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Torne Seu Ambiente Mais Confortável

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Economia de Energia

- Gerenciamento inteligente de consumo de energia individual das unidades internas
- Ventilação e resfriamento eficientes para reduzir custos operacionais

Ambiente Confortável

- Ar fresco com ventilação e resfriamento
- Ampla cobertura de resfriamento

Gereciamento Eficaz

- Oferece controle individual e central
- Gerenciamento via smartphone

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Praça de Alimentação

Praça de Alimentação

Uma ventialção eficiente permite que o usuário desfrute de sua refeição sem se preocupar com cheiro desagradável

Lojas de Varejo

Lojas de Varejo

O amplo line up de unidades internas permite ambientes customizados

Átrio

Átrio

O ambiente está sempre confortável, mesmo com grande circulação de pessoas

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Controle Inteligente e Gerenciamento de Energia

O controle eficiente e gerenciamento inteligente de todos os espaços do shopping permitem que os custos operacionais sejam reduzidos.

Line Up para Shoppings

Line up para Shoppings1

Multi V 5

Line up para Shoppings2

Unidades internas Multi V

Line up para Shoppings3

Unidade de tratamento de AR (AHU)

Chiller

Chiller

Soluções em Controle

Soluções em controle

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SM Mall

A maior rede de shopping das Filipinas
/ Chiller, Fan coil

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Kalina Mall

O maior shopping center do leste da Russia
/ Chiller, Multi V, AHU

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Pick n Pay

Grande shopping center em Joanesburgo
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Shopping center na África do Sul
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