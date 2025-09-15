65 inç LG QNED AI QNED70B MiniLED 4K 60Hz VRR Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS26 2026

2)*Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
3)*AI Resim Pro, OTT hizmetlerindeki telif hakkı korumalı her türlü içerikle çalışır.
*Görüntüler 4K benzeri kaliteye kadar yükseltilir. Sonuçlar kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişebilir.
4)*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
5)*AI Arama (Copilot), 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere, webOS Re:New Program özellikli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD modellerinde mevcuttur.
*İnternet bağlantısı gereklidir; iş ortağı AI hizmetleri değiştirilebilir veya abonelik gerektirebilir.
*Bu özellik, bölge ve modele göre değişiklik gösterebilir; LLM desteği sunulmayan ülkelerde kullanılamaz.
6)*Bu özelliklerin bir kısmı, bazı bölgelerde veya modellerde desteklenmeyebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*“Bu Sahnede” kartı, EPG (Elektronik Program Kılavuzu) desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.
*“On Now” kartı Netflix ve diğer CP (İçerik Sağlayıcı) uygulamalarında desteklenmediğinden görüntülenmez.
*“Üretken AI” kartı, bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.7)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.
*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.
*It works only with apps that support the Voice ID account.
*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.
*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.
*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.
8)*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*NLP desteği olmayan ülkelerde, sesli uygulamalara erişim ve kullanım mümkün olmayabilir.
9)*webOS Re:New, bir yazılım yükseltme programıdır ve sadece seçili modellerde kullanılabilir. Yükseltme sayısı ve Re:New destek süresi, ürüne, modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Güncelleme takvimi ile özellikler, uygulamalar ve hizmetler model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Mevcut özellikler, içerikler ve hizmetler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir ve ürün, model veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
10)*TV’nin yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sunar; ancak dahili yapay zeka işleme özelliği bulunmaz.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
11)*“Bu Sahnede” kartı, EPG desteği sunulan ülkelerde kullanılabilir.
*Destek kapsamı ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*AI Konsiyerj tarafından sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve doğru olmayabilir. LG, bu tür bilgilere dayanılarak alınan herhangi bir eylem veya karar için sorumluluk kabul etmez.
12)*60 Hz, değişken yenileme hızına (VRR) dayanan maksimum yenileme hızıdır ve yalnızca 60 Hz’i destekleyen girişlerle çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
13)*Bluetooth Ultra Düşük Gecikme, yalnızca seçili 2026 LG TV modelleri için geçerlidir. ULL kontrol cihazı işlevi, yalnızca uyumlu cihazlara bağlandığında desteklenir.
*ULL modunda, yalnızca bir kumanda (oyun kumandası) bağlanabilir. Diğer Bluetooth cihazlarının kullanımı etkilenebilir.
*En iyi performans için Ethernet ya da 5 GHz Wi-Fi bağlantısı önerilir.
*Oyun kumandası ayrıca satılır.
14)*Bulut oyun hizmetlerine yönelik destek değişiklik gösterebilir.
*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.
*Oyun kumandası ayrı satılır.
15)*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
.
16)*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
17)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.
*Hizmet, ücretli abonelik kapsamında sunulmaktadır. Oturum açma ve ödeme yöntemi kaydıyla bir aylık ücretsiz deneme sunulur. Abonelik, deneme süresi bitmeden iptal edilmediği takdirde otomatik olarak ücretli bir plana yenilenir. Abonelik, deneme süresi içinde istenilen zamanda iptal edilebilir.
18)*Kullanılabilir içerik bölgeye göre farklılık gösterebilir ve değişikliğe tabidir.
*Tüm içerik ve özelliklere erişim için LG Gallery+ aboneliği gereklidir.
19)*Her profil türüyle eşleşen veriler kullanılarak oluşturulan içerik önerileriyle 16 farklı profil sunulur.
20)*Üretken AI özelliği yalnızca bazı bölgelerde veya modellerde kullanılabilir.
*Bir abonelik, ayda 20 kredi içerir. Bir kredi, bir görüntü oluşturmanıza olanak tanır.
*Cihaz performansı, dosya boyutu ve ağ hızına bağlı olarak LG Link’in dosya aktarım hızı değişiklik gösterebilir.
*Cihaz özelliklerinize bağlı olarak bazı dosya uzantıları LG Link tarafından desteklenmeyebilir.
*LG Link, cihazın bellek özelliklerine uygun şekilde kullanıldığında harici bir depolama cihazı kullanabilir.
21)*Özellik, Google Fotoğraflar hesabınızda oturum açtığınızda ve uygulamada en az 10 fotoğrafınız varsa çalışır.
22)*Parlaklık sensörleri modele göre değişebilir.
23)*Hareket sensörleri yalnızca W6 ve G6 modellerinde mevcuttur.
24)*Bazı LG Channels için destek bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
25)*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
26)*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Ses Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.