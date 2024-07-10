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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
SİNEMA
LG OLED:
Şimdi Vizyonda
Parlaklık Arttırıcı
Sinematik Bir Deneyim için Daha Fazla Parlaklık
En sevdiğiniz filmler daha parlak görüntüyle daha da iyi görünür.
Parlaklık Arttırıcı, ekranın tepe parlaklığını artırır,
böylece her sahne her zamankinden daha parlak ve daha gerçekçi gözükür.
**48/42C2, Parlaklık Arttırıcı testinin sonuçlarına dahil değildir.
***Karşılaştırma, OLED evo serisi hariç LG OLED TV'lerin Tam Beyaz ölçümüne dayanmaktadır.
Precision Detail özellikli Dolby Vision IQ
Sahneler gözünüzün
önünde canlanıyor
Dolby Vision IQ, görüntüyü odanın parlaklığına
göre optimize etmek için ışık sensörlerini kullanır.
Karanlık içeriklerde bir zamanlar kaçırdığınız ayrıntıları
artık fark edebilirsiniz. α9 5. Nesil AI İşlemci
ile geliştirilen Dolby Vision IQ with Precision Detail 1 ,görüntüyü
canlandırarak her öğeyi canlı ve net hale getirir.
Güncelleme ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. EN SİNEMATİK TV’MİZ: G2
DOLBY ATMOS
Her yerden
etkileyici ses
Dolby Atmos ile, çok boyutlu bir deneyim için her
ses kendi alanına yerleştirilir. En ufak fısıltıları...
Kanepenin yanından gelen bir kükremeyi...
Ekrandan dışarı taşan bir patlamayı duyun.
Tam da yönetmenin istediği gibi.
Akıllı Eğlence
Hayranlık uyandıracak içerikler
Netflix 2
Amazon Prime 4 ,
Apple TV 6 yayın akışı yapan platformların kusursuz entegrasyonu
sayesinde sinema eğlencesi yalnızca bir tık uzağınızda.
**OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
FILMMAKER MODE
İçerikleri yönetmenin
gözünden görün
Film yapımcısının yaratıcılığını koruyun.
Görüntüyü etkileyebilecek işlem miktarını azaltırken
orijinal en boy oranları, renkler ve kare
hızlarını deneyimleyin. En sevdiğiniz filmin
güzelliğini orijinal haliyle görün.
HDR 10 PRO
Çarpıcı görseller
Görüntü, canlı kontrast ve ayrıntılarla öne çıkar.
LG'nin tescilli HDR 10 Pro özelliği, rengi
ve parlaklığı ayarlamak için statik meta veriler kullanarak
hem karanlık hem de aydınlık sahnelerde daha
dinamik görseller sunar.
α9 5. Nesil Görüntü ve Ses
Görüntü ve
seste dönüşüm
AI PICTURE PRO
Akıllı tasarım ile estetik bir arada
α9 5. Nesil AI İşlemci 8 öne çıkan sahnelerde görüntü kalitesini hassas
bir şekilde ayarlar. Dynamic Tone Mapping Pro 9 görüntüyü ekranın 5000'den fazla alanı
boyunca yükseltir. Gövde ve Nesne İyileştirme 10
keskinleştirirken, Ön Plan ve Arka Plan İyileştirme özelliği ise derinlik alanını
en üst düzeye çıkarır. Dinamik Canlı ayarlar, daha dolgun bir canlılık için renk gamını genişletir.
AI SOUND PRO
Kulağa doğru gelen kalite
AI Sound Pro, sesi algılar ve 2 kanallı sesi sanal 7.1.2 surround sese 11
dönüştürmek için α9 5. Nesil AI İşlemciyi 8 , kullanarak
ideal ses ayarlarını uygular. Bu nedenle, ister odayı sarsan bir aksiyon
ister samimi bir diyalog olsun, sesler kulağa eskisinden daha gerçekçi gelir.
karşılaştırmasını inceleyin
-
Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
-
C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
-
EaselSATIŞ NOKTALARI
-
OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Precision Detail özellikli Dolby Vision, aşağıdaki LG TV dizilerinde desteklenir: OLED Z2, OLED G2 ve OLED C2
- Netflix üyeliği gereklidir.
- Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
- Apple TV+ için abonelik gereklidir. Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Desteklenen hizmet ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde bulunan α9 5. Nesil AI İşlemci.
- Dynamic Tone Mapping Pro özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde mevcuttur. LG OLED B2 ve A2, α7 5. Nesil AI İşlemcinin Dynamic Tone Mapping özelliğine sahiptir.
- Gövde ve Nesne İyileştirme özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2 serilerinde mevcuttur.
- 7.1.2 surround ses özelliği LG OLED Z2, G2 ve C2'de mevcuttur. LG OLED B2 ve A2 serisi 5.1.2 surround ses özelliğine sahiptir.