Parlaklık Arttırıcı

Sinematik Bir Deneyim için Daha Fazla Parlaklık

En sevdiğiniz filmler daha parlak görüntüyle daha da iyi görünür.

Parlaklık Arttırıcı, ekranın tepe parlaklığını artırır,

böylece her sahne her zamankinden daha parlak ve daha gerçekçi gözükür.

*G2 ve C2, genel parlaklığı sırasıyla %30 ve %20'ye kadar artırır.

**48/42C2, Parlaklık Arttırıcı testinin sonuçlarına dahil değildir.

***Karşılaştırma, OLED evo serisi hariç LG OLED TV'lerin Tam Beyaz ölçümüne dayanmaktadır.

