Oyun Optimizasyonu, gezinmesi kolay iki menü sunar ve oynadığınız oyun türü ne olursa olsun daha iyi bir deneyim elde etmeyi kolaylaştırır. Oyun sekmesi altında, hızlı optimizasyon için oyun türünüzü ve modunuzu seçebilirsiniz, Resim sekmesi ise ekranı ihtiyaçlarınıza göre daha ayrıntılı ayarlayabilmenizi sağlar.

