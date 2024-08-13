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EĞLENCE SATIŞ NOKTALARI
Arka plandaki LG TV webOS ekranı üzerinde 11 kutucuk görünmektedir. Kutucuklarda Luna, Prime Video, Master Class, Les Mills, YouTube, Apple TV+, Shoptime, Netflix, Disney+, GeForce NOW ve LG Kanalları logo görüntüleri görünmektedir.

Yeni Eğlence Seçeneklerini Keşfedin

Sinema

Sinema Keyfini Evinize Getirin

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ ve çok daha fazlasını sunan LG TV'ler, sevdiğiniz tüm dijital yayın platformlarına ev sahipliği yapıyor. Bu kadar çok seçenek varken herkese uygun bir şeyler bulmak çok kolay.

Kanepede oturarak televizyon izleyen adam görünüyor. Adamın elinde uzaktan kumanda ve filmden bir sahneyi gösteren TV yer almakta.

*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ için ayrı abonelik gereklidir. (c) 2022 Disney ve ilgili kuruluşları.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Her biri dijital yayın platformu logosu ve video görüntüsü içeren üç görüntü kutucuğu yer alıyor. Netflix logosu ile Wednesday, Disney+ logosu ile National Treasure , Prime Video logosu ile The Rings of Power.

LG Kanalları

Daha Fazla Ücretsiz İçeriğin Keyfini Çıkarın

LG Kanalları ile TV'nizde daha fazlasını keşfedin. 150'den fazla kanal ve isteğe bağlı içerikle çok çeşitli eğlence içeriklerini keşfedin. Üstelik hiçbir bir abonelik veya ödemeye gerek kalmadan deneyimleyebilirsiniz.

"LG Kanalları" ana ekranı ve yanında LG Kanallarının çeşitli içerik görselleri bulunur.

*"LG Kanalları" uygulamasının kanal sayısı ve mevcut içerikleri ürüne ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen bazı içerikler yalnızca ABD içeriğidir. Mevcut içerikler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Bulut Oyun

Bir Sonraki Maceranıza Hazır Olun

LG TV'nizden geniş bir oyun dünyasına giriş yapın. GeForce NOW gibi bulut oyun hizmetleriyle daha fazla oyun oynayın. Ek donanıma ihtiyaç duymadan binlerce yeni oyuna erişin ve en sevdiğiniz oyunları oynayın. 

Kanepede oturarak birlikte televizyonda yarış oyunları oynayan kadınlar ve adamlar yer alıyor.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.

Görüntü kutucuğunda GeForce NOW'un logosu ve oyun görüntüsü bulunur.

Sağlık

Egzersiz Planınızı Özelleştirin

İster kilonuzu takip edin, ister meditasyona odaklanın, ister egzersizleriniz için canlı geri bildirim alın. Seçiminiz ne olursa olsun, sağlığınızdan vazgeçmeyin. Exercite gibi hizmetlerle ev egzersizlerine tek bir tıkla her zamankinden daha kolay erişebilirsiniz.

Televizyon izleyerek squat yapan bir kadın yer alıyor. TV ekranının içinde egzersiz yapmayı ve duruşunuzu kontrol etmeyi öğreten görüntüleri görebilirsiniz.

*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Dijital Yayın Platformları

Sanatsever Olmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

LG TV, sanatsever olmanın heyecanını zirveye taşıyarak kendinizi en sevdiğiniz sanatçılara her zamankinden daha yakın hissetmenizi sağlar. Weverse uygulamasıyla BTS'in canlı vlog'larına ve orijinal içeriğine erişin. Yaklaşan etkinlikler için kolayca ürün ve bilet satın alın. Spotify'da müzik akışı ile en sevdiğiniz sanatçıların en yeni yapıtlarını yüksek kalitede dinleyin.

Biri kanepede diğeri şişme koltukta oturan iki adam ile ayakta duran bir kadın TV'de konser dinler. Arkadaşların ortasındaki masada patlamış mısır, nachos, kola gibi çeşitli yiyecekler vardır.

*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Weverse ve Spotify logolu iki kutucuk vardır.

Dersler

Ustasından Ders Alın

Sanat, eğlence, iş, tasarım, stil, spor, yazarlık ve daha fazlasını içeren çok çeşitli alanlarda 150'den fazla eğitmenin verdiği derslerle dilediğinizi öğrenin.

Duvardaki geniş TV'de "Master Class" bahçıvanlık dersi ekranı gösterilir. Televizyonun yanındaki bir masada durarak saksılar ve çiçek makasıyla bahçıvanlık dersi alan kadın.

*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

SATIŞ NOKTALARI

Daha Akıllı Özelliklerle Hayatı Kolaylaştırın

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Mükemmel Ses Uyumu

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