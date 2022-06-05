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Geralmente, a vida útil de um Sistema de Climatização é de 15-20 anos*. No entanto, após anos de uso regular, a eficiência e desempenho do sistema de HVAC naturalmente diminui no decorrer do tempo. Felizmente, existem sinais que indicam que a eficiência e o desempenho do seu sistema HVAC podem estar em declínio. Marque quantos sintomas seu sistema HVAC está apresentando no checklist abaixo:
*A real Vida Útil dos sistemas HVAC pode variar dependendo do ambiente e de outros fatores.
[Fonte] ASHRAE Equipment Life Expectancy chart
Sinais De Que Você Precisa De Um Novo Sistema de Climatização
□ As Contas estão Subindo de Forma Inesperada □ Diminuição do Desempenho de Aquecimento ou Resfriamento □ Ruídos ou Odores Incomuns □ O Equipamento está Chegando ao Fim de sua Vida Útil □ A Energia está se Perdendo Através da Exaustão □ Sinais Visíveis de Mau Funcionamento
Quantos destes sinais têm sido recorrentes em seu sistema? Se estiver presenciando vários dos sinais descritos no checklist, talvez deva considerar substituir seu sistema de HVAC. É hora de tomar uma decisão, principalmente se os custos de operação estiverem crescendo continuamente.
Se você deseja reduzir os custos operacionais de HVAC substituindo seu sistema antigo, é essencial verificar se o próximo candidato é um sistema inverter ou não. Frequentemente ouvimos que o custo de um sistema inverter de HVAC é ligeiramente maior que o de um sistema convencional, mas a eficiência do sistema inverter eventualmente compensará os custos do investimento inicial. Isto porque a tecnologia inverter oferece desempenho, eficiência, confiabilidade e durabilidade incomparáveis em relação aos compressores tradicionais.
◼ Consumo de Energia Reduzido
Comparada a compressores convencionais de velocidade fixa, a operação de velocidade variável do inverter reduz o consumo de energia significativamente. A tecnologia Inverter é particularmente eficiente em operações de baixa carga, mantendo o nível de temperatura desejado.
1 Compressor 2 3 Refrigerante 4 Óleo 5 HiPOR™ 1 Refrigerante de baixa pressão 2 Compressor 3 Refrigerante de alta pressão 4 Separador de Óleo 5 Sem perda de energia na sucção de gás
Com o Compressor Ultimate Inverter da LG, você pode economizar ainda mais energia, aproveitando diversas tecnologias inovadoras como o HiPOR™ e o Gerenciamento de Óleo Inteligente.
Problemas relacionados ao retorno de óleo há muito atrapalham os sistemas de climatização, impedindo-os de atingir seu potencial total. A tecnologia HiPOR™ soluciona este problema ao retornar o óleo diretamente para o compressor, ajudando a resolver uma das mais fundamentais ineficiências dos sistemas de climatização.
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O recurso de Gerenciamento de Óleo Inteligente da LG utiliza sensores para verificar o balanceamento de óleo em tempo real, minimizando operações desnecessárias de recuperação de óleo. Este avançado sistema utiliza o balanceamento de óleo e retorna um algoritmo que funciona em conjunto com o sensor para reduzir o consumo de energia.
◼ Controle Climático de Alto Desempenho
Compressores Inverter permitem que os sistemas de HVAC atinjam a temperatura desejada mais rapidamente. Uma vez que a temperatura desejada é alcançada, os compressores inverter de velocidade variável ajustam-se para mantê-la de forma precisa e sem oscilações. Isso economiza o uso geral de energia, em comparação com compressores de velocidade constante que funcionam apenas com 0% ou 100% de potência.
◼ Maior Durabilidade
Estruturas e componentes de maior durabilidade resultam em menos esforço de manutenção e uma vida útil mais longa para o motor, o que eventualmente também reduz os custos operacionais. O Compressor Inverter da LG tem um sistema de rolamento aprimorado com material PEED (Poliéterétercetona) – um material avançado que é normalmente utilizado em motores de avião – esta eficiente infraestrutura permite que o sistema opere sem óleo por períodos prolongados.
◼ Desempenho Confiável de Aquecimento
Os compressores Inverter podem oferecer aquecimento confiável mesmo em temperaturas adversas através de uma ampla gama de operações. Além disso, sua tecnologia avançada de Injeção de Vapor emprega a abordagem mais recente de compressão em dois estágios, oferecendo aquecimento eficiente em ambientes frios sem aumentar a conta de energia.
Alta Pressão Baixa pressão Média pressão (Porta de injeção de vapor) IDU(Aquecimento) EEV SC HEX MID-stage injection High temp discharge ODU Coil Low temp suction
◼ Operação Silenciosa
Um Sistema de Climatização obsoleto pode se tornar um incômodo diário quando há um motor barulhento ligando e desligando constantemente. Os compressores inverter da LG, no entanto, são projetados de forma a operar com baixos níveis de ruído.
Até agora, discutimos as vantagens de um sistema de climatização inverter e porque ele é um ótimo investimento. As soluções HVAC da LG apresentam uma linha completa com sistemas inverter, que variam de unidades VRF, single split, multi Split, packaged units até chillers. No entanto, a avançada tecnologia inverter não é a única que torna as soluções em climatização da LG especiais. Vamos considerar outras inovações que tornam as soluções LG econômicas.
◼ Multi V 5, Projetado para o Melhor
O MULTI V 5 é o modelo VRF carro-chefe da LG que incorpora tecnologias avançadas para fornecer eficiência energética e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais.
MULTI V 5
O Multi V 5 tem muitos recursos além dos benefícios do inverter LG mencionados acima. Um desses recursos é o Dual Sensing Control. Ao contrário dos condicionadores de ar convencionais, que apenas regulam a temperatura, o MULTI V 5 é equipado com Dual Sensing Control que detecta os níveis de temperatura e umidade para gerenciar o resfriamento e o resfriamento de forma eficiente. Esta função oferece a eficiência energética ideal ao manter os níveis de conforto térmico em ambientes internos.
Os VRFs convencionais normalmente oscilam consideravelmente para manter uma temperatura interna constante, o que os torna ineficientes. No entanto, sistemas eficientes como o Smart Load Control (Controle de Carga Inteligente) possibilitam o controle de temperatura do refrigerante de descarga da unidade externa, o que aumenta a eficiência energética.
◼A Moderna Solução de Chiller, Chiller Scroll Inverter
O Chiller Scroll Inverter pode ser uma boa alternativa se você estiver utilizando um sistema de chiller à água. O Chiller Scroll Inverter refrigerado a ar é um excelente exemplo de solução moderna. Ele usa as tecnologias avançadas do Multi V, como o compressor Ultimate Inverter e o Dual Sensing, que levam à redução nos custos de energia. No entanto, com o sistema Chiller Scroll Inverter, você ainda pode utilizar a tubulação de água existente
Chiller Scroll Inverter refrigerado a ar
O Chiller Scroll Inverter refrigerado a ar da LG é equipado com compressores inverter duplos que são implementados nos produtos VRF e garantem uma gama de operação mais ampla, de 15Hz a 120Hz.
Ao contrário das soluções refrigeradas a água que geralmente são complexas, o Inverter Scroll Chiller da LG permite uma utilização de espaço muito mais eficiente. Além de simplificar a instalação e reduzir o impacto da solução, seu design modular permite fácil expansão do sistema posteriormente. E uma fácil expansão do sistema significa uma redução geral nos custos operacionais de HVAC.
Como percursora na tecnologia Inverter, a linha completa de produtos HVAC LG com tecnologia inverter trará maior satisfação aos consumidores em relação à redução nos custos operacionais. Além das unidades externas, a LG oferece uma variedade de soluções para melhorar a qualidade do ar em ambientes internos através de purificação do ar e ventilação, caso a atualização do seu sistema de climatização inclua unidades internas. Em resumo, uma atualização geral do sistema de unidades externas e internas para soluções HVAC LG irá reduzir os custos operacionais e oferecer melhor qualidade do ar, promovendo bem-estar aos inquilinos.
* Os produtos inverter se ajustam com a oscilação de temperatura, o que resulta em economia de energia e de refrigeração mais rápida, baseado em testes verificados pela TÜV Rheinland, que foram realizados em laboratório da LG, usando normas técnicas internas da LG, comparando-se com um modelo convencional não inverter. Os valores reais de economia de energia e de perfomance podem variar de acordo com a capacidade do equipamento, condições de instalação, uso e manutenção, além das tarifas e demais encargos praticados pela distribuidora de energia da sua Região. Para mais informações sobre o produto e suas funções, acesse: lg.com/br/business/ar-condicionado.