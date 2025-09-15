About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye

OLED65B65LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV
OLED65B65LA_Turkiye.pdf
Enerji Sınıfı : EU
TV

65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye

OLED65B65.S75TR
Front view of 65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye OLED65B65.S75TR
65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye
65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye
Front view of 65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye OLED65B65.S75TR
65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye
65 inç LG OLED AI B6 TV Satın Alımlarında S75TR Soundbar Hediye

Temel Özellikler

  • Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, her ışık koşulunda daha derin kontrast ile canlı ve doğru renkler sunar.
  • G-SYNC uyumluluğu ve FreeSync Premium ile 4K’da 144Hz’e kadar, sorunsuz ve kazandırıcı bir oyun deneyimi.
  • Ödüllü webOS, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli gelişmiş AI deneyimleri sunar.
  • Dolby Atmos, Merkezi Yukarı Ses Veren Hoparlörden tam akustik ortam
  • WOW Arayüzü ile TV'nizden kolayca kontol edin, WOW Orkestra ile senfonik seslerin tadını çıkarın
  • VRR/ALMM desteği ile 120 Hz oyun için pürüzsüz ses
Daha fazla
1 Bu Paketteki Ürünler
LG Soundbar S75TR, subwoofer ve Arka Hoparlörlerin önden görünümü

S75TR

LG Soundbar S75TR | LG QNED TV'ler ile Uyumlu, 5.1.1 Kanal, 600W, WOW Orkestra, Dolby Atmos
LG Shield için Siber Güvenlik kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

LG Shield Entegreli TV OS Platformu

Multi-AI için Yapay Zeka kategorisinde 2026 CES Innovation Awards Honoree rozeti

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Çoklu AI mimarisi

AVForums Editörün Seçimi rozeti, 2025/26 dahil olmak üzere art arda 8 yıl boyunca En İyi Akıllı TV Sistemi seçildi.

AVForums Editörün Seçimi - En İyi Smart TV Sistemi 2025/26

“En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl”

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Neden LG OLED B6?

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahip LG OLED AI B6, solda daha zayıf siyahlar ile sağda daha net ayrıntılar, daha derin siyahlar ve daha canlı renk ifadesini karşılaştıran bölünmüş bir gezegen sahnesini gösteriyor.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

4K 144Hz’de rakipsiz oyun deneyimi için LG OLED AI B6, üstte NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logolarıyla birlikte yüksek hızlı bir motosiklet yarışı oyununu hareket halinde gösterir.

4K 144Hz’de Rakipsiz Oyun

Ödüllü Çoklu AI webOS özellikli LG OLED AI B6, TV arayüzü üzerinden erişilebilen yapay zekâ hizmetlerine desteği gösteren Microsoft Copilot ve Google Gemini logolarıyla koyu bir arka planda sunuluyor.

Ödüllü Çoklu AI webOS

LG OLED AI B6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI sembolü, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Kişiselleştirme için AI Hub

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir.

LG Shield Güvencesiyle

LG OLED B6 üstün görüntü kalitesini nasıl sunar? 

LG OLED B6, piksel düzeyinde hassasiyetle çarpıcı 4K görüntü kalitesi sunar; tüm aydınlatma koşullarında Mükemmel Siyahı korur ve %100 Renk Hacmi ile Renk Doğruluğu için Mükemmel Renk sertifikasına sahiptir.

3.Nesil alfa 8 AI 4K İşlemci ile 4K ayrıntıları ve canlı renkleri daha net hale getirir, olağanüstü bir izleme deneyimi için sesi optimize eder.

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.1)

LG OLED AI B6, UL sertifikası ve renk hacmi ile renk doğruluğu için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Parlama karşıtı mat ekranı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

LG OLED AI B6, doğrulanmış düşük mavi ışık performansını gösteren UL sertifikalı Eyesafe RPF 40 rozetine sahiptir.

Mavi ışığı azaltmak için Eyesafe onaylıdır; her kare gözleriniz için daha rahattır.2)

3.Nesil alfa 8 AI 4K İşlemci

5,0 kat daha hızlı NPU performansına sahip gelişmiş AI motoru

Yeni nesil işlemcimiz, TV’nizin yeteneklerini geliştirerek yapay zekanın daha keskin 4K ayrıntılar, daha zengin ses ve canlı renklerle tercihlerinize göre uyarlanmış bir izleme deneyimi sunmasına olanak tanır.3)

LG OLED AI B6’nin 3.Nesil alfa 8 AI 4K İşlemci, devre kartı üzerinde mavi ışıkta parlayarak NPU ile 5,0 kata kadar daha hızlı AI işleme performansını, %10 daha hızlı CPU işleme gücünü ve %20 daha yüksek bellek kapasitesini vurgular.

LG OLED AI B6’nin 3.Nesil alfa 8 AI 4K İşlemci, devre kartı üzerinde mavi ışıkta parlayarak NPU ile 5,0 kata kadar daha hızlı AI işleme performansını, %10 daha hızlı CPU işleme gücünü ve %20 daha yüksek bellek kapasitesini vurgular.

Neden LG AI TV?

LG AI TV, kişiselleştirilmiş AI Hub ile her günü daha akıllı hale getirirken görüntü ve sesi optimize eder.

LG AI TV hakkında daha fazlasını keşfedin

AI HDR Yeniden Düzenleme

Her kareyi HDR kalitesine yükseltin

AI renk, parlaklık ve kontrastı otomatik olarak optimize eder ve daha zengin, daha gerçekçi görseller için SDR görüntü kalitesini HDR seviyelerine yükseltir.

AI Hub’ın öne çıkan 3 avantajını keşfedin

Google Gemini ve Microsoft Copilot ile gelişmiş çoklu AI arama

Aradığınızı söyleyin, ardından size en uygun AI modelini seçin. Sistem, daha geniş ve daha ilgili sonuçlar sunmak için birden fazla AI modeline bağlanır.7)

 

Kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve bilgilere ulaşın

AI Konsiyerj, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış içerik ve güncellemeler sunar. Bu Sahnede, izlediklerinize dayalı olarak ilgili öneriler ve bilgiler sunarken, Üretken AI görüntü arama ve oluşturmayı mümkün kılar.8)

 

LG AI TV sesinizi tanır ve sizi yalnızca size özel hazırlanmış Sayfam’a yönlendirir!

Sayfam’a yönlendirildiğinizde hava durumu, takvim ve widget’lardan favori spor skorlarınıza kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz.9)

 

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti, koyu renkli bir arka plan üzerinde gösteriliyor. Çoklu AI mimarisi, Yapay Zeka kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Ödüllü Çoklu AI webOS

Ödüllü webOS artık LG Shield güvencesiyle

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

AVForums Editörün Seçimi rozeti, En İyi Akıllı TV Sistemi 2025/2026 seçilen LG webOS 25 için koyu bir arka planda gösteriliyor.

En İyi Akıllı TV Sistemi Olarak 8 Yıl 

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield amblemi, gizlilik, veri güvenliği ve sistem bütünlüğü için webOS korumasını vurgulayan güvenlik simgeleriyle koyu bir arka planda gösterilir. CES Innovation Awards 2026 Honoree rozeti de yer alıyor.

LG Shield

Güvenilir güvenlik

LG Shield’ın 7 temel teknolojisi; güvenli veri depolama ve yönetimi, güvenli kriptografik algoritmalar, yazılım bütünlüğünün sağlanması, kullanıcı kimlik doğrulaması ve erişim kontrolü, güvenli veri iletimi, güvenlik olaylarının tespiti ve müdahalesi ile güvenli güncelleme yönetimi sayesinde verilerinizin güvende kalmasını sağlar.11)

Güvenilir güvenlik LG Shield hakkında daha fazlasını keşfedin

webOS Re:New Program

TV’nizi 5 yıla kadar ücretsiz olarak yükseltin12)

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma, sarı bir arka plan üzerinde dört koruma simgesiyle gösterilir. Her simgede Yıldırım Darbelerine Karşı Koruma, Nem Koruması, Akım Dalgalanmasına Karşı Koruma ve LG Shield’lı webOS Koruması yer alır.

LG Dörtlü Koruma

LG TV’niz, LG Dörtlü Koruma ile uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Donanımdan yazılıma kadar LG TV’niz korunur. Yerleşik kapasitörler, yıldırım darbeleri de dahil olmak üzere yüksek voltajlara karşı koruma sağlarken, yarı iletkenler aşırı gerilim korumasıyla tasarlanmıştır. Silikon jel ve koruyucu kaplamalar yonga setlerini neme karşı korur; verileriniz bile LG Shield ile güvende kalır.

AI Sihirli Kumanda

Tek bir AI düğmesiyle tüm AI deneyimlerine erişin

Tüm AI destekli etkileşimlere erişmek ve kontrol etmek için tek bir AI düğmesi yeterlidir. Kaydırma tekerleği ve anında sesli komutla her kontrol zahmetsizdir.13)

LG OLED AI B6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

LG OLED AI B6, kişiselleştirme için AI Hub’a sahiptir; uzaktan kumandanın üzerinde yer alan AI simgesi, Çoklu AI Arama, AI Konsiyerj, Sayfam özellikli AI Ses Kimliği, AI Sohbet Botu, AI Resim Sihirbazı ve AI Ses Sihirbazı etiketleriyle çevrilidir.

Neden LG OLED Oyun Televizyonu?

Ultra akıcı ve yırtılmasız oyun deneyimi

G-SYNC ve AMD FreeSync uyumluluğu ile 4K 144Hz’i deneyimleyin

144Hz’de aksiyon, her oyunda daha net ve daha akıcı kalır. G-SYNC Uyumlu ve AMD FreeSync Premium, hareketi sabit ve yırtılmasız tutarken; VRR ve düşük girdi gecikmesi, her hamlenin daha tepkisel hissedilmesini sağlayarak oyunda güvenilir bir avantaj sunar.14)

 

LG OLED AI B6, motosiklet yarışı oyununda 144Hz ile 60Hz’i karşılaştırarak 144Hz paneli ultra pürüzsüz ve yırtılmasız şekilde gösterir. Sol üstte, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logoları görünür.

LG OLED AI B6, motosiklet yarışı oyununda 144Hz ile 60Hz’i karşılaştırarak 144Hz paneli ultra pürüzsüz ve yırtılmasız şekilde gösterir. Sol üstte, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync Premium logoları görünür.

0,1 ms tepki süresi sertifikalı OLED, gölgelenme olmaksızın anında yanıt verir

0,1 ms piksel tepki süresi ve ultra düşük gecikme için ALLM sayesinde her komut anında ve hassasiyetle işlenir. Bu yüksek yanıt hızı, hızlı oyun deneyimini net ve kontrollü tutarak belirgin bir rekabet avantajı sunar.15)

 

HGiG ve ClearMR 9000 ile sürükleyici oyun deneyimi

HGiG, HDR ton eşleştirmesini içerik üreticisinin amacına sadık kalacak şekilde korurken; ClearMR 9000, hızlı oyun içi aksiyonda akıcı ve yüksek düzeyde netlik için hareket bulanıklığını azaltır. Sonuç, her an boyunca tutarlılığını koruyan, doğru ve net görsellerle sürükleyici bir oyun deneyimidir.16)

 

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG OLED AI B6, ekranda Borderlands 4’ü GeForce NOW logosunun yanında görüntüleyerek TV arayüzünde bulut oyun erişimi sunar.

NVIDIA GeForce NOW özellikli LG OLED AI B6, ekranda Borderlands 4’ü GeForce NOW logosunun yanında görüntüleyerek TV arayüzünde bulut oyun erişimi sunar.

NVIDIA GeForce NOW

Dünyanın ilk 4K 120Hz HDR bulut oyun deneyimi

NVIDIA GeForce NOW ile ekstra bir cihaz gerekmeden TV’nizde 4K 120Hz HDR oyunlar oynayın. NVIDIA Blackwell mimarisiyle desteklenen GeForce RTX 5080 performansıyla üst düzey bulut oyunlarının keyfini çıkarın.17)

 

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG OLED AI B6, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek duyarlı oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiler.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli LG OLED AI B6, ekranda “Razer Wolverine V3 Bluetooth” etiketli bir kablosuz oyun kumandasını göstererek duyarlı oyun deneyimi için optimize edilmiş Bluetooth kumanda desteğini sergiler.

Bluetooth Ultra Düşük Gecikme

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumandalarını destekleyen dünyanın ilk TV’si

Bluetooth Ultra Düşük Gecikmeli Kumanda desteğiyle ultra düşük gecikmeli, yüksek performanslı bulut oyun deneyimi sunar ve giriş gecikmesini 2,5 ms’nin altına düşürür. Bulutta oynarken bile kablolu bağlantı hissi veren sorunsuz ve duyarlı kontrolün keyfini çıkarın.18)

 

LG OLED AI B6, webOS ekranında LG Oyun Portalını görüntüleyerek NVIDIA GeForce NOW ve webOS uygulamaları gibi bulut oyun hizmetleri üzerinden birden fazla oyun uygulamasına erişim sunan tek adımlı arayüze sahip bir oyun merkezini gösterir.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Oyun Portalı

Oyun için tek durak noktanız

NVIDIA GeForce Now, yerel webOS uygulamaları ve daha fazlasından binlerce oyunu keşfedin. Uzaktan kumanda veya oyun kumandasıyla oynanabilen oyunları kolayca bulun ve Challenge Mode ile diğer oyuncularla yarışın.19)

 

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED AI B6, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici özellikli LG OLED AI B6, yan yana oyun ekranlarını ve yenileme hızı, gecikme ile görsel modlar gibi oyun ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlamaya yönelik bir ekran menüsü gösterir.

Oyun Kontrol Paneli ve Optimize Edici

Oyun ayarlarını oyun tarzınıza uygun şekilde kolayca ince ayarlayın

Hızlı ve gerçek zamanlı kontrol için Oyun Kontrol Panelini, tercih ettiğiniz ayarları ince ayarlamak için Oyun Optimize Ediciyi kullanarak oyun deneyiminizi kolayca özelleştirin. Her oyun oturumunu kolayca optimize etmek için yenileme hızı, gecikme ve görsel modları ayarlayın.

LG OLED, tasarım meraklıları için neden mükemmel bir tercihtir?

Modern yaşam tarzınıza uyan Ultra İnce Tasarım

Dar çerçeveleri ve ultra ince profiliyle ekran, daha temiz ve kusursuz bir görünümle ön plana çıkar. Uçtan uca tasarım, mekanınıza zarif bir şekilde uyum sağlayarak kesintisiz bir görünüm sunar.20)

 

LG OLED AI B6, dar çerçeveleri ve ultra ince tasarımıyla şık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş olup ekranda katmanlı dağ formlarına sahip gökkuşağı tonlu bir manzarayı sergiler.

LG OLED AI B6, dar çerçeveleri ve ultra ince tasarımıyla şık bir yaşam alanında duvara monte edilmiş olup ekranda katmanlı dağ formlarına sahip gökkuşağı tonlu bir manzarayı sergiler.

LG Gallery+ ile sınırsız başyapıtları keşfedin

LG Gallery+

Farklı içerikler arasından seçim yaparak alanınızı istediğiniz gibi şekillendirin

LG Gallery+, 100’den fazla sanat eseri, ambiyans videosu ve diğer görsel içerikle alanınızı zenginleştirir. Düzenli kitaplık güncellemeleriyle evinizi, tarzınızı yansıtan küratörlü içeriklerle kişiselleştirin.22)

 

LG OLED AI B6’nın Arka Plan Müziği ve Music Lounge özellikli LG Gallery+’ı, ekranda “Orman Akşamı” orman gölü sahnesini; ruh hali müziği, Bluetooth oynatma ve kontroller için görünür bir Music Lounge kullanıcı arayüzü paneliyle gösteriyor.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Music Lounge ile arka plan müziği

Müzikle doğru ortamı yaratın

Görsellerinize uyan müziklerle doğru atmosferi yaratın. Tercihlerinize göre önerilen müzikleri kullanın ya da kendi parçalarınızı çalmak için Bluetooth üzerinden bağlanın.

LG OLED AI B6, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

LG OLED AI B6, aile anlık görüntülerinden oluşan bir Google Fotoğraflar tablosunu gösterirken, bir telefonda Aile Seyahati albümü anahtarı açık bir albüm listesi görüntüleniyor.

Fotoğraflarım

Google Fotoğraflar’a kolayca erişin ve anılarınızı sergileyin

Telefonunuzu kullanarak Google Fotoğraflar hesabınızı TV’nize kolayca bağlayın. Kendi fotoğraf kütüphanenizdeki içeriği kullanarak ortamınızı zahmetsizce kişiselleştirin.25)

 

LG OLED AI B6, kırmızı bir konsolun üzerindeki yeşil bir duvara monte edilmiş olup; hava durumu, spor skorları, TV Programlayıcı ve Home Hub dahil bir bilgi panosu görüntüler.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Bilgi Panosu

Hepsi bir arada kişiselleştirilmiş pano ile güncel kalın

Önemli bilgileri bir bakışta görün. Hava durumu güncellemesi, spor hatırlatması alın, Google Takviminizi görüntüleyin ve hatta Home Hub, görüntüleme rezervasyonlarınız gibi bildirimler ayarlayın.

Galeri Modu

TV’den sanat eserlerine zahmetsizce geçiş yapın

Galeri Modu açıkken, TV’niz seçtiğiniz sanat eserlerini görüntülerken dahi enerji tasarrufu sağlamaya devam eder ve mekanınıza tarz ve zarafet katar.34)

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Her türlü ışıkta optimum parlaklık

Parlaklık Kontrolü, ekran çıkışını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayarak her ortamda net ve konforlu bir görüntüleme sağlar.26)

 

Hareket Sensörü

Varlığınıza duyarlı

Hareket algılama özelliği, TV’nizin yakınında olup olmadığınıza göre modları değiştirerek akıllı tepki vermesini sağlar.27)

 

LG Channels

Ücretsiz, sınırsız eğlence

LG Channels, canlı ve isteğe bağlı platformlardaki çeşitli içerikleri tek bir hub’da bir araya getirerek sevdiğiniz içerikleri bulmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.28)

Akıllı Bağlantı özellikli LG OLED AI B6, ekranda Home Hub arayüzünü görüntüler; TV, cihaz ve uygulamalar için panellerle birlikte Google Home ve LG ThinQ bağlantılarını tek bir kontrol düzeninde gösterir.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Akıllı Bağlantı

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Home Hub tüm akıllı cihazlarınızı bir araya getirir. Google Home ve daha fazlası üzerinden ev IoT cihazlarınıza zahmetsizce bağlanın, kontrol edin ve etkileşim kurun.29)

 

Gerçek Sinema, tüm ayrıntılarıyla korunur

  • Dolby Vision ve Ambient FILMMAKER MODE

    Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.30)

     

  • Dolby Atmos

    Sistem, sesi statik kanallar yerine sürükleyici 360° ses nesneleri olarak işleyerek ayrıntı ve derinliğin sahneye sadık kaldığı bir ev sineması ortamı oluşturur.

Her spor maçının içine dalın

LG Soundbar, her sahneyi daha dolgun bir çevreleyen sesle zenginleştirir.

WOW Orkestra

LG TV ve Soundbar’ın senkronize çalıştığı tam surround ses sistemi

Sistem, TV ve Soundbar’ı tek bir yapı olarak senkronize ederek daha dolgun bir surround deneyimi için derinlik ve yön hissini artırır.33)

 

WOW Orkestra ve WOWCAST özellikli LG OLED AI B6, ekranın altında bir soundbar bulunan bir konser sahnesini görüntüler; grafik ses dalgaları senkronize ve kablosuz çevreleyen sesi yansıtmak için oturma odası boyunca uzanır.

WOW Orkestra ve WOWCAST özellikli LG OLED AI B6, ekranın altında bir soundbar bulunan bir konser sahnesini görüntüler; grafik ses dalgaları senkronize ve kablosuz çevreleyen sesi yansıtmak için oturma odası boyunca uzanır.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Çocukları ve büyükanne ile büyükbabalarıyla birlikte bir aile, aydınlık bir oturma odasında kanepede oturur ve TV izlerken uzaktan kumandayı tutar.

Erişilebilirlik

Yardımcı özellikler, izleme deneyimini daha kapsayıcı hale getirir.

LG TV’ler, Renk Ayarlama Filtresi, İşaret Dili Kılavuzu ve ses yardımcı cihazları için doğrudan bağlantı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Sorumluluk Reddi

 

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir.

*Teknik özellikler ve işlevler bölgeye, modele ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*Akış uygulamaları dahil olmak üzere ağ tabanlı akıllı hizmetlere ve özelliklere erişmek için LG Hesabı ve ilgili Hüküm ve Koşulların kabulü gerekir. LG Hesabı olmadan, yalnızca harici cihaz bağlantıları (ör. HDMI üzerinden) ile karasal/havadan TV kullanımı mümkündür (yalnızca ayarlayıcılı TV’ler için). LG Hesabı oluşturmak ücret gerektirmez.

1)*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekran, Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

2)*OLED yalnızca Azaltılmış Mavi Işık (RPF40) sertifikasına sahiptir.

 

3)*OLED modellerinin (2. Nesil alfa 8 AI İşlemci) önceki yılına kıyasla

 

4)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.

*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

5)*Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir. Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

6)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

 

7)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.

*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.

*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.

 

8)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.

*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.

 

9)*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölge ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED ve NANO 4K UHD TV’lerde; 2026 itibarıyla piyasaya sürülen MRGB ve FHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

*Kilit, benzer bir sese sahip biri tarafından açılabilir; sesin sağlık nedenleri veya diğer etkenler nedeniyle değişmesi durumunda tanıma düzgün çalışmayabilir.

*Sunulan widget’lar ülkeye göre farklılık gösterebilir; önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir veya kullanım dışı bırakılabilir.

*Sayfam, 2026 OLED, MRGB, QNED ve NANO 4K UHD TV modellerinde geçerlidir.

 

10)*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Sohbet Botu, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.

 

11)*LG Shield sertifikası, modele göre değişiklik gösterebilir.

*Kurulum koruması, LG Apps vb. dışında alışılmadık kaynaklardan yapılan uygulama yüklemelerini kapsamaz.

*5 yıl kesintisiz koruma için düzenli yazılım güncellemeleri gereklidir.

*Veri koruma ve şifreleme normal kullanımda güvence altına alınır.

 

12)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

13)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

 

14)*Yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*NVIDIA G-sync, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski GPU’lar, G-SYNC uyumluluğunu desteklemez.

 

15)*LG OLED ekranlar, Intertek tarafından “0,1 ms tepki süresi (Griden Griye) ve Kaliteli Oyun Performansı” kapsamında sertifikalandırılmıştır.

 

16)*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*83/77/65/55/48 inç OLED B6 yalnızca ClearMR 9000 sertifikasına sahiptir.

*ClearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.

 

17)*Üyelik gereklidir. Hizmet kapsamı üyelik planına göre değişiklik gösterebilir.

*Yalnızca LG OLED W6, B6, C6 ile MRGB95 ve MRGB9M modellerinde mevcuttur.

*GeForce NOW kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

 

18)*Bluetooth Ultra Düşük Gecikme, yalnızca seçili 2026 LG TV modelleri için geçerlidir. ULL kontrol cihazı işlevi, yalnızca uyumlu cihazlara bağlandığında desteklenir.

*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.

*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.

*Oyun kumandası ayrıca satılır.

 

19)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

*Oyun kumandası ayrı satılır.

 

20)*Kurulum gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

 

22)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.

*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.

 

25)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.

 

26)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.

 

27)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.

 

28)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 

29)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

 

30)*Ambient FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili Ambient FILMMAKER MODE desteklenir.

*Ambient FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*Ambient FILMMAKER MODE, ışık sensörüyle donatılmış modellerde çalışır.

 

31)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.

*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.

 

33)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

Yazdır

Tüm Özellikler

AKSESUAR

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Uzaktan Kontrol

    Evet

  • Duvara Monte Aparatı

    Evet

  • Garanti belgesi

    Evet

SES FORMATI

  • AAC

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • DTS:X

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • Bluetooth Sürümü

    5.1

  • HDMI Girişi

    1

  • HDMI Çıkışı

    1

  • Optik

    1

  • USB

    1

  • Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

    Evet

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • Soundbar Modu Kontrolü

    Evet

  • TV Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • WOW Arayüzü

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    950 x 63 x 115 mm

  • Arka Hoparlör

    100,0 x 176,5 x 120,0 mm

  • Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

GENEL

  • Kanal Sayısı

    5.1.1

  • Hoparlör Sayısı

    9 EA

  • Çıkış Gücü

    600W (Reference, THD 30%)500W (Rated, THD 10%)

HDMI DESTEKLI

  • 120Hz

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Evet

  • Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

    Evet

  • Dolby Vision

    Evet

  • HDR10

    Evet

  • Geçiş (Pass-through)

    Evet

  • 4K Geçiş (Pass-through)

    Evet

  • VRR / ALLM

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Ana)

    33 W

  • Güç Tüketimi (Arka Hoparlör)

    20 W

  • Güç Tüketimi (Subwoofer)

    33 W

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi Kapalı (Arka Hoparlör)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

    0.5 W ↓

SES EFEKTI

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

    Evet

  • Sinema

    Evet

  • Net Ses Pro

    Evet

  • Oyun

    Evet

  • Müzik

    Evet

  • Spor

    Evet

  • Standart

    Evet

AĞIRLIK

  • Bürüt Ağırllık

    15,4 kg

  • Ana

    3,0 kg

  • Arka Hoparlör (2EA)

    2,1 kg

  • Subwoofer

    5,7 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.