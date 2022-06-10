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As 6 Perguntas Mais Frequentes sobre ERV
As 6 Perguntas Mais Frequentes sobre ERV
Devido à pandemia, muitos de nós estão passando mais tempo em ambientes internos. Esta mudança de estilo de vida nos leva a prestar ainda mais atenção à manutenção da boa qualidade do ar. O que leva à pergunta: por que a ventilação é essencial para manter uma boa qualidade do ar interno? O ar de ambientes internos contém poeira fina, vírus, bactérias, mofo e gases nocivos que se fixam em materiais de construção, móveis e interiores. A poeira fina pode ser retida com um purificador de ar, mas outras substâncias nocivas devem ser removidas através da ventilação. A LG oferece soluções altamente eficientes para combater estes elementos indesejáveis, e abaixo apresentamos algumas das perguntas mais frequentes sobre ERV (solução em ventilação).
Pergunta 1. Qual a diferença entre Ventilação Natural e Ventilação Mecânica?
A Ventilação Natural refere-se à ventilação que usa as diferenças de pressão para criar um fluxo de ar. Isto pode ser feito de forma rápida ao abrir janelas e portas para criar circulação. No entanto, há algumas desvantagens da Ventilação Natural na era moderna. Não é sempre fácil abrir portas ou janelas em áreas urbanas devido a questões de segurança, privacidade e ruídos. Além disso, a poluição do ar é uma das desvantagens da ventilação natural. Outro motivo que torna as pessoas relutantes à ventilação natural, principalmente em épocas de frio, é a perda de energia. Por meio da Ventilação Mecânica, é possível introduzir ar fresco no edifício e minimizar a perda de energia.
Figura 1 Comparação entre Ventilação Natural e Ventilação por ERV.
* O desempenho do Filtro de Ar (Modelo de número AHFT035H) foi avaliado por um teste de filtro de ar ISO 16890-1:2016 usando aerossol DEHS e KCL com taxa de fluxo de ar de 0,278m/s, temperatura do ar de 23-24°C e umidade relativa de 44-49%. O resultado foi uma classificação ISO de ePM1 75%. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente.
Pergunta 2. Quais são os tipos de ventilação mecânica?
Há três tipos de ventilação mecânica; ventilação de suprimento, ventilação de exaustão e ventilação balanceada. A Ventilação de Suprimento cria uma troca adicional de ar usando um ventilador para puxar o ar do ambiente interno. O ventilador aumenta a pressão média do ar interno, aumentando as forças que tendem a empurrar o ar para fora da sala. Salas como as utilizadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) utilizam a ventilação de suprimento para evitar a entrada de agentes contaminantes advindos de espaços adjacentes. A ventilação de exaustão cria um volume de ar adicional usando um ventilador para soprar o ar para fora do cômodo. O ventilador diminui a pressão média do ambiente interno, aumentando a força que puxa o ar para dentro. O nível de poluição não é o mesmo em todos os locais dentro do edifício. Em alguns espaços, como em banheiros, a ventilação de exaustão é utilizada para evitar a propagação de odores.
Como o próprio nome indica, a ventilação balanceada utiliza dois ventiladores, um que puxa o ar para dentro e outro que “empurra” o mesmo volume de ar para fora. A pressão média do ar da casa não é afetada. A ventilação balanceada oferece as vantagens de controle de localização da ventilação de exaustão e da ventilação de suprimento.
Além disso, a ventilação balanceada oferece a oportunidade de incluir um trocador de calor entre o ar de saída e o ar de entrada, para pré-condicionar o ar de entrada. Sistemas de ventilação balanceada com trocador de calor geralmente estão presentes em um ventilador de recuperação de calor (HRV) ou ventilador de recuperação de energia (ERV).
Pergunta 3. Qual a diferença entre um HRV e um ERV?
A principal diferença é que o HRV transfere calor enquanto o ERV transfere tanto o calor quanto a umidade. Um ERV desempenha as mesmas funções de troca de calor que um HRV enquanto também incorpora uma tecnologia para transferir a umidade entre correntes de ar. Utilizando um processo denominado “transferência de entalpia,” o ERV extrai vapor de água do fluxo de ar mais úmido e o transfere para o fluxo de ar mais seco. No verão, a umidade é removida do ar de entrada e transferida para o ar de saída, reduzindo o efeito da umidade do ar em ambientes internos. No inverno, o processo se inverte, de forma a manter os níveis de umidade e prevenir condições extremamente secas em ambientes internos.
Figura 2 Conceito de Troca de Calor HRV vs. ERV
O que diferencia estes trocadores de calor são os materiais que os compõem. O HRV é composto principalmente de alumínio e polipropileno enquanto o ERV é composto de papel e outros componentes. Este último é mais eficiente, já que recupera o calor latente usualmente descartado.
Pergunta 4. Quanto de energia você pode economizar com o ERV enquanto obtém ar fresco externo?
O ERV possui um mecanismo de troca de calor que economiza a energia de resfriamento e de aquecimento durante a ventilação. Além do trocador de calor, as funções diferenciadas do ERV LG (Refrigeração Noturna, Operação Automática Sazonal, Atrasar Operação, Operação CO2) o tornam mais eficiente energeticamente. Usar o ERV LG pode resultar em uma economia de energia 40% superior em relação à ventilação natural.
*Com base em simulação interna de um ar condicionado LG e um ERV operando juntos, o trocador de calor economiza até 24% mais energia que a ventilação natural e opera com outros dispositivos ERV LG para oferecer uma economia total de até 40%. Os resultados podem variar dependendo do ambiente. Condições de Simulação: com base no ERV (1.000CMH) + Multi V 5 (12hp)/ 455m² de escritório, refrigeração em 26℃/ Aquecimento em 21℃, e meta 3,65/ Operação diária durante o inverno.
* As funções de Refrigeração Noturna, Operação Automática Sazonal e Atrasar Operação estão presentes no controle remoto.
Pergunta 5. Por que é mais inteligente usar o ERV LG para ventilação?
O ERV vem equipado com muitas funções interessantes que ajudam a regular a temperatura e a qualidade do ar ao integrar as condições climáticas inerentes para entregar uma ótima experiência ao usuário enquanto garante eficiência energética otimizada. O modo de Refrigeração Noturna é uma das funções que tira vantagem das diferenças de temperatura ao canalizar o ar frio da noite para dentro de casa durante o verão . Da mesma forma, no modo de Automação Sazonal, o LG ERV detecta a temperatura externa e muda o modo de operação automaticamente de acordo com as condições climáticas. Este modo permite a operação de bypass durante as temperaturas amenas da primavera e do outono, quando a temperatura e umidade externas estão adequadas. O ar externo fresco é introduzido diretamente no espaço interno sem troca de calor com o ar interno de saída, levando à economia de custos.
O ERV funciona em conjunto com outros dispositivos, como as unidades de ar condicionado, para superar transições abruptas entre temperaturas extremas. Com estas funções e com o intertravamento do ERV com o sistema de ar condicionado, é possível economizar energia durante o aquecimento/ resfriamento e ventilação do espaço interno.
Pergunta 6. É possível manter o ar interno saudável com o ERV?
O ERV LG ventila e oferece ar interno saudável através dos filtros de ar, removendo diversas substâncias nocivas como partículas de poeira e micróbios do ar. Também é possível adicionar um filtro médio para obter melhores resultados. Esforços constantes são empreendidos para inovar nesta área, e atualmente, um filtro de ar com classificação ISO para ERV & ERV DX é aplicável. Os resultados dos testes baseados na ISO 16890-1 demonstram que o filtro médio de ar externo atualmente aplicável no ERV está no mesmo nível de um MERV 14 ou F8.
*O filtro de ar com classificação ISO é opcional. Classificação ISO de acordo com ISO 16890:2016.
* O desempenho do Filtro de Ar (Modelo de número AHFT035H) foi avaliado por um teste de filtro de ar ISO 16890-1:2016 usando aerossol DEHS e KCL com taxa de fluxo de ar de 0,278m/s, temperatura do ar de 23-24°C e umidade relativa de 44-49%. O resultado foi uma classificação ISO de ePM1 75%. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente.
Ao longo da história, os seres humanos têm se esforçado para projetar residências de forma eficiente e em consonância com o clima e características geográficas de suas regiões. Conforto é naturalmente um dos elementos principais de nossa arquitetura e provou impulsionar o avanço tecnológico em nossas casas. Nos últimos anos, otimizar as condições de moradia com segurança, limpeza e através de ambientes internos ventilados tem se tornado mais necessário do que nunca. A ventilação é essencial para manter um ambiente interno higienizado. Os moradores de edifícios apreciam o conforto e segurança oferecido pela ventilação adequada. Considere para seus projetos os sistemas ERV LG, que fornecem ar mais fresco e puro enquanto economizam custos e energia.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação.
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