LG TV'lerdeki en son yenilikleri keşfedin, en son ekran teknolojisini sezgisel akıllı özelliklerle birleştirin. İster bir LG OLED evo TV ister bir LG OLED TV , ister LG QNED TV , ister QNED evo TV veya 4K TV arıyor olun, derin kontrastlar ve canlı renklerle çarpıcı görüntü kalitesi yaşayacaksınız. LG televizyonlar, görselleri gerçek zamanlı olarak geliştiren ve her kareyi daha ayrıntılı ve gerçekçi hale getiren AI işlemcilerle desteklenmektedir.

Bugüne kadarki en gelişmiş TV'miz olan LG OLED evo TV'leri keşfedin. LG'nin en son Alfa 11 4K AI işlemcisiyle güçlendirilen bu cihaz, eşsiz gerçekçiliğin, nefes kesici parlaklığın ve en üst düzey sinematik deneyim için sonsuz kontrastın keyfini çıkarmanızı sağlar.

TV boyutlarının nasıl ölçüleceği ve okunacağı hakkındaki kılavuzumuza bakın