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AHRI Homenageia a LG com Prêmio de Desempenho Pelo Quinto Ano Consecutivo
O que é preciso para se manter à frente em um setor tão complexo quanto o de climatização? A LG tem há muito tempo se comprometido a entregar produtos inovadores a seus clientes, trabalhando junto a seus parceiros para manter-se à frente no mercado. Em reconhecimento a esses esforços, a LG foi prestigiada pelo (AHRI) – Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (Instituto de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração, em tradução livre) pelo quinto ano consecutivo. Como vencedora do Performance Award AHRI (Prêmio por Desempenho da AHRI), a LG tem orgulho em receber esta distinção por suas soluções de HVAC.
Fundada em 1953, a AHRI é uma associação comercial respeitada globalmente, representando o Mercado mundial de soluções em HVAC, refrigeração e aquecimento com mais de 350 empresas associadas.
Para o Performance Award, a AHRI contrata os serviços da Intertek, organização líder em padrões de qualidade, certificações e testes de terceiros, para avaliar se o desempenho do produto é consistente com as especificações listadas pelo fabricante. Apenas as empresas cujas especificações de HVAC tenham passado na avaliação primária de desempenho por três anos consecutivos são consideradas para receber o prêmio.
Um total de 55 soluções em HVAC LG de seis diferentes categorias passou pelo rigoroso processo de avaliação AHRI, marcando o terceiro ano consecutivo em que todos os produtos enviados pela LG foram aprovados. Os modelos testados pertencem às seguintes categorias: VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), USHP (Unitary Small Heat Pump), Chillers Refrigerados a Ar, Chillers Refrigerados a Água, PTHP (Packaged Terminal Heat Pumps) e Room Fan Coil Units.
Um dos mais de 50 produtos LG avaliados foi o Multi V LG, unidade externa de alta capacidade que utiliza o Compressor Ultimate Inverter LG para oferecer excelente desempenho e eficiência energética. Popular no mundo todo, especialmente no hemisfério norte onde os invernos podem ser longos e rigorosos, o principal Sistema VRF da LG oferece operação confiável, mesmo em temperaturas tão baixas quanto -30ºC.
Também foi testado o Multi V Water LG, um sistema de refrigeração que utiliza água como fonte e oferece melhor eficiência térmica graças à implementação do Trocador de Calor de Placa. Esta solução da LG também reduz o consumo de energia ao ajustar o volume de água utilizado.
O Chiller Scroll Inverter LG refrigerado a ar também utiliza a avançada tecnologia inverter para alcançar um alto nível de eficiência. O design compacto de suas unidades oferece um desempenho impressionante, ocupando menos espaço do que outros modelos da mesma categoria.
Receber o Performance Award da AHRI pelo quinto ano consecutivo comprova a qualidade, desempenho e confiabilidade de todas as soluções em climatização da LG. Com inovações na indústria de HVAC, a LG continua a fortificar sua posição e reputação pelo mundo todo.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.
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