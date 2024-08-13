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Yepyeni Ana Sayfa
Yepyeni Ana Sayfanızı Keşfedin
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Profilim
Sizi Düşünerek Tasarlandı
Ailenin her üyesi için kolayca bireysel profiller oluşturabileceğiniz ve bunlar arasında geçiş yapabileceğiniz Profilim özelliği ile tanışın. Ana ekran, her farklı kullanıcıya göre uyarlanarak size özelleştirilmiş içerik önerileri, spor bildirimleri ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için favori uygulamalarınıza daha hızlı erişim sağlar.
*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak daha az veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.
Hızlı Kart
Ayarlar Tek Tıkla Elinizin Altında
İhtiyacınız olan tüm ayarlara tek tıklamayla ulaşın. Hatta ayarlar ekranınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve sık kullandığınız ayarlar menüsünü kolayca değiştirebilirsiniz.
AI Resim Sihirbazı
Size Uygun Çözünürlük
Birkaç basit adımla istediğiniz çözünürlüğü seçerek ideal görüntüyü elde edin.
*"Picture Wizard" özelliği desteği ürüne göre değişiklik gösterebilir.
AI Concierge
Beğeneceğiniz İçerik
AI Concierge, ses tanıma arama geçmişinize göre tercihlerinizi anlar ve benzersiz kullanıcı davranışınıza bağlı olarak anahtar kelimeler önerir.
TV ekranında bir adam görünmekte. Ekranın sol alt köşesinde TV tarafından önerilen içerik için anahtar kelimeler görünür.
*Hizmet Durumu bölgeye ve seriye göre değişiklik gösterebilir.
*"Size özel anahtar kelime" yalnızca ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanabilir.
*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Akıllı Yaşam
TV'niz Artık Daha Akıllı
Oturma odasındaki lüks ve geniş bir kanepede oturmuş televizyon izleyen adam görümekte. TV'de ikiye bölünmüş ekranda, bir futbol maçı ve bir haber programının yer almaktadır.
Çoklu Görünüm
Yan Yana
Ekranınızı çeşitlendirin. Yan Yana özelliği ile aynı anda iki ekranla farklı içeriklerin keyfini çıkarın ve LG Smart Cam ile daha fazla interaktif hizmete erişin.
Resim İçinde Resim
Resim İçinde Resim ile hem kendinizi hem de içeriğinizi görüntüleyebilirsiniz. Smart Cam aracılığıyla bağlanın ve evde egzersiz yaparak formunuzu koruyun.
İkili Ekran
İkili Giriş moduyla farklı çalışma yolları keşfedin. Aynı anda iki HDMI girişinden içeriklere kolayca erişerek kendinize ideal bir iş ortamı kurun.
*Uygulama / Giriş Kombinasyonu kullanılabilirliği, hizmete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Her iki ekrandaki görüntü / ses ayarları aynıdır.
*"LG Fitness", uygulamada USB kamera ile Resim İçinde Resim modu işlevine sahiptir.
*Görüntü çıkışı bir ekranla sınırlıdır.
*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
LG Smart Cam
Anı Kolayca Yakalayın
Kolay kurulumu ve ince tasarımıyla LG Smart Cam, LG TV'nize kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Evde video konferans deneyiminden LG Fitness ile spor uygulamalarına kadar Smart Cam birçok özelliğiyle size yardımcı olur.
Geniş bir oturma odasındaki lüks bir kanepede oturan kadın yer alıyor. Karşı duvarda bir video konferansta olduğunu gösteren büyük bir ekrana bakarken elinde bir dizüstü bilgisayar tutuyor.
*LG Smart Cam ayrı olarak satılır.
Eller Serbest Ses Tanıma
Konforu Keşfedin
LG TV'nizde yalnızca sesinizi kullanarak eğlenceye daha hızlı erişin, hava durumunu kontrol edin, bağlı akıllı cihazları kumanda edin ve daha fazlasını yapın.
Kanepede oturarak karşısındaki televizyona bakan adam yer alıyor. Başının üzerinde "İzleyecek bir şey öner" yazan bir konuşma balonu görünmektedir. Ekranda ses tanımalı bir kullanıcı arayüzüyle şemsiye takan bir adamın videosu oynamakta.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Hands-free konuşma işlevi ancak α9 işlemci ile uzaktan kumanda olmadan kullanılabilir.
Amazon ve Apple Air Play
Hizmetler Arasında Mükemmel Uyum
Yerleşik Amazon Alexa ile Apple Airplay, HomeKit ve Matter gibi hizmetlere yönelik destek özelliği sayesinde, LG TV'nizde sorunsuz bağlantı ve kolay kontrol.
Karanlık bir odada Mirroring teknolojisiyle telefonundaki bir videoyu televizyonda izleyen kadın yer alıyor.
*LG 'Matter' gibi servisleri Wi-Fi ile destekler."Matter" ile desteklenen hizmetler ve özellikler, bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter arasındaki ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Amazon Alexa desteği dile ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Daima Hazır
Aradığınız Her Şeyi Bulabileceğiniz Bir TV
LG TV'ler, Daima Hazır özelliği sayesinde kapalıyken bile kullanışlıdır. TV kullanılmadığında bile bir AI hoparlörü gibi çalışır, böylece anında sesli komutlarınıza yanıt vermeye hazır olur. TV'nizi saat, resim, fotoğraf görüntülemek veya müzik dinlemek için dahi kullanarak çok yönlü bir merkez objesine dönüştürebilirsiniz.
Merdivenli ve aydınlatmalı mekanda büyük bir duvara asılı TV yer alıyor. TV ekranının içinde, günün hava durumu bilgilerinin yer aldığı bir gün batımı manzarası bulunmaktadır.
*OLEDZ3/G3/C3, Daima Hazır özelliğine sahiptir.
*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik ilk önceliğimiz
İşlemleri herkes için basit hale getiren özellikleri keşfedin.
TV kumandasını öğrenin
Kontrolün basit hali
Menüler ve sesli komutlar aracılığıyla faydalı ipuçlarını keşfedin.
Herkes İçin İyi Ses
TV sesi için ayrı ses çıkış seçenekleri ve Bluetooth işitme cihazlarıyla TV keyfini işitme ihtiyaçlarınıza en uygun ses seviyesinde çıkarın.
Koltukta oturan bir grup insan TV’de futbol maçı izliyor. En sağdaki kadın kulaklık takıyor ve kulaklıkları TV’den farklı bir ses seviyesinde kullanıyor. Aynı anda ikisini de kullandığı anlaşılıyor.
*Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Desteklenen özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.
Genişletilmiş İşaret Dili Ekranının Keyfini Sürün
Sign Language Zoom, görüntü içinde görüntü işaret dili ekranını büyüterek işitme engelli kişilerin işaret dili yayınlarını daha iyi görmesine olanak tanır.
TV ekranı bir haber sahnesini gösteriyor ve sağ alt köşede işaret dilini gösteren büyük bir ekran yer alıyor.
*Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Desteklenen özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.
Ekranınızı Görsel İhtiyaçlarınıza Uygun Hale Getirin
LG TV’ler görme engelli kişiler için Sesli Rehberlik, Yüksek Kontrast ve Gri Tonlama, Renkleri Tersine Çevirme ve Video Açıklama gibi erişilebilirlik özellikleri sunar.
Yaşlı bir çift koltukta oturuyor ve gülümseyerek ekrana bakıyor.
*Desteklenen özellikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Desteklenen özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.