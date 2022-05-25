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Cassete 1-via Personalizado - Solução para Studio
A era do home office
Para um ambiente que se tornou indispensável dentro de casa, as profissionais do VilaVille Arquitetura criaram um cenário encantador. No Studio do Palestrante, idealizado para a CasaCor Ribeirão Preto, os revestimentos ganham a cena em meio às soluções tecnológicas
Com 14 metros quadrados, o Studio do Palestrante foi um dos destaques da CasaCor Ribeirão Preto 2021. O projeto, assinado pelas arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do VilaVille Arquitetura, faz uso da madeira e do marmorizado como principais texturas de revestimento. O conceito remete à natureza e tem o objetivo de proporcionar um ambiente aconchegante para os momentos de trabalho.
Idealizado como um home office elegante e versátil, o projeto esbanja bom gosto, porém, as escolhas certeiras não param por aí. A tecnologia está presente em todos os detalhes, a fim de deixar a rotina do usuário mais prática e eficiente. A inspiração para o espaço, conforme explicam as profissionais, foi justamente o aumento da demanda de home office com a pandemia. As vivências precisaram ser adaptadas e esse ambiente se tornou fundamental dentro de casa.
O uso de texturas e acabamentos nobres é uma marca registrada no trabalho das arquitetas e neste ambiente eles aparecem em evidência. A madeira está presente nas paredes e no teto, deixando o local mais aconchegante. No piso, a dupla optou por um porcelanato marmorizado, trazendo um toque de sofisticação. Já a iluminação ajuda a destacar todos os elementos, proporciona funcionalidade para a rotina de trabalho e, ainda, deixa o ambiente mais intimista quando necessário.
Detalhes em evidência
A decisão pelo ar condicionado Cassete de 1-Via de 18.000 BTUS, da LG, foi essencial para garantir a climatização perfeita para os momentos de trabalho. O equipamento está embutido no forro de madeira e ganhou um acabamento opcional realizado pelas profissionais. Elas personalizaram o aparelho com adesivagem e pintura em preto fosco, a fim de deixá-lo totalmente adaptado ao conceito do projeto.
O estilo moderno predomina no Studio do Palestrante. Para isso, as profissionais desenharam móveis exclusivos, como é o caso da luminária sobre a mesa de trabalho. Este móvel tem tampo com linhas orgânicas que fogem do tradicional, seguindo o mesmo formato do tapete – ambos assinados pelas arquitetas.
Nas laterais do ambiente, as estantes com acabamento marmorizado têm iluminação especial, o que deixa os objetos decorativos em evidência. De acordo com Fabiana e Gabriela, toda a decoração foi pensada a fim de proporcionar cenários exclusivos para as videoconferências realizadas pelo palestrante. Como recurso tecnológico, todo o ambiente é automatizado, incluindo luzes, som e ar condicionado.
ARQUITETAS
Sob o comando das arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia,
( " @vilaville.arquitetura " ) o escritório VilaVille Arquitetura foi fundado em 2018 na cidade de São Paulo (SP). A dupla criativa tem como foco o gerenciamento de projetos de arquitetura e design de interiores para as áreas residencial, corporativa, comercial e de entretenimento. O mix de estilos é notável nos projetos, com traços que passeiam entre o moderno, o clean e o sofisticado. De acordo com as profissionais, o objetivo é unir soluções para atender às necessidades e particularidades de cada cliente.
Fotos: Gian Claudio Biancuzzi
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