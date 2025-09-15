77 inç LG Wallpaper Kablosuz Görüntü İletebilen OLED evo W6 AI 4K 165Hz VRR Smart TV webOS26 2026

1)*Gerçek ölçüm 9,95 mm'dir ve ölçüm koşullarına bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir.

*Güç panosu ve hoparlörler ekrana kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

2)*Gerçek uyum, kurulum koşullarına göre değişiklik gösterebilir. TV ile duvar arasında küçük bir boşluk oluşabilir.

*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

4)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

5)*Kablosuz OLED TV, Zero Connect Box ile ekran arasındaki bağlantıyı ifade eder.

*Zero Connect Box’ın bir dolaba yerleştirilmesi, dolabın malzeme ve kalınlığına bağlı olarak sinyalde parazite neden olabilir.

*Zero Connect Box, televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

*Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

*Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

*Gerçek uyum, kurulum koşullarına göre değişiklik gösterebilir. TV ile duvar arasında küçük bir boşluk oluşabilir.

*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

6)*ISO/IEC 29170-2 ile yapılan TÜV Rheinland test koşullarına göre görsel kayıp yaşanmamıştır, ölçüm sonuçları bağlantı durumuna bağlı olarak değişebilir.

7)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

8)*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

9)*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

10)*Yansıtıcılık, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550 nm’deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak ölçülür.

*LG OLED ekran, IDMS 11.2.2 örnekleme-küresi yöntemi kullanılarak %0,5'in altında yansımaya sahip olarak ölçülmüştür. Gerçek sonuçlar koşullara göre değişiklik gösterebilir.

11)*LG OLED TV ekranları, UL tarafından Düşük Mavi Işık Platin olarak doğrulanmıştır.

12)*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alpha 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında.

13)*Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. İkinci yıldan beşinci yıla kadar yalnızca paneller dahildir. Diğer parçalar ve işçilik ayrı olarak ücretlendirilecektir. Garanti kapsamı geçerli hüküm ve koşullara tabidir.

OLED Care+, OLED W6 ve G6 modelleri için geçerlidir.

16)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

17)*Güç tasarrufu yalnızca hem Galeri Modu hem de Always Ready özelliği etkinleştirildiğinde geçerlidir. Always Ready özelliği kapalıysa Galeri Modu TV açıkken kullanılan güçle aynı miktarda güç tüketir.

19)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

20)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Türkiye'de henüz desteklenmemektedir.

21)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

22)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre 2025 alpha 9 AI İşlemci Gen8 ile karşılaştırıldığında daha hızlı işlem.

23)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

24)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

25)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

26)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

27)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

28)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

29)*webOS Yenileme Programı, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

30)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

31)*Yalnızca 165Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*NVIDIA G-Sync, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU’lar G-Sync uyumluluğunu desteklemez.

32)*LG OLED TV setleri VESA tarafından DSC özellikli olarak onaylanmıştır.

33)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, G6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

34)*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

35)*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından “0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı” kapsamında sertifikalandırılmıştır.

36)*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ClearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

37)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

38)*FILMMAKER Ambient MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER Ambient MODE desteklenir.

*FILMMAKER Ambient MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*FILMMAKER Ambient MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

39)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

40)*Eşleştirilen Sound Suite modeli ülke, bölge ve TV modeline göre değişiklik gösterebilir.<br>

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Bir Soundbar’a bağlandığında, 13.1.7 kanala kadar desteklenir. Desteklenen kanal yapılandırmaları, Soundbar modeline göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

42)DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) özellikli LG OLED evo AI W6 Sound Suite, TV ve kablosuz hoparlörlerin serbestçe konumlandırıldığı geniş bir odayı gösterir; esnek hoparlör yerleşimi için optimize edilmiş sürükleyici Dolby Atmos sesini yansıtır.

43)*Kaynak Verimliliği aşağıdaki modeller için geçerlidir ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Lütfen daha fazla bilgi için https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home adresini ziyaret edin.