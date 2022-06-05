O recurso de Gerenciamento de Óleo Inteligente da LG utiliza sensores para verificar o balanceamento de óleo em tempo real, minimizando operações desnecessárias de recuperação de óleo. Este avançado sistema utiliza o balanceamento de óleo e retorna um algoritmo que funciona em conjunto com o sensor para reduzir o consumo de energia.

◼ Controle Climático de Alto Desempenho

Compressores Inverter permitem que os sistemas de HVAC atinjam a temperatura desejada mais rapidamente. Uma vez que a temperatura desejada é alcançada, os compressores inverter de velocidade variável ajustam-se para mantê-la de forma precisa e sem oscilações. Isso economiza o uso geral de energia, em comparação com compressores de velocidade constante que funcionam apenas com 0% ou 100% de potência.

◼ Maior Durabilidade

Estruturas e componentes de maior durabilidade resultam em menos esforço de manutenção e uma vida útil mais longa para o motor, o que eventualmente também reduz os custos operacionais. O Compressor Inverter da LG tem um sistema de rolamento aprimorado com material PEED (Poliéterétercetona) – um material avançado que é normalmente utilizado em motores de avião – esta eficiente infraestrutura permite que o sistema opere sem óleo por períodos prolongados.

◼ Desempenho Confiável de Aquecimento

Os compressores Inverter podem oferecer aquecimento confiável mesmo em temperaturas adversas através de uma ampla gama de operações. Além disso, sua tecnologia avançada de Injeção de Vapor emprega a abordagem mais recente de compressão em dois estágios, oferecendo aquecimento eficiente em ambientes frios sem aumentar a conta de energia.