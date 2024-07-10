Genel Bakış

Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.

Gölgelerin arasından ortaya çıkan LG OLED evo TV ekranında "İşte OLED evo farkı" yazısıyla kaplanmış canlı ve soyut bir çiçek resmi görünür.

KENDİNDEN AYDINLATMALI Pikseller

birbirinden bağımsız

olarak aydınlanır Arka ışığın sınırlarından

bağımsız olarak televizyonun

tüm potansiyelini keşfedin. DAHA FAZLA BİLGİ

4 kat ekran yukarıdan görünür. Arka ışık kaybolur ve canlı bir resim oluşturmak için 3 katman bir araya gelir.