Kart görüntüsünde TV ve soundbar'ın uyumlu tasarımı gösterilirken yukarıdaki resimde duvara monte edilmiş bir TV ve soundbar ile mavi bir ışık altında gitar çalan bir gitaristin olduğu ekran, alttaki resimde ise rafta duran TV ve soundbar ile mavi bir kumsalda koşan beyaz bir atın olduğu ekran görünmektedir.