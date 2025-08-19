We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tavsiye Edilen Ürün
100 inç ve üzeri LG QNED TV’ler
8K ve 4K ultra büyük mini LED ekranlar da dahil LG QNED TV’lerin inanılmaz gerçekçiliğiyle eşsiz QNED renk teknolojisini keşfedin.
LG Size Özel Seçimler
*LG iç raporlama sistemine göre en çok satan model olarak belirtilmiş TV modeli için 12.07.2025-12.08.2025 tarihleri arası satış adetleri baz alınmıştır.
S.S.S
Q.
qned tv nedir?
A.
QNED (Nitelikli Nano Geliştirilmiş Ekran), LG'nin nano parçacık tabanlı teknolojiye çeşitli renk çözümleri ekleyerek kendi tescilli renk teknolojisi sayesinde canlı ve gerçekçi renkler sunar. LG QNED TV'ler resmi olarak nitelikli ürünlerdir, tüm 2025 QNED serisi %100 Renk Hacmi* niteliklidir.
*LG QNED ve QNED evo modelleri, kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk uzayının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar.
%100 Renk Hacmi: (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90
Q.
QNED evo TV nedir?
A.
QNED evo, LG'nin premium LCD TV markası QNED'in üst düzey ürün yelpazesidir.
QNED evo ürün yelpazesi yalnızca %100 Renk Hacmi sertifikalı* olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni Alpha AI İşlemcisi tarafından hassas bir şekilde kontrol edilen ve FreeSync ile sertifikalı VRR 144Hz'e kadar** destekleyen MiniLED'lerle donatılmıştır ve sorunsuz, gecikmesiz bir görsel deneyim sunarak farklılaştırılmış müşteri değeri sunar.
*LG QNED ve QNED evo modelleri, kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk alanının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar.
%100 Renk Hacmi : (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90
***QNED85 (2025 YENİ) hariç 55”/50”
(Yerel ve VRR : 120Hz)
Q.
QNED TV'nin avantajları nelerdir?
A.
İşte QNED TV'lerin avantajları:
Gelişmiş Renk: LG'nin en son QNED TV serisinin tamamı Dinamik QNED Renk* özelliğine sahiptir ve %100 Renk Hacmi* sertifikalıdır, daha canlı ve doğru renkler sunar. LG QNED, AMD FreeSync premium tarafından sertifikalandırılmış VRR 144Hz**'e kadar destekler ve gecikmesiz, pürüzsüz, kusursuz görseller sağlar.
Hiper Kişiselleştirilmiş Deneyim: QNED evo ve QNED, canlı görüntü kalitesi, optimize edilmiş ses ve gerçekten kişiselleştirilmiş bir izleme deneyimi sunan YENİ AI İşlemci ile donatılmıştır.
LG AI TV:
① Sesinizi tanır
② Tercihlerinize göre uyarlanmış içerik önerir
③ Sorularınızı yanıtlar
④ İzlemeyle ilgili rahatsızlıkları çözer
⑤ Görüntü ve ses ayarlarını beğeninize göre ayarlar
Tüm bunlar AI Magic Remote ile sorunsuz bir şekilde bağlanır ve geliştirilir.
Çeşitli ekran boyutları ve daha ince tasarım: Tasarım artık daha da ince ve QNED TV'ler, 100” ile 43” arasında değişen devasa ekran boyutlarıyla daha geniş bir yelpazede sunuluyor ve müşterilerin alanlarına ve ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmalarını sağlıyor.
*LG QNED ve QNED evo modelleri, LG'nin kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren en son ve benzersiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk alanının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar.
%100 Renk Hacmi : (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90
**QNED85 (2025 YENİ) hariç 55”/50”
(Yerel ve VRR : 120Hz)
Q.
oled ve qned arasındaki fark nedir?
A.
QNED ve OLED, her biri benzersiz bir görüntüleme deneyimi sunan iki farklı ekran teknolojisidir.
Daha zengin renkler ve daha fazla netlik isteyenler için LG'nin birinci sınıf LCD markası QNED harika bir seçimdir. QNED (Nitelikli Nano Geliştirilmiş Ekran), nano parçacık tabanlı teknolojiye çeşitli renk çözümleri ekleyerek LG'nin kendi tescilli renk teknolojisi aracılığıyla canlı ve gerçekçi renkler sunar. LG QNED TV'ler resmi olarak nitelikli ürünlerdir ve 2025'te tüm QNED serileri %100 Renk Hacmi* niteliğine sahip olacaktır.
Çok çeşitli büyük ekran boyutlarıyla QNED, spor hayranları için daha büyük ölçekte güçlü ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunar.
En üst düzey görüntüleme deneyimini isteyenler için LG OLED, film severler ve olağanüstü sinematik derinlikte içerik deneyimlemek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. En son Alpha AI İşlemcimiz, parlak ışıkta bile en parlak resmi ve mükemmel siyahları sunarak etkilemeye devam ediyor. UL onaylı Perfect Black** ve Perfect Color**, etrafınız aydınlık veya karanlık olsun, doğru renklerle algılanan parlaklığı ve kontrastı artırır.
Üstelik LG OLED, mükemmel VRR performansı için G-sync ve FreeSync tarafından doğrulanmış olup yırtılma veya takılma olmadan kusursuz resimler sunar.
Satın alma rehberimizde OLED ile QNED arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.
*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.
*
*LG QNED ve QNED evo modelleri, kuantum noktalarının değiştirilmesini içeren LG'nin en son ve benzersiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır. Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 renk alanının CGV'sine eşdeğerdir veya onu aşar.
%100 Renk Hacmi: (2025) tüm QNED evo ve QNED TV'ler (2024) yalnızca QNED99/90
**LG OLED Ekran, tipik iç mekan aydınlatma ortamına (200 lüks ila 500 lüks) dayalı olarak IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması'na göre ölçülen mükemmel siyah için UL tarafından doğrulanmıştır.
Gerçek performans, ortam aydınlatmasına ve görüntüleme ortamına bağlı olarak değişebilir.
%100 Renk Doğruluğu' ve '%100 Renk Hacmi DCI-P3'e göre' 2025 OLED TV'ler için geçerlidir.
LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işık Yansıması standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL tarafından doğrulanmıştır.
%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulandığı üzere DCI-P3 standart renk hacminin boyutuna eşit veya daha büyük olan ekran performansı olarak tanımlanır.
Q.
hangi LG QNED televizyon en iyisidir?
A.
Resim Kalitesi – QNED92
LG QNED92, Dynamic QNED Color Pro ile 2025 QNED serisindeki en canlı renklerle birlikte MiniLED'lerle çarpıcı görseller ve en parlak resimleri sunar. Precision Dimming Pro, ayrıntıları geliştirir ve derinlik algısıyla gerçekçi bir resim oluşturur.
Büyük Ekranlar İçin En İyisi – QNED85
MiniLED'lerle desteklenen zengin, canlı renklerle QNED85, 50 ila 100 inç arasında değişen çeşitli boyut seçenekleri sunar ve bu da onu evde büyük ekran sinematik deneyimi isteyenler için en iyi seçim haline getirir. Geniş yelpazesi, alanınız ve ihtiyaçlarınız için mükemmel bir uyum sağlar.
