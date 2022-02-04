Cassete Dual Vane: Do Início à Inovação

P.

Qual foi o elemento mais satisfatório no desenvolvimento do cassete DUAL Vane?

R.

"Existem 2 benefícios que os clientes desejam em seu ar condicionado: fluxo de ar direto ou indireto. Normalmente, em um escritório, instalamos defletores de ar para evitar que o ar sopre diretamente sobre as pessoas, mas aí, no caso de desejar um fluxo de ar mais direto, é preciso subir e remover os defletores de ar. Também pode ocorrer condensação nos defletores de ar quando eles são instalados. Por outro lado, em locais como igrejas e salas de convenções com pé-direito de até 5 metros, o fluxo de ar nunca chega até o chão. Ser capaz de desenvolver esta tecnologia DUAL Vane que diminui a abertura de ventilação, oferecendo um fluxo de ar mais forte, capaz de atingir diretamente o piso nesses locais com pé-direito alto foi satisfatório."

P.

"O novo cassete DUAL Vane está equipado com um novo ventilador. As hélices mais profundas não aumentaram o tamanho do produto?"

R.

"O Cassete DUAL Vane é a primeira evaporadora que possui um ventilador 3D moldado por injeção de peça única. O ventilador sai do molde de injeção em uma única peça sólida. Portanto, é muito suave e tem menos resistência do que outros ventiladores 3D. Nosso novo ventilador 3D foi projetado para ser mais eficiente e emitir menos ruído, sem aumentar o tamanho geral do produto.”

P.

Qual foi o feedback dos técnicos sobre o cassete DUAL Vane?

R.

"Os técnicos gostaram de não ter que remover todo o painel para substituir as aletas como era feito antes. Eles podem simplesmente remover 2 parafusos para substituir o módulo da aleta, o que torna o serviço de reparo muito mais conveniente.”

P.

Para quem você mais recomendaria o cassete DUAL VANE?

R.

"Controlar o fluxo de ar direto e indireto livremente com apenas um botão é a maior vantagem do produto. Eu recomendo este ar condicionado para pessoas que desejam um controle fácil do fluxo de ar. Nosso produto atual foi desenvolvido para uso comercial, mas as pessoas querem isto em sua casa também. Quando você está na sala de estar ou dormindo no quarto, o ar soprando diretamente sobre você pode ser um problema. Portanto, planejamos aplicar a tecnologia DUAL Vane também para produtos residenciais”