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LGOLED Logo

OLED'inizi seçin
Odadaki sahne canlanırken, LG OLED televizyonun ekranından bir dinozor atlar Odadaki sahne canlanırken, LG OLED televizyonun ekranından bir dinozor atlar

SİNEMA

LG OLED:
Şimdi Vizyonda

A snowboarder leaning through the screen of the LG OLED television while the snow comes to life in the room.
A snowboarder leaning through the screen of the LG OLED television while the snow comes to life in the room.

Parlaklık Arttırıcı

Sinematik Bir Deneyim için Daha Fazla Parlaklık

En sevdiğiniz filmler daha parlak görüntüyle daha da iyi görünür.
Parlaklık Arttırıcı, ekranın tepe parlaklığını artırır,
böylece her sahne her zamankinden daha parlak ve daha gerçekçi gözükür.

*G2 ve C2, genel parlaklığı sırasıyla %30 ve %20'ye kadar artırır.
**48/42C2, Parlaklık Arttırıcı testinin sonuçlarına dahil değildir.
***Karşılaştırma, OLED evo serisi hariç LG OLED TV'lerin Tam Beyaz ölçümüne dayanmaktadır.
Doğal dekorasyona sahip beyaz ve aydınlık bir odada yer alan duvara monte LG OLED TV. Ekran hareket ettikçe, sahne gündüzden geceye döner.

Precision Detail özellikli Dolby Vision IQ

Sahneler gözünüzün
önünde canlanıyor

Dolby Vision IQ, görüntüyü odanın parlaklığına
göre optimize etmek için ışık sensörlerini kullanır.
Karanlık içeriklerde bir zamanlar kaçırdığınız ayrıntıları
artık fark edebilirsiniz. α9 5. Nesil AI İşlemci
ile geliştirilen Dolby Vision IQ with Precision Detail 1 ,görüntüyü
canlandırarak her öğeyi canlı ve net hale getirir.

Dolby Vision IQ with Precision Detail, Dolby Vision IQ özelliğinin bir parçası olarak kullanıma sunulacaktır.
Güncelleme ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. EN SİNEMATİK TV’MİZ: G2 Dolby Vision IQ logosu

DOLBY ATMOS

Her yerden
etkileyici ses

Dolby Atmos ile, çok boyutlu bir deneyim için her
ses kendi alanına yerleştirilir. En ufak fısıltıları...
Kanepenin yanından gelen bir kükremeyi...
Ekrandan dışarı taşan bir patlamayı duyun.
Tam da yönetmenin istediği gibi.

Dolby Atmos logosu
Gece vakti, rahat bir oturma odasında duran LG OLED TV. Film oynatılırken, surround sesi gösteren baloncuklar belirir.

FILMMAKER MODE

İçerikleri yönetmenin
gözünden görün

Film yapımcısının yaratıcılığını koruyun.
Görüntüyü etkileyebilecek işlem miktarını azaltırken
orijinal en boy oranları, renkler ve kare
hızlarını deneyimleyin. En sevdiğiniz filmin
güzelliğini orijinal haliyle görün.

Filmmaker mode logosu Filmmaker mode logosu
Bilgisayar monitöründe yazılıma bakarak bir filmi kurgulayan adam. Bilgisayar monitöründe yazılıma bakarak bir filmi kurgulayan adam.

HDR 10 PRO

Çarpıcı görseller

Görüntü, canlı kontrast ve ayrıntılarla öne çıkar.
LG'nin tescilli HDR 10 Pro özelliği, rengi
ve parlaklığı ayarlamak için statik meta veriler kullanarak
hem karanlık hem de aydınlık sahnelerde daha
dinamik görseller sunar.

Güneş gözlüğü takan ve üzerine neon ışıkları yansıyan bir kadının yakından donuk görüntüsü. Görüntünün üst kısmında bir eğri gösterilir. Daha cesur ve daha parlak olması için HDR ton düzeltmesi yapılır. Güneş gözlüğü takan ve üzerine neon ışıkları yansıyan bir kadının yakından donuk görüntüsü. Görüntünün üst kısmında bir eğri gösterilir. Daha cesur ve daha parlak olması için HDR ton düzeltmesi yapılır. Güneş gözlüğü takan ve üzerine neon ışıkları yansıyan bir kadının yakından donuk görüntüsü. Görüntünün üst kısmında bir eğri gösterilir. Daha cesur ve daha parlak olması için HDR ton düzeltmesi yapılır.
LGOLED EVO LGOLED EVO
LGOLED EVO LGOLED EVO

Görüntü ve
seste dönüşüm

Basketbol oynayan 2 adamın bedeni taranır ve daha çarpıcı görünür

AI PICTURE PRO

Akıllı tasarım ile estetik bir arada

α9 5. Nesil AI İşlemci 8 öne çıkan sahnelerde görüntü kalitesini hassas
bir şekilde ayarlar. Dynamic Tone Mapping Pro 9 görüntüyü ekranın 5000'den fazla alanı
boyunca yükseltir. Gövde ve Nesne İyileştirme 10
keskinleştirirken, Ön Plan ve Arka Plan İyileştirme özelliği ise derinlik alanını
en üst düzeye çıkarır. Dinamik Canlı ayarlar, daha dolgun bir canlılık için renk gamını genişletir.

AI SOUND PRO

Kulağa doğru gelen kalite

AI Sound Pro, sesi algılar ve 2 kanallı sesi sanal 7.1.2 surround sese 11
dönüştürmek için α9 5. Nesil AI İşlemciyi 8 , kullanarak
ideal ses ayarlarını uygular. Bu nedenle, ister odayı sarsan bir aksiyon
ister samimi bir diyalog olsun, sesler kulağa eskisinden daha gerçekçi gelir.

Film, oturma odasındaki LG OLED TV'de gösterilir ve ses dalgaları yoktur Film, oturma odasındaki LG OLED TV'de gösterilir ve ses dalgaları yoktur
SEE MORE
Her modelin
karşılaştırmasını inceleyin
prev
next
Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. Precision Detail özellikli Dolby Vision, aşağıdaki LG TV dizilerinde desteklenir: OLED Z2, OLED G2 ve OLED C2
  2. Netflix üyeliği gereklidir.
  3. Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
  4. Apple TV+ için abonelik gereklidir. Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
  5. Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
  6. LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde bulunan α9 5. Nesil AI İşlemci.
  7. Dynamic Tone Mapping Pro özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde mevcuttur. LG OLED B2 ve A2, α7 5. Nesil AI İşlemcinin Dynamic Tone Mapping özelliğine sahiptir.
  8. Gövde ve Nesne İyileştirme özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde mevcuttur.
  9. 7.1.2 surround ses özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2'de mevcuttur. LG OLED B2 ve A2 serisi 5.1.2 surround ses özelliğine sahiptir.