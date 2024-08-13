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*LG QNED mini LED, NanoCell ve Quantum Dot teknolojisini bir araya getiren bir mini LED TV'dir.
Gerçek 8K Sinema
Hollywood'a Yakışır ev Sineması
LG QNED ile büyük ekranın büyüsünü evinizin rahatlığında yaşayın. Filmler Gerçek 8K teknolojisiyle nefes kesici görünür. Ultra geniş ekranla bir araya geldiğinde de beklediğiniz gerçek sinema deneyimini sunar.
*Yalnızca 8K modellerde bulunur (QNED99/95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
FILMMAKER MODE™
Yönetmenin Kurgusuna Uygun Sahneler
FILMMAKER MODE™ filmleri izlenmesi gerektiği gibi gösterir, hareket yumuşatma özelliğini kapatır ve yönetmenin orijinal vizyonunu sunmak için filmin orijinal en boy oranlarını, renklerini ve kare hızlarını korur.
Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç gösterilir. FILMMAKER Mode logosu sağ alt köşeye yerleştirilmiştir.
*FILMMAKER Mode desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos
Sinemaya Layık Görüntü ve Ses Kalitesi
En yeni Dolby çözümleri, geniş bir içerik ve hizmet yelpazesinde size sinematik görüntü ve ses sunar. Dolby Atmos büyüleyici ve çok boyutlu ses sunarken Dolby Vision IQ ise meta verileri ve TV'nin yerleşik ışık sensörlerini kullanarak görüntü kalitesini içerik türüne ve ortamınıza uyacak şekilde optimize eder.
*QNED99/95/90/85, Dolby Vision IQ ve Doby Atmos özelliğine sahiptir
.*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
HDR10 Pro
HDR ile Gerçekçi Netlik.
LG'nin kendi yüksek dinamik aralık teknolojisi olan HDR10 Pro ile içeriğinizin ne kadar gerçekçi göründüğüne şaşıracaksınız. HDR10 Pro, rengi artırmak ve her görüntüde daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak için parlaklık seviyelerini ayarlamakla kalmaz, normal HDR içeriğini bile yoğunlaştırır.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
Her biri yayın akışı platformu logosu ve video görüntüsü içeren 3 görüntü bloğu. Witcher ile Netflix logosu, Foundation ile Apple TV Plus logosu ve Without Remorse ile Prime Video logosu.
Yayın Akışı Hizmetleri
Sonsuz Eğlence
LG QNED; NETFLIX, Amazon Prime Video, Apple TV+ ve çok daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın en büyük yayın akışı platformlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Bu kadar çok seçeneğin arasında, film gecelerinde izleyecek bir şeyler bulmak çok kolay.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişebilir. Disney+ için ayrı abonelik gerekir. (c) 2022 Disney ve ilgili kuruluşları.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Devrim Yaratan Teknoloji
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