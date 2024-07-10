Genel Bakış

Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LGOLED Logo

OLED'inizi seçin

NEDEN LG OLED

Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.

NEDEN LG OLED

Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.

OLED evo
farkı

Üstün ve yeni
görüntüleme
deneyimini
keşfedin

Moths flock across the night sky toward the top of a mansion. From the living room window, the camera cuts to a silhouette of a couple watching TV on the sofa. Bands of blue and purple light sway onscreen. Moths flock across the night sky toward the top of a mansion. From the living room window, the camera cuts to a silhouette of a couple watching TV on the sofa. Bands of blue and purple light sway onscreen.

Büyüleyici
LG OLED evo
ile dünyanızı
aydınlatın.

KENDİNDEN AYDINLATMALI

Pikseller
birbirinden bağımsız
olarak aydınlanır

Arka ışığın sınırlarından
bağımsız olarak televizyonun
tüm potansiyelini keşfedin.

DAHA FAZLA BİLGİ Ekran sayfasına gidin Ekran sayfasına gidin Ekran sayfasına gidin
4 kat ekran yukarıdan görünür. Arka ışık kaybolur ve canlı bir resim oluşturmak için 3 katman bir araya gelir.
4 kat ekran yukarıdan görünür. Arka ışık kaybolur ve canlı bir resim oluşturmak için 3 katman bir araya gelir.
Ekranda renkli yağ dalgaları hareket eder.

Zengin
ve canlı renkler
göz kamaştırıyor.

Dünyanın en geniş aralıklı OLED Serisi

LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür. LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.
LG OLED'in her boyutu, en küçüğünden en büyüğüne kadar ekran boyutunda görünür.

Sinema

Benzersiz bir sinema deneyimi

DAHA FAZLA BİLGİ Sinema sayfasına gidin Sinema sayfasına gidin Sinema sayfasına gidin
Doğal dekorasyona sahip beyaz ve aydınlık bir odada yer alan duvara monte LG OLED TV. Ekran hareket ettikçe, sahne gündüzden geceye döner. with Dolby Vision IQ logosu Doğal dekorasyona sahip beyaz ve aydınlık bir odada yer alan duvara monte LG OLED TV. Ekran hareket ettikçe, sahne gündüzden geceye döner. with Dolby Vision IQ logosu
Doğal dekorasyona sahip beyaz ve aydınlık bir odada yer alan duvara monte LG OLED TV. Ekran hareket ettikçe, sahne gündüzden geceye döner. with Dolby Vision IQ logosu Doğal dekorasyona sahip beyaz ve aydınlık bir odada yer alan duvara monte LG OLED TV. Ekran hareket ettikçe, sahne gündüzden geceye döner. with Dolby Vision IQ logosu
Gece vakti, rahat bir oturma odasında duran LG OLED TV. Film oynatılırken, çevreyi gösteren baloncuklar belirir. An LG OLED TV is in a cozy living room at night. As the movie plays, bubbles depicting surround appear. An LG OLED TV is in a cozy living room at night. As the movie plays, bubbles depicting surround appear. dolby atmos logo dolby atmos logo

Geliştirilmiş
görüntüleme deneyimi

Siyah beyaz arka planın renkli bir arka plana dönüştüğü a9 5. Nesil AI işlemci 4K'nın görüntüsü. An image of the a9 Gen 5 AI processor 4K has a black and white background which transforms into color
An image of the a9 Gen 5 AI processor 4K has a black and white background which transforms into color

Oyun

Zafere giden yolda ilerleyin

Yüksek tempolu nefes kesici oyunları
OLED farkı ile deneyimleyin
DAHA FAZLA BİLGİ Oyun sayfasına gidin Oyun sayfasına gidin Oyun sayfasına gidin
Yukarıdan aşağıya hareket eden hedeflerle oynanan bir oyun
NVIDIA Logo AMD Logo

Tasarım

Ekranın keyfini
her
açıdan çıkarın

Yaşam alanınıza kusursuz
bir şekilde uyum sağlar.
DAHA FAZLA BİLGİ Tasarım sayfasına gidin Tasarım sayfasına gidin Tasarım sayfasına gidin
LG OLED'in ince kenarının görünümüyle başlayan televizyon, renkli kabloların neon görüntüsünü ortaya çıkarmak için siyah bir zeminin önünde döner. Arka planda beyaz bir yaşam alanına dönüşürken, ekrandaki görüntü empresyonist bir doğa tablosuna dönüşür.

Yaşam alanınıza uyum
sağlamanın ötesinde, sizin
için olağanüstü bir alan yaratır

LG OLED'in ince kenarının görünümüyle başlayan televizyon, renkli kabloların neon görüntüsünü ortaya çıkarmak için siyah bir zeminin önünde döner. Arka planda beyaz bir yaşam alanına dönüşürken, ekrandaki görüntü empresyonist bir doğa tablosuna dönüşür.

Yaşam alanınıza uyum
sağlamanın ötesinde, sizin
için olağanüstü bir alan yaratır

Beyaz tuğla duvarlı bir oturma odasında duvara monte LG OLED televizyon
Beyaz tuğla duvarlı bir oturma odasında duvara monte LG OLED televizyon
A wall-mounted LG OLED television in a living room with white brick walls and a plant A swivel stand LG OLED television is in a room A gallery stand LG OLED television is in a modern minimalist room A gallery stand LG OLED television is in a cosy room A wall-mounted LG OLED television in a living room with white brick walls and a plant A swivel stand LG OLED television is in a room A gallery stand LG OLED television is in a modern minimalist room A gallery stand LG OLED television is in a cosy room

Sürdürülebilirlik

Hem gezegen hem
de insan dostu

Daha iyi bir yaşam ve daha sürdürülebilir
bir gezegen için öncü yenilikler.
DAHA FAZLA BİLGİ Sürdürülebilirlik sayfasına gidin Sürdürülebilirlik sayfasına gidin Sürdürülebilirlik sayfasına gidin
Dünya döndükçe ortam ışığının rengi değişir
Siyah bir arka planda yüzen ve ardından düzgün bir şekilde bir televizyon ekranına yerleşen birkaç uygulama

webOS

Kişiselleştirilebilir içerik dünyası

Size uygun ayarlanabilir akıllı teknolojiyi keşfedin
SEE MORE
Her modelin
karşılaştırmasını inceleyin
prev
next
Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. *Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5.
    yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

  2. **5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.