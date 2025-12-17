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Escritórios

O ar condicionado para escritório LG garante a temperatura ideal e um ambiente confortável para clientes e colaboradores. Os ares condicionados LG operam com distribuição única Smart Inverter, com um grau mais alta de estabilidade e confiabilidade. Garanta a refrigeração de seus ambientes com economia e tecnologia.

a black basic image

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Aumente o Valor do Seu Empreendimento com a LG

Economia de Energia

- Alta eficiência energética com tecnologias inovadoras.

- Fonte de aquecimento com economia de energia.

- Sensor de presença para ajuste da operação.

Espaços Confortáveis

- Sistemas de purificação de ar em 3 passos.

- Otimização de temperatura, fluxo de ar e umidade.

Gerenciamento do Sistema

- Sistema de gerenciamento e monitoramento integrado.

- BMS Gateway integra o sistema de ar condicionado com o sistema de gerenciamento predial.

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Qualidade do ar interno

Qualidade do Ar Interno

Ar condicionado com renovação de ar para um ambiente confortável

Redução de custos

Redução de Custos

O uso de sistemas para aquecimento de água aproveitando o rejeito térmico do ar condicionado ajudam a aumentar a eficiência energética do sistema

Sistema de controle de energia

Sistema de Controle de Energia

O monitoramento e gerenciamento de energia integrados permitem um consumo mais eficiente e reduzem os custos de operação

Solução para certificados LEED®

Solução para Certificados LEED®

As soluções VRF LG permitem que a pontuação para certificação LEED seja atingida

Conexão com o sistema de gerenciamento predial

Conexão com o Sistema de Gerenciamento Predial

O BMS Gateway conecta o sistema de ar condicionado LG ao sistema de gerenciamento predial existente

Line Up para Escritórios

MULTI V 5

MULTI V 5

MULTI V WATER Ⅳ

MULTI V WATER V

Unidades Internas MULTI V

Unidades Internas MULTI V

Solução em Ventilação (ERV)

Solução em ventilação (ERV)

Chiller

Chiller

Soluções em Controle

Soluções em controle

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