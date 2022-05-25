Sob o comando das arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia,

( " @vilaville.arquitetura " ) o escritório VilaVille Arquitetura foi fundado em 2018 na cidade de São Paulo (SP). A dupla criativa tem como foco o gerenciamento de projetos de arquitetura e design de interiores para as áreas residencial, corporativa, comercial e de entretenimento. O mix de estilos é notável nos projetos, com traços que passeiam entre o moderno, o clean e o sofisticado. De acordo com as profissionais, o objetivo é unir soluções para atender às necessidades e particularidades de cada cliente.

Fotos: Gian Claudio Biancuzzi