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UYUMLU SOUNDBAR SİZE UYGUN CİHAZI BULUN
Büyük pencereli bir mekanın ortasında, üzerine TV ve soundbar monte edilmiş bir duvar ve altında bir subwoofer bulunuyor. Ekranda deniz mavisi bir arka plan yer alıyor.

Senkronize Ses

*Simülasyon görselindeki ürünler LG OLED C3 TV ve LG Soundbar SC9'dur.

Soundbar

LG TV'niz İçin Mükemmel Soundbar

SİZE UYGUN CİHAZI BULUN

Geniş ve konforlu bir oturma odasında duvara monte edilmiş TV ve soundbar yer alıyor. TV ekranında bir itfaiyecinin yanan bir binadan atladığı görülmektedir.

*Simülasyon görselindeki ürünler LG OLED G3 TV ve LG Soundbar GX'tir.

Mükemmel Uyum

Üstün Ses Kalitesi Kusursuz Tasarımla Buluşuyor

Kart görüntüsünde TV ve soundbar'ın uyumlu tasarımı gösterilirken yukarıdaki resimde duvara monte edilmiş bir TV ve soundbar ile mavi bir ışık altında gitar çalan bir gitaristin olduğu ekran, alttaki resimde ise rafta duran TV ve soundbar ile mavi bir kumsalda koşan beyaz bir atın olduğu ekran görünmektedir.

*Üstteki simülasyon görselindeki ürünler LG OLED C3 ve LG Soundbar SC9'dur. Alttaki simülasyon görselindeki ürünler LG QNED85 ve LG Soundbar S95QR'dir.

WOW Orkestrası

Ses Deneyiminizi Zenginleştirin

Mükemmel senkronizasyona sahip ses kalitesinin keyfini çıkarın. LG Soundbar'ın yerleşik LG TV hoparlörleriyle mükemmel uyumu, WOW Orchestra ile daha dinamik ve 3 boyutlu ses kalitesinin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Rahat bir oturma odasında duvara monte edilmiş geniş bir TV ve soundbar yer alıyor. TV'nin her iki tarafında ve soundbar'ın altında, ses ile geniş ve görkemli bir şekilde yayılan dalga şeklinde bir grafik tasarımı bulunmaktadır.

*Bu özellik yalnızca 2023 TV modellerinde desteklenir. Destek modele göre değişiklik gösterir.
*Özellik desteği, LG Soundbar modeline göre değişiklik gösterir.
*Simülasyon görselindeki ürünler LG OLED G3 TV ve LG Soundbar GX'tir.
*Bu özelliğe yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Çoklu Surround Ses

Her Yönden Ses Deneyimi

IMAX Enhanced ve Dolby Atmos ile sorunsuz bir şekilde çalışan LG Soundbar, zenginleştirilmiş surround ses sunarak kendinizi tümüyle eğlenceye kaptırmanızı sağlar.

Duvara monte edilmiş TV ve oturma odası dolabının üstüne yerleştirilmiş soundbar yeralıyor. Alanı dolduran sesin ihtişamı, dalgalar ve grafik tasarımlarla ifade edilmektedir.

*Uygun ses cihazları için yerleşik TV kod çözme işlevini kullanan DTS, DTS:X ve IMAX Enhanced Sound codec'leriyle uyumludur.
* Desteklenen modeller ve özellikler ürüne göre değişiklik gösterebilir.
*Simülasyon görselindeki ürünler LG OLED C3 TV ve LG Soundbar SC9'dur.
*IMAX özelliğine yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

WOW Arayüzü

Çeşitli Ayar Seçenekleri

LG TV'ye bağlandığında, LG Soundbar otomatik olarak ve uygun şekilde modları değiştirir. Ayrıca hem Soundbar'ınızda hem de bağlı TV'nizde ek ses ayarlarını kullanabilirsiniz.

TV ekranında, "WOW Orchestra" işlevinin kullanılmasını sağlayan "WOW Arayüzü" ekranı gösterilmektedir. Aşağıda bir uzaktan kumanda ve sesi soundbar'a veya TV'ye bağlama işlevini gösteren grafik tasarım öğelerinin bir görüntüsü bulunmaktadır.

*Bu özellik yalnızca 2023 TV modellerinde desteklenir. Destek modele göre değişiklik gösterir.
*Özellik desteği, LG Soundbar modeline göre değişiklik gösterir.
*Simülasyon görselindeki ürünler LG QNED 85 TV ve LG Soundbar S95QR'dir.

Kulak İçi Kulaklıklar

Kendinizi Müziğe Kaptırın

SİZE UYGUN CİHAZI BULUN

TONE Free

Dilediğiniz Ses Seviyesini Ayarlayın

Farklı ses çıkışlarını ayarlama özelliği sayesinde, ailedeki herkes içerikleri dilediği ses seviyesinde dinleyebilir. TV ve Bluetooth kablosuz kulaklığınız için farklı ses seviyeleri ayarlayarak deneyiminizi zevkinize göre özelleştirin.

Kanepede oturmuş televizyonda futbol maçı izleyen bir grup insan yer alıyor. En sağdaki kadın, kulaklıkları TV'den farklı bir ses seviyesinde kullanmaktadır. Görsel, kadının ikisini aynı anda kullandığını gösteriyor.

*Simülasyon görselindeki ürünler LG QNED 85 TV ve LG TONE Free'dir.
*Sunulan destek ürüne göre değişiklik gösterebilir.

Daha Akıllı Özelliklerle Hayatı Kolaylaştırın

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