K performans sağlarken kablosuz ve minimalist bir izleme deneyimi yaratır. Hiper Parlak Renk Teknolojisi; Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk ve Yansımasız Premium özellikleriyle her ışıkta etkileyici parlaklık ve üstün gerçekçilik sunar.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, şık bir cam panele kusursuz bir şekilde entegre edilmiş ultra ince bir profile sahiptir ve ekranda parlak, altın soyut balina görüntüsü yer almaktadır.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

9 mm kalınlıkta inovasyonla gerçekleştirilen mekansal estetiğin zirvesi

Tavizsiz zarafet, yalnızca 9 mm inceliğindeki Wallpaper TV ile hayat bulur. Çıkıntısız ve kusursuz tasarımı sayesinde duvarla bütünleşerek mimarinin doğal bir parçası gibi görünür. 

Sonuç: İç mekân deneyimini yükselten sofistike ve etkileyici bir görünüm..1)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV iki yaşam alanında yer alıyor: Bir sahnede nehir manzaralı odadaki bir bale tablosu, şehir manzaralı odadaki bir ada manzarasına dönüşürken, diğer alanda ise canlı renkli bir sahil tablosu sabit olarak kalıyor.

9 mm ince profile sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, panoramik yüksek kattaki bir oturma odasında ayrıntılı bir klasik tabloyu gösterirken, modern formu mekansal estetiği ve iç dengeyi korur.

9 mm ince profile sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, panoramik yüksek kattaki bir oturma odasında ayrıntılı bir klasik tabloyu gösterirken, modern formu mekansal estetiği ve iç dengeyi korur.

Sıfır Boşluklu Wallpaper Flush-fit

9 mm inceliğindeki Wallpaper Tasarımı, duvarla kusursuz şekilde hizalanarak adeta bir sanat eserine dönüşür. Mekânınıza sade, zarif ve bütünleşik bir estetik kazandırır.

LG OLED evo W6, duvara sıfır monte edilerek temiz ve kesintisiz bir görünüm sunar. Hassas hizalaması sayesinde çıkıntıyı azaltır, ekranın duvarla bütünleşmesini sağlar. Böylece yaşam alanlarına sade, şık ve incelikli bir estetik katar.2)

Sıfır Boşluklu LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit, görünür bir ayrım olmadan duvara düz monte edilmiş olarak gösteriliyor ve ince yan profilini, yüksek görüntü kalitesini ve temiz, kablosuz ekranını vurgulayan çok açılı görünümlerde sunuluyor.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Arkadan bile göz alıcı tasarımıyla mekânsal estetiği zarifçe tamamlar ve yaşam alanınıza sofistike bir dokunuş katar.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, mekanla mimari uyumu korurken görsel derinliği artıran canlı bir kozmik sahneyi görüntüleyerek panoramik şehir manzaralarına sahip modern bir oturma odasında yer alıyor.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+, duvarınızdaki şaheserlere hayat vererek yaşam alanınıza sanatsal ve etkileyici bir atmosfer katar.

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.4)

Kablosuz özgürlük için dünyanın ilk 4K 165 Hz Kablosuz Görüntü İletebilen TV'si

Kablosuz İletme Teknolojisi, kablo seviyesinde video ve ses performansını görsel ödünden vermeden sunar. Önceki yıla göre %35 daha küçük Zero Connect Box ile 10 metreye kadar mesafeden, sıfıra yakın kayıpla 4K video ve ses 165 Hz’e kadar ultra düşük gecikmeyle kablosuz iletilir.

 

W6, gerçek kablosuz özgürlüğü evinizin her köşesine taşıyarak yaşam alanınızı modern bir şahesere dönüştürür. Kabloların ve geleneksel kurulum sınırlarının ötesine geçerek iç mekân tasarımınızda yepyeni olanaklar sunar.5)

LG Kablosuz Görüntü İletme Teknolojisi ile ilgili daha fazlasını keşfedin
Gerçek Kablosuz teknolojisine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, oturma odası içinde pencereden arka duvara ve hatta mekanın ortasına kadar serbestçe hareket ederek iç mekan düzenini yeniden yapılandıran esnek bir yerleşim sergiler.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Kayıp hissi yaratmayan görüntü deneyimi

Dünyanın ilk sertifikalı kablosuz görüntü aktarımı sunan TV’si: 165 Hz’de 4K kablosuz aktarım deneyimi

TÜV Rheinland tarafından onaylanan kablosuz görüntü aktarım teknolojisiyle, 165 Hz’de 4K deneyimini ultra düşük gecikmeyle yaşayın. Görsel kaliteyi koruyan aktarım performansı sayesinde özgün renkler, HDR tonları ve 4K ayrıntılar net bir şekilde ekrana yansır. Kablo karmaşası olmadan, kablolu bağlantıya yakın güvenilir ve yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunar.6)

Görsel Olarak Kayıpsız performansa sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 165 Hz’de güneşli bir okyanus mağarası sahnesini görüntüleyerek ince ayrıntıları, doğal renkleri ve kablosuz olarak akıcı hareketi korur.

Görsel Olarak Kayıpsız performansa sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 165 Hz’de güneşli bir okyanus mağarası sahnesini görüntüleyerek ince ayrıntıları, doğal renkleri ve kablosuz olarak akıcı hareketi korur.

Dünya çapında beğeni kazanan Wallpaper TV tasarımıyla ödüllü LG OLED evo W6

LG OLED evo W6

CNN Underscored - Best of CES 2026

“...Metropolitan Sanat Müzesi’nde Empresyonist tablolara hayat kattı.”

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

“Panel ve LG'nin en yeni nesil görüntü işleme özelliği sayesinde harika bir TV olacak gibi görünüyor...” (01/2026)

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LG OLED evo W6

Red dot Design Award 2026 - Best of the Best

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LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 Best In Show

“…geçen yılın çok katmanlı OLED panel teknolojisinden bile daha parlak üst düzey görüntü kalitesi.” (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest - Best TV of CES 2026

“LG OLED evo W6 Wallpaper TV, CES’te sergilenen genel görüntü kalitesi, tasarım ve yeniliğe dayalı olarak HDTVTest tarafından CES 2026’nın En İyi TV’si ödülünü aldı.”

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LG OLED evo W6

USA Today - Top Picks of CES 2026

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Hiper Parlak Renk Teknolojisi ve 9 mm inceliğindeki zarif profil, etkileyici bir OLED TV deneyimi sunuyor.

9 mm inceliğindeki Wallpaper Tasarımıyla OLED evo W6, görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşır. Hiper Parlak Renk Teknolojisi, 4K görseller ve alfa 11 AI İşlemci Gen3 ile farklı ışık koşullarında etkileyici parlaklık, derin siyahlar ve canlı renkler sunar. Yansımasız Premium sertifikasıyla yansımaları azaltarak daha net ve konforlu bir OLED deneyimi sağlar.

LG OLED evo W6, bir balina şekli oluşturan kozmik mor ve mavi parçacıkların patlamasının üzerinde 3,9x Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, Yansımasız Premium ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 için ekran simgelerini görüntüler.

LG OLED evo W6, bir balina şekli oluşturan kozmik mor ve mavi parçacıkların patlamasının üzerinde 3,9x Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, Yansımasız Premium ve alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 için ekran simgelerini görüntüler.

Parlaklık Artırıcı Ultra

Parlaklığın zirvesine ulaşan 3,9 kat daha fazla parlaklık

3. Nesil alfa 11 AI İşlemci’nin yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Işık Kontrol Mimarisi, 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sağlayarak daha canlı parlak noktalar ve daha net ayrıntılar sunar.8)

Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, parlak partiküllerle çevrili bir balina siluetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha yüksek parlaklık ve daha net ayrıntılarla 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sunuyor.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

Eyesafe onaylı ekran teknolojisi, mavi ışığı azaltmaya yardımcı olarak daha konforlu bir izleme deneyimi sağlar.11)

Çift AI Motoru ile güçlendirilen 3. Nesil alfa 11 AI İşlemci 4K

LG'nin Çift Yapay Zeka Motorlu en gelişmiş alpha 11 AI İşlemcisi ile üstün 4K görüntü kalitesi

alpha 11 AI İşlemci Gen3, OLED performansını sınırların ötesine taşıyarak 8,3 milyon kendi kendini aydınlatan pikseli hassas şekilde kontrol eder; artık Çift AI Motoru ile daha da güçlüdür. Tek bir AI motorunun ötesine geçen bu gelişmiş işlem, keskinliği ve dokuyu aynı anda iyileştirerek daha keskin ve daha doğal 4K görüntü kalitesi sunar.12)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’nin alpha 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift Yapay Zeka Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’nin alpha 11 AI İşlemcisi 4K Gen3, koyu bir devre kartı üzerinde mor ve mavi ışıkla parlayarak Çift Yapay Zeka Motorunu öne çıkarır; NPU’da 5,6 kata kadar, CPU’da %50 ve GPU’da %70 oranında daha güçlü performans sunar.

OLED Care+

5 Yıllık Limitli Panel Garantisi

LG OLED paneliniz beş yıl boyunca güvende.13)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’nin BGM ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Fotoğraflarım'a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Fotoğraflar hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.16)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil bir duvara monte edilmiş olup; hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüler.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

Ekranınızı zahmetsizce bir sanat eserine dönüştürün.

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.17)

AI Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

AI Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.18)

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.19)

LG Channels

Ücretsiz Eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.20)

Akıllı Bağlantı özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ekranda Home Hub arayüzünü görüntüler; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde gösterir.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.21)

9 mm kalınlığı sayesinde eksiksiz LG AI TV deneyimine sahip olun

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

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Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.25)

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.26)

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.27)

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Multi-AI Mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl 

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

7 Temel Teknolojisiyle Çok Katmanlı Koruma

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

7 Temel Teknolojisiyle Çok Katmanlı Koruma LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

LG Shield’ın 7 Temel Teknolojisi

LG Shield özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, Güvenli Veri Depolama ve Yönetimi özelliğiyle tanınır. Bu özellik, sistemdeki hassas bilgileri koruyan gelişmiş koruma mekanizmalarını temsil eden bir anahtar simgesiyle gösterilir.
Güvenli Veri Depolama ve Yönetimi

Gelişmiş anahtar teknolojisi ile güvenli veri depolama

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, şifreleme tabanlı güvenliğin güvenli ve güvenilir veri aktarımı sağladığı, korumalı bir ekran ve kalkan simgesiyle gösterilen Güvenli Kriptografik Algoritmalar özelliğiyle tanınır.
Güvenli Kriptografik Algoritma

Güvenli veri aktarımı için istemci sertifikası yönetimi

lg-oled-evo-w6-2026-feature-50-lg-shield-core-ensure-software-integrity-d.jpg
Yazılım Bütünlüğünü Sağlama

Güvenli kullanıcı kimlik doğrulaması için kimlik bilgisi teknolojisi

LG Shield özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, bağlı kullanıcı ve kilit simgeleriyle gösterilen Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü özelliğiyle tanınır. Sistem düzeyindeki koruma, erişimi yönetir ve uygulama ortamlarını güvence altına alır.
Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Yazılım bütünlüğü için sistem koruma ve uygulama güvenliği çözümleri

LG Shield özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, bağlı sunucu ve cihaz simgeleriyle gösterilen Güvenli Veri İletimi özelliğiyle tanınır. Doğrulama süreçleri bütünlüğü sağlar ve aktarım sırasında verileri korur.
Güvenli Veri İletimi

Güvenlik güncellemeleri için bütünlük sağlayan doğrulanmış bir çözüm

LG Shield özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, kriptografik sistemlerin tehditlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve bunlara müdahale edilmesini sağladığı, bağlantı ve izleme simgeleriyle gösterilen Güvenlik Olayı İletimi ve Müdahalesi özelliğiyle tanınır.
Güvenlik Olayı İletimi ve Yanıtı

Güvenli kriptografik algoritmalarla desteklenen bir çözüml

LG Shield özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, gerçek zamanlı izleme ve güncelleme mekanizmalarının tehditlerin önlenmesine ve sistem korumasının sürdürülmesine yardımcı olduğu, sistem ve kalkan simgeleriyle gösterilen Güvenlik Güncelleme Yönetimi özelliğiyle tanınır.
Güvenlik Güncelleme Yönetimi

Güvenlik olayları için gerçek zamanlı saldırı önleme ve tehdit izleme

webOS Yenileme Programı

TV'nizi 5 yıla kadar yükseltin29)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar yonga setlerini neme karşı korur; verileriniz bile LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

AI Hub’ın keyfini çıkarmak için temassız fare gibi kullanarak yöneltin ve kolayca gezinin 

AI Sihirli Kumanda ile televizyonunuzu kolayca yönetin. Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.30)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Chatbot, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Dünyanın İlk 9 mm kalınlığında Kablosuz Görüntü İletebilen TV''sinde oyun performansı sertifikası

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi

G-Sync ve AMD FreeSync ile dünyanın ilk kablosuz 4K 165 Hz oyun deneyimi

165Hz’e kadar her oyunda daha keskin ve daha akıcı hareket sunar. G-Sync Uyumlu ve AMD FreeSync Premium, hareketi sabit ve yırtılmasız tutarken; VRR ve ultra düşük giriş gecikmesi, her hareketin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlayarak her maçta net bir avantaj sunar.31)

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun özelliğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ekranda 165 Hz, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logolara sahiptir.

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun özelliğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ekranda 165 Hz, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logolara sahiptir.

VESA Display Stream Compression

Dünyanın ilk VESA DSC sertifikalı görsel kayıpsız, düşük gecikme süreli oyun deneyimi

VESA sertifikalı DSC ile HDMI 2.1 üzerinden uyumlu görsel olarak kayıpsız ayrıntılar ve gerçek zamanlı oyun yanıt süresi ve böylece, tüm oyun boyunca temiz ve bozulmayan görseller ile sorunsuz, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi elde edersiniz.32)

VESA Display Stream Compression özelliğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, HDMI 2.1 üzerinden görsel olarak kayıpsız oyun için VESA sertifikalı DSC desteğini ortaya koyuyor.

VESA Display Stream Compression özelliğine sahip LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, HDMI 2.1 üzerinden görsel olarak kayıpsız oyun için VESA sertifikalı DSC desteğini ortaya koyuyor.

NVIDIA GeForce NOW

Dünyanın ilk 4K 120Hz HDR bulut oyun deneyimi

NVIDIA GeForce NOW ile ekstra bir cihaz gerekmeden TV’nizde 4K 120Hz HDR oyunlar oynayın. NVIDIA Blackwell mimarisiyle desteklenen GeForce RTX 5080 performansıyla üst düzey bulut oyunlarının keyfini çıkarın.33)

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 120 Hz HDR bulutta oyun oynama özelliğini sergiliyor.

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, 4K 120 Hz HDR bulutta oyun oynama özelliğini sergiliyor.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 3,0 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.34)

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, RAZER Wolverine V3 Bluetooth amblemi ile gösterilen Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğine sahiptir.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, RAZER Wolverine V3 Bluetooth amblemi ile gösterilen Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğine sahiptir.

Düşük giriş gecikmesi

0,1 ms tepki süresi sertifikalı OLED, gölgelenme olmaksızın anında yanıt verir

0,1 ms piksel tepki süresi ve ultra düşük gecikme için ALLM sayesinde her komut anında ve hassasiyetle işlenir. Bu yüksek yanıt hızı, hızlı oyun deneyimini net ve kontrollü tutarak belirgin bir rekabet avantajı sunar.35)

Düşük girdi gecikmeli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ALLM ve Intertek sertifika rozetleriyle gösterilen 0,1 ms’lik yanıt süresine sahiptir.

Düşük girdi gecikmeli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ALLM ve Intertek sertifika rozetleriyle gösterilen 0,1 ms’lik yanıt süresine sahiptir.

Net Hareket

VESA sertifikalı üst düzey ClearMR 10000 desteği sayesinde her hareketi net bir şekilde takip edin

Aksiyon hızlı hareket ettiğinde ayrıntıları göz önünde tutmak çok önem kazanır. ClearMR 10000 sertifikalı LG OLED evo, hızlı hareketler sırasında hareketi keskin ve okunabilir tutmak için çerçeveler arasındaki hareket bulanıklığını en aza indirirken, HGiG, HDR ton eşleştirmesini tam olarak oyunun yaratıcısının şekilde koruyarak doğru vurguları, derin gölgeleri ve dengeli renkleri korur. ClearMR sertifikası ve HGiG birlikte hareketin net kalmasını ve HDR’nin hassas kalmasını sağlar, böylece her sahne tam olarak amaçlanan şekilde gösterilir.36)

ClearMotion özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, VESA sertifikalı ClearMR 10000 ve HGiG desteğine sahiptir.

ClearMotion özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, VESA sertifikalı ClearMR 10000 ve HGiG desteğine sahiptir.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, webOS ekranında LG Oyun Portalını görüntüleyerek NVIDIA GeForce NOW ve webOS uygulamaları gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden birden fazla oyun uygulamasına erişim sunan tek adımlı arayüze sahip bir oyun merkezini gösterir.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Oyun Portalı

Oyunlar için tek adresiniz; konsol gerekmez

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.37)

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

Dolby Vision ve FILMMAKER Ambient MODE

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.38)

Dolby Atmos

Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

Dolby Atmos FlexConnect ile Sound Suite

Tercihlerinize göre uyarlanmış sürükleyici ses

LG TV’nin DAFC’si (Dolby Atmos Flex Connect), sesi hoparlör yerleşimine göre optimize ederek hoparlörlerinizin bulunduğu her konumda kişiye özel, derinlemesine sürükleyici bir çevreleyen ses deneyimi sunar.40)

En üstün sinema deneyimi için LG TV ve Sound Suite’i eşleştirin

Esnek Yerleştirme ve Genişletme

Sound Suite ile ses kurulumunuzu alanınıza göre özelleştirin

50'den fazla olası kombinasyonla tamamen esnek olmak üzere tasarlanan LG Sound Suite, mevcut birçok hoparlör arasından seçim yapmanızı ve kendi kurulumunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak oluşturmak için bunları birleştirmenizi sağlar.42)

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) özelliğine sahip Sound Suite bulunan LG TV, odanın etrafına yerleştirilmiş farklı hoparlörlerin bulunduğu geniş bir odayı göstererek Sound Suite’in ne kadar esnek ve özelleştirilebilir olduğunu vurguluyor.

Her spor maçının içine dalın

Kaynak verimliliği için Intertek tarafından onaylanan LG OLED evo AI W6, malzemeler, enerji kullanımı ve geri dönüştürülmüş içerik genelinde daha az çevresel etkiyi vurgulayan bir sertifika rozeti ile gösteriliyor.

Kaynak verimliliği için Intertek tarafından onaylanan LG OLED evo AI W6, malzemeler, enerji kullanımı ve geri dönüştürülmüş içerik genelinde daha az çevresel etkiyi vurgulayan bir sertifika rozeti ile gösteriliyor.

Çevre dostu

Güvenebileceğiniz sürdürülebilirlik için tasarlandı. Küresel kurumlar tarafından tanınır

LG TV’ler çevresel etkiyi azaltacak şekilde tasarlanmıştır ve malzeme kullanımı, enerji tüketimi ve geri dönüştürülmüş içerikte kaynak verimliliği için Intertek tarafından onaylanmıştır.43)

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişebilirlikler

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

1)*Gerçek ölçüm 9,95 mm'dir ve ölçüm koşullarına bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir.

*Güç panosu ve hoparlörler ekrana kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

 

2)*Gerçek uyum, kurulum koşullarına göre değişiklik gösterebilir. TV ile duvar arasında küçük bir boşluk oluşabilir. 

*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

 

4)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

5)*Kablosuz OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

*Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzeme ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.

*Zero Connect Box, televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

*Gerçek uyum, kurulum koşullarına göre değişiklik gösterebilir. TV ile duvar arasında küçük bir boşluk oluşabilir.

*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

 

6)*ISO/IEC 29170-2 ile yapılan TÜV Rheinland test koşullarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, ölçüm sonuçları bağlantı durumuna bağlı olarak değişebilir.

 

7)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

8)*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

 

9)*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

10)*Yansıtıcılık, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak ölçülür. 

*LG OLED ekran, IDMS 11.2.2 örnekleme-küresi yöntemi kullanılarak %0,5'in altında yansımaya sahip olarak ölçülmüştür. Gerçek sonuçlar koşullara göre değişiklik gösterebilir.

 

11)*LG OLED TV ekranları, UL tarafından Düşük Mavi Işık Platin olarak doğrulanmıştır.

 

12)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alpha 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında.

 

13)*Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. İkinci yıldan beşinci yıla kadar yalnızca paneller dahildir. Diğer parçalar ve işçilik ayrı olarak ücretlendirilecektir. Garanti kapsamı geçerli hüküm ve koşullara tabidir.

OLED Care+, OLED W6 ve G6 modelleri için geçerlidir.

 

16)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

17)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

 

19)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

20)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Türkiye'de henüz desteklenmemektedir.

 

21)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

22)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alpha 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında daha hızlı işlem.

 

23)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

24)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

25)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

26)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

27)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

28)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

29)*webOS Yenileme Programı, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

30)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

31)*Yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*NVIDIA G-Sync, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU’lar G-Sync uyumluluğunu desteklemez.

 

32)*LG OLED TV setleri VESA tarafından DSC özellikli olarak onaylanmıştır.

 

33)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

34)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

35)*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından “0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı” kapsamında sertifikalandırılmıştır.

 

36)*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ClearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

 

37)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

38)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

 

39)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

40)*Eşleştirilen Sound Suite modeli ülke, bölge ve TV modeline göre değişiklik gösterebilir.<br>

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Bir Soundbar’a bağlandığında, 13.1.7 kanala kadar desteklenir. Desteklenen kanal yapılandırmaları, Soundbar modeline göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

 

42)DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) özellikli LG OLED evo AI W6 Sound Suite, TV ve kablosuz hoparlörlerin serbestçe konumlandırıldığı geniş bir odayı gösterir; esnek hoparlör yerleşimi için optimize edilmiş sürükleyici Dolby Atmos sesini yansıtır.

 

43)*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85  

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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