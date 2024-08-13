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*LG QNED mini LED, NanoCell ve Quantum Dot teknolojisini bir araya getiren bir mini LED TV'dir.
*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (QNED 99/95).
AI 8K Ölçek Yükseltme
Ultra Geniş Ekranda Yüksek Kaliteli Içerikler
Akıllı işlemci, büyük ekrana yakışan bir 8K izleme deneyimi sağlamak için gürültüyü azaltırken kayıp bilgileri analiz edip geri yükleyerek düşük çözünürlüklü içeriği daha kaliteli hale getirir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Yalnızca 8K modellerinde bulunur (QNED 99/95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.