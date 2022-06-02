We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Retrofit de Apartamento da Década de 60
Nobre aconchego
Com escolhas sofisticadas que remetem ao estilo de vida do cliente, a reforma deste apartamento na capital gaúcha revela ambientes acolhedores e funcionais, que atendem às diferentes demandas do dia a dia.
Foto: André Bastian
Em um edifício tradicional de Porto Alegre (RS), coube à arquiteta Flávia Bastiani pensar em soluções funcionais para atender às necessidades do cliente. Conforme a profissional explica, a construção datada de 1960 é um clássico na capital gaúcha, com vista para um dos parques mais arborizados da cidade. Dessa forma, o cenário interno se integra à paisagem a fim de estimular a sensação de bem-estar.
Na definição do layout, a profissional integrou a área social com a cozinha, que também ganhou uma churrasqueira. O conceito aberto valoriza a amplitude do imóvel, além de oferecer mais praticidade para a rotina do morador. Com tons neutros e um toque cosmopolita, remetendo ao estilo de vida do cliente, que durante muitos anos viveu no exterior, a composição se revela nobre e elegante.
Entre os materiais, o piso de mármore quadriculado e o parquet originais do imóvel foram preservados. No décor, a arquiteta utilizou peças de arte trazidas pelo cliente dos lugares que conheceu, em harmonia junto aos móveis de estilo contemporâneo.
A fim de garantir o conforto térmico em todos os ambientes, a arquiteta utilizou diferentes modelos de ar condicionado da LG. Na sala de estar, a opção foi pelo Cassete de 1-Via.
Aconchego em evidência
A suíte máster é integrada com a sala de banho. Devido às dimensões generosas, o ambiente recebeu um Split de parede. Assim, a temperatura fica perfeita em diferentes ocasiões e atende com eficiência a todo o cômodo. Tons neutros somam aconchego ao espaço de descanso e, além do parquet original, se destaca o revestimento de pedra que demarca a parede junto à banheira. Outras texturas aparecem nos móveis, tapete e no enxoval. Essa composição, junto à iluminação, ressalta o clima intimista e acolhedor.
Já no closet, com amplos armários de portas espelhadas, os materiais seguem os mesmos, com destaque para a textura amadeirada que revela sofisticação. Obras de arte que remetem ao estilo do morador ganham a cena, com bancada de apoio e sofá-cama para que o ambiente possa ser utilizado como atelier e quarto de hóspedes. Nele, o Split de parede também foi a escolha, colocado sobre a viga, sem interferir no visual do espaço.
Para o projeto de climatização, a profissional utilizou o sistema Multi Split, da LG. Ele permite que até cinco aparelhos de ar condicionado sejam conectados com uma mesma condensadora. Ou seja, são diferentes unidades internas ligadas a apenas uma unidade externa. Essa solução é ideal para quem busca eficiência, qualidade e máxima tecnologia para a refrigeração ideal de vários ambientes.
- ANTERIOR
- PRÓXIMOCondensadora Revoada03/06/2022