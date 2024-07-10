Genel Bakış

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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
NEDEN LG OLED
Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.
NEDEN LG OLED
Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.
OLED evo
farkı
Üstün ve yeni
görüntüleme
deneyimini
keşfedin
Büyüleyici
LG OLED evo
ile dünyanızı
aydınlatın.
KENDİNDEN AYDINLATMALI
Pikseller
birbirinden bağımsız
olarak aydınlanır
Arka ışığın sınırlarından
bağımsız olarak televizyonun
tüm potansiyelini keşfedin.
Zengin
ve canlı renkler
göz kamaştırıyor.
Dünyanın en geniş aralıklı OLED Serisi
Sinema
Benzersiz bir sinema deneyimiDAHA FAZLA BİLGİ
Geliştirilmiş
görüntüleme deneyimi
Oyun
Zafere giden yolda ilerleyin
OLED farkı ile deneyimleyin
Tasarım
Ekranın keyfini
her
açıdan çıkarın
bir şekilde uyum sağlar.
Yaşam alanınıza uyum
sağlamanın ötesinde, sizin
için olağanüstü bir alan yaratır
Yaşam alanınıza uyum
sağlamanın ötesinde, sizin
için olağanüstü bir alan yaratır
Sürdürülebilirlik
Hem gezegen hem
de insan dostu
bir gezegen için öncü yenilikler.
webOS
Kişiselleştirilebilir içerik dünyası
Size uygun
LG OLED'i keşfedin
-
En üst düzey
OLED deneyimi
En premium model, 8K detayını LG OLED'in kendinden aydınlatmalı güzelliğiyle bir araya getiriyor. Benzersiz bir görüntü için ekran teknolojisinin geldiği son noktayı deneyimleyin.
* 5 yıl panel garantili modeldir.
-
İlham veren iç mekanlar
için doğru seçim
Serinin öne çıkan özelliği, LG'nin α9 5. Nesil AI işlemcisi ve Brightness Booster Max'e sahip OLED evo özelliğidir. Ürünün galeri modu, görüntüleri bir tablo gibi duvarınızda görmenizi sağlar.
* 5 yıl panel garantili modeldir.
-
Oyun severler için
doğru seçim
Oyun severlerin seçimi. Çeşitli boyutların yanı sıra Brightness Booster ve en yeni α9 5. Nesil AI işlemciye sahip LG OLED evo modelini sunar.
*Brightness Booster iyileştirmeleri 48/42C2 için geçerli değildir.
-
LG OLED CS TV ile
Tanışın
Tanıdığınız ve sevdiğiniz OLED C1 şimdi LG OLED CS olarak her zamankinden daha iyi. 2022 ɑ9 Gen 5 işlemcili CS TV'yi şimdi keşfedin.
-
Herkese uygun
bir model
En uygun fiyatlı OLED'imiz bile ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir. Muazzam eğlence için kendinden aydınlatmalı OLED'in parlaklığını deneyimleyin. Her yönüyle harika.
-
Sanatseverler için eşsiz bir teknoloji
Easel TV'yi bir şövale gibi duvara yaslayarak benzersiz bir yaşam alanı oluşturun. OLED evo'nun benzersizliği ile estetik bir ekran deneyimini keşfedin.
karşılaştırmasını inceleyin
-
Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
-
C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
-
EaselSATIŞ NOKTALARI
-
OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5.
yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
- **5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.