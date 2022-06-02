Já no closet, com amplos armários de portas espelhadas, os materiais seguem os mesmos, com destaque para a textura amadeirada que revela sofisticação. Obras de arte que remetem ao estilo do morador ganham a cena, com bancada de apoio e sofá-cama para que o ambiente possa ser utilizado como atelier e quarto de hóspedes. Nele, o Split de parede também foi a escolha, colocado sobre a viga, sem interferir no visual do espaço.