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QNED Gaming Nereden Alabilirim

Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı tonlarında parlak renkli dalgaların yakından çekimi.

Yepyeni Özelliklere
Sahip Bir TV

Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı tonlarında parlak renkli dalgaların yakından çekimi.

Renkleriniz
QNED Kalitesinde

Quantum Dot ve NanoCell, gerçekçi renkler ve ayrıntılar sağlayarak büyüleyici bir oyun deneyimi sunar.

*LG QNED mini LED, NanoCell ve Quantum Dot teknolojisini bir araya getiren bir mini LED TV'dir.

Üstün Kalitede 8K Oyun

Zafere Giden Yolda Kristal Netliği

LG QNED, akıcı ve olağanüstü Quantum Dot NanoCell ekranı ve hızlı yanıt süreleri ile oyuncuların seveceği birçok harika özellik sunuyor. Ultra geniş 8K ekranla birlikte kullanıldığında, en üstün oyun deneyimini sunar.

Asteroitlerle çevrili bir uzaylı uzay gemisini gösteren arka plan görüntüsü. Bir uzay gemisinin orta kısmı ayrı olarak vurgulanır ve ikiye bölünür. Solda yeterli parlaklığa sahip olmayan 4K, sağda ise daha parlak olan 8K yazısı görünür.

*Yalnızca 8K modellerde bulunur (QNED99/95).
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Birbirine bakan iki televizyon. Soldaki TV'de oldukça bulanık görünen hızlı bir yarış arabası gösterilirken, sağdaki TV'de aynı görüntü çok daha net gösterilir.

Daha Az Takılma, Daha Az Yırtılma, Daha Fazla Eğlence

AMD FreeSync Premium, takılma ve yırtılmayı önemli ölçüde azaltmak üzere yenileme hızını senkronize ederek hızlı HDR oyunlarında bile net ve pürüzsüz görüntüler sağlar.

Kırmızı duvarın önünde duran QNED TV. Ekran görüntüsü, iki oyuncunun oyun oynadığı bir basketbol maçını gösterir. Hemen altındaki iki kutuda resimler gösterilir. Her iki kutuda da aynı görüntü gösterilir; solda VRR KAPALI, sağda VRR AÇIK yazar.

Giriş Gecikmesi Sorununun Sizi Yavaşlatmasına Izin Vermeyin

Değişken yenileme hızı, daha az titreme, yırtılma, takılma ve giriş gecikmesi ile hızlı ve akıcı bir oyunun keyfini çıkarmanızı sağlar.

 

*QNED99/90/85/80, AMD FreeSync™ Premium özelliğine sahiptir.
*QNED99/90/85/80 VRR özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Hangi QNED TV'nin oyun sisteminizi tamamladığını görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün Kendi Cihazinizi Bulun

4K 120Hz ve ALLM ve eARC

Ciddi Anlamda Gelişmiş Oyun Özellikleri

4K 120Hz'de Dolby Vision© HDR'yi destekleyen LG QNED, oyuncular için idealdir. En yeni HDMI 2.1 spesifikasyonlarına sahip ALLM ve eARC, hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltarak yüksek çözünürlükte hızlı ve büyüleyici oyun deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Kendi Cihazinizi Bulun

QNED TV, birçok ışık karesinin bulunduğu kırmızı oyun odasına yerleştirilmiştir. TV ekranında, dalgalı okyanusta iki kırmızı korsan gemisini gösterilir.

*QNED99/90/85/80, 4K 120Hz özelliğine sahiptir.
*QNED80, Dolby Vision® HDR'yi desteklemez.

*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos

Büyüleyici Bir Deneyim Için Geliştirildi

Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos, aksiyonun tam ortasındaymış gibi hissetmenizi sağlamak üzere görüntü ve ses kalitesini optimize eder. Görüntü kalitesi, görüntüyü içerik türüne ve ortama uyacak şekilde ayarlamak için meta verilerden ve TV'nin yerleşik ışık sensörlerinden yararlanır, Ses sistemleri ise etkileyici ve çok boyutlu bir ses kalitesi sunar.

Bir yarış arabası QNED TV'ye girer ve ses efekti görsel olarak temsil edilir. Dolby Vision IQ logosu ve Dolby Atmos logosu.

*QNED99/95/90/85, Dolby Vision IQ ve Doby Atmos özelliğine sahiptir.

HGiG

Sektörün Uzmanları Ile Ortaklıklar

LG, geliştiricilerden şirketlere kadar oyun endüstrisindeki en büyük isimlerden bazılarıyla HGiG alanında ortaklıklara sahiptir. Mümkün olan en iyi HDR oyun deneyiminin keyfini çıkarabilmeniz için TV'lerimiz ve oyun konsollarımız arasında daha fazla sinerji sağlamak üzere birlikte çalışıyoruz.

Dünya benzeri bir gezegende bir şafak sahnesi iki kısma bölünmüştür. Soldaki görüntü daha donuk ve daha az parlaktır ve sol üst köşede "HGiG olmadan" yazar. Sağda daha parlak bir sahne vardır ve sağ üst köşede "HGiG ile" yazar.
Dünya benzeri bir gezegende bir şafak sahnesi iki kısma bölünmüştür. Soldaki görüntü daha donuk ve daha az parlaktır ve sol üst köşede "HGiG olmadan" yazar. Sağda daha parlak bir sahne vardır ve sağ üst köşede "HGiG ile" yazar.

*HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Oyun Optimizasyonu

Sık Kullanılanlara Eklemek
Isteyeceğiniz Bir Özellik

Oyun Optimizasyonu, gezinmesi kolay iki menü sunar ve oynadığınız oyun türü ne olursa olsun daha iyi bir deneyim elde etmeyi kolaylaştırır. Oyun sekmesi altında, hızlı optimizasyon için oyun türünüzü ve modunuzu seçebilirsiniz, Resim sekmesi ise ekranı ihtiyaçlarınıza göre daha ayrıntılı ayarlayabilmenizi sağlar.

Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı tonlarında parlak renkli dalgaların yakından çekimi.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.

Oyun Kontrol Paneli

Konsantrasyonunuzu Bozmadan
Kontrolü Elinize Alın

Yeni Oyun Kontrol Paneli, temel oyun ayarlarına kolay erişim sağlayarak konsantrasyonunuzu bozmadan ayarlama yapmanızı sağlar. Ayrıca, Oyun Optimizasyonu menüsüne hızlı erişim sağlayarak daha rahat kontrol etme imkanı tanır.

Askeri robotlar arka planda ilerler ve oyun kontrol paneli ayarlarının açılır penceresi gösterilir.

*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Hangi QNED TV'nin oyun sisteminizi tamamladığını görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün Kendi Cihazinizi Bulun

NVIDIA GEFORCE Now

Dilediğiniz Zaman Oynayabileceğiniz Binlerce Oyun

NVIDIA GEFORCE Now ile kurduğumuz yeni ortaklıklarımız sayesinde, LG QNED cihazınızdan daha geniş bir oyun dünyasına erişin. Böylelikle sadece binlerce yeni oyuna erişmekle kalmayın, aynı zamanda diğer cihazlarda oyuna kaldığınız yerden devam edin ve ek donanıma ihtiyaç duymadan en yeni konsol oyunlarının keyfini çıkarın.

Üç TV: Ortada duran TV öne bakar ve ekranda NVIDIA GEFORCE NOW logosu ve Stadia logosu bulunur. Soldaki TV'nin ekranında Splitgate oyunu, sağdaki TV'nin ekranında ise Cyberpunk 2077 oyunu gösterilir.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Bulut oyunlarında Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu özellikleri, 2022'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.

*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

Devrim Yaratan Teknoloji

Daha Fazla Bi̇lgi̇

Büyüleyici Boyutlar

Daha Fazla Bi̇lgi̇

Gişe Rekorları Kıran Ev Sineması

Daha Fazla Bi̇lgi̇

Hangi QNED TV'nin oyun sisteminizi tamamladığını görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün

Hangi QNED TV'nin Oyun Sisteminizi Tamamladığını Görün Kendi Cihazinizi Bulun

*Ürün tasarımı ve teknik özellikleri ülkeye veya ekran boyutuna göre değişiklik gösterebilir.

Ekranlarında parlak, renkli sanat eserleri bulunan, karanlık bir odada birbirine bakan LG OLED C2 ve LG OLED G2 Gallery Edition'ın yandan görünümü.

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