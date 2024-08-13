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QNED Ultra Large Nereden Alabilirim

Ultra Geniş Qned. Büyüleyici Bir Ölçekte Görüntülenen Renkler

*LG QNED mini LED, NanoCell ve Quantum Dot teknolojisini bir araya getiren bir mini LED TV'dir.

Ultra Geniş 8K Ekran

Devasa Bir Ekranda Gerçeğe Yakın Detaylar

LG QNED, en büyük 86 inç ekranlarımızda bile çarpıcı 4K ve 8K'da inanılmaz detaylar sunar.

*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (QNED 99/95).

AI 8K Ölçek Yükseltme

Ultra Geniş Ekranda Yüksek Kaliteli Içerikler

Akıllı işlemci, büyük ekrana yakışan bir 8K izleme deneyimi sağlamak için gürültüyü azaltırken kayıp bilgileri analiz edip geri yükleyerek düşük çözünürlüklü içeriği daha kaliteli hale getirir.

*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (QNED 99/95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Futbol stadyumu geniş açıdan gösterilir ve görselin bir kısmı QNED TV aracılığıyla gösterilir.

En Büyük Maçlar Için Büyük Ekran

Ultra geniş TV ile maç günü atmosferini evinizin rahatlığında hissedin.

 

En Büyük Maçlar Için Büyük Ekran Daha Fazla Bİlgİ

En Popüler Filmler Için Büyük Ekran

En son teknoloji ve eğlenceyle dolu büyük ekranda olağanüstü sinema deneyiminin keyfini çıkarın.

 

En Ünlü Oyunlar Için Büyük Ekran

En yeni oyun özelliklerine sahip büyük ekran TV ile hayalinizdeki oyun sistemini kurun.

Devrim Yaratan Teknoloji

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Gişe Rekorları Kıran Ev Sineması

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Büyüleyici Oyun Deneyimi

Büyüleyici Oyun Deneyimi

Hangi ultra geniş QNED'in size uygun olduğunu görün

Hangi Ultra Geniş Qned'In Size Uygun Olduğunu Görün

Hangi Ultra Geniş Qned'In Size Uygun Olduğunu Görün Kendİ Cİhazinizi Bulun

Ekranlarında parlak, renkli sanat eserleri bulunan, karanlık bir odada birbirine bakan LG OLED C2 ve LG OLED G2 Gallery Edition'ın yandan görünümü.

Aydınlık Tarafa Hoş Geldiniz

Aydınlık Tarafa Hoş Geldiniz LG OLED evo C2'yi Keşfedin Aydınlık Tarafa Hoş Geldiniz LG OLED evo G2'yi Keşfedin