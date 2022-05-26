O que é preciso para se manter à frente em um setor tão complexo quanto o de climatização? A LG tem há muito tempo se comprometido a entregar produtos inovadores a seus clientes, trabalhando junto a seus parceiros para manter-se à frente no mercado. Em reconhecimento a esses esforços, a LG foi prestigiada pelo (AHRI) – Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (Instituto de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração, em tradução livre) pelo quinto ano consecutivo. Como vencedora do Performance Award AHRI (Prêmio por Desempenho da AHRI), a LG tem orgulho em receber esta distinção por suas soluções de HVAC.



Fundada em 1953, a AHRI é uma associação comercial respeitada globalmente, representando o Mercado mundial de soluções em HVAC, refrigeração e aquecimento com mais de 350 empresas associadas.



Para o Performance Award, a AHRI contrata os serviços da Intertek, organização líder em padrões de qualidade, certificações e testes de terceiros, para avaliar se o desempenho do produto é consistente com as especificações listadas pelo fabricante. Apenas as empresas cujas especificações de HVAC tenham passado na avaliação primária de desempenho por três anos consecutivos são consideradas para receber o prêmio.



Um total de 55 soluções em HVAC LG de seis diferentes categorias passou pelo rigoroso processo de avaliação AHRI, marcando o terceiro ano consecutivo em que todos os produtos enviados pela LG foram aprovados. Os modelos testados pertencem às seguintes categorias: VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), USHP (Unitary Small Heat Pump), Chillers Refrigerados a Ar, Chillers Refrigerados a Água, PTHP (Packaged Terminal Heat Pumps) e Room Fan Coil Units.