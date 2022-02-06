Monitoramento e Controle de QAI com a LG de A a Z

O ar que respiramos é essencial e é um fator significante para nossa saúde. É por isso que a LG acredita que ar limpo deve ser uma prioridade. Dito isto, um ambiente interno ideal não só deve oferecer conforto e comodidade, como também promover ar interno saudável. Por esta razão, a LG introduziu soluções avançadas em ventilação e kits de purificação de ar que podem ser implementados nos Cassetes 1-Via, 4-Vias e nos Round Cassetes, assim como purificadores independentes.



Embora a qualidade do ar interno seja crucial para gerar um ambiente confortável, não é fácil para as pessoas notarem a qualidade do ar. Além disso, a sensibilidade à qualidade do ar é significativamente diferente de pessoa para pessoa em comparação com o conforto térmico, barulho e iluminação. Portanto, a solução em monitoramento e controle é vital para gerenciar a QAI (Qualidade do Ar Interno).



Sabe-se que equipamentos HVAC precisam de um Sistema de Controle para regular as operações de aquecimento ou de sistemas de ar condicionado. O mesmo acontece para soluções em purificação e ventilação. O Sistema de Controle em ventilação e purificação do ar permite comodidade em controle e monitoramento e variam de controles individuais de pequena escala a controles centrais de grande escala projetados para edifícios inteiros. Além disso, a implementação de sensores de CO2 e de poeira fina são uma parte importante na qualidade geral do ar em edifícios.



Embora o controle integrado do sistema seja essencial, o monitoramento em tempo real é inestimável para garantir a qualidade do ar interno. As soluções em purificação de ar da LG oferecem monitoramento em tempo real com precisão através de painéis touch e telas de exibição em uma ampla variedade de sistemas de controle. No caso das soluções Cassete LG, uma luz LED na frente do painel da unidade indica o status da qualidade do ar. Quanto ao controle de soluções de ventilação, diversos sensores desempenham um papel significante no monitoramento dos níveis de qualidade do ar interno. O sensor de CO2 detecta o nível de CO2 no ambiente de forma que os usuários possam monitorá-los no controle remoto com fio, e o ERV controla a velocidade do ventilador automaticamente de acordo com os níveis detectados.