LG Akıllı Televizyon modelleri, eğlenceyi evinize taşıyor. LG Smart TV ile dijital dünyaya bağlanın, oyunlardan filmlere sayısız içeriğin tadını çıkarın. 12 yıldır dünyanın 1 numaralı OLED teknolojisine sahip LG OLED TV'ler, yüksek çözünürlüklü 4K UHD ve NanoCell TV, modern ve eşsiz tasarımlarıyla lifestyle ekranlarımızı keşfedin.