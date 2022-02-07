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Chiller ou VRF: Uma Escolha Importante
Para um proprietário de construção ou administrador, selecionar o melhor equipamento para sua instalação não é uma tarefa fácil. Muitos fatores contribuem para garantir que cada peça do equipamento seja a escolha mais eficiente em termos de energia, custo-benefício, eficácia e comodidade para a instalação e seus ocupantes. Como um sistema de HVAC pode ser a faceta mais cara e que mais consome energia em qualquer instalação, escolher a solução certa de HVAC é muito importante. Quando se trata de sistemas comerciais e industriais de HVAC, há duas opções disponíveis em 2 categorias principais: sistemas chillers e sistemas de VRF. Vamos compará-los e analisá-los para saber mais.
Chillers facilitam o aproveitamento de fontes alternativas de energia baratas
A Vantagem do Chiller
Os Chillers oferecem vantagens para certos tipos de instalação e utilizam AHUs para controlar o fluxo de ar. Quando analisamos o investimento necessário para um sistema de HVAC, os custos iniciais dos equipamentos para um sistema de chiller podem ser um pouco mais baixos do que os de um VRF e os chillers oferecem altos COPs – Coefficient of Performance (Coeficiente de Desempenho) que podem, em última análise, ser os mais econômicos para instalações mais extensas. Os chillers também oferecem mais opções de operação com fontes alternativas de energia, ideias para instalações de grande porte que exigem controle climático constante, como plantas industriais, usinas de energia ou shopping centers de grande porte. Além disso, os chillers podem oferecer opções para um uso mais eficiente de recursos e tirar proveito dos custos de eletricidade fora de horários de pico com uso de água gelada e sistemas de armazenamento de gelo.
Para regiões onde o fornecimento de energia é inconsistente e caro ou onde há uma fonte prontamente disponível de água gelada disponível para sistemas de resfriamento a água, os chillers podem ser a escolha ideal para promover operação confiável e custos de energia mais baixos.
Algumas vantagens dos sistemas de VRF são o baixo impacto ambiental e os recursos de instalação flexíveis.
VRF Jogando em Casa
Os sistemas de VRF são soluções mais versáteis e eficientes em muitos casos, sendo adequados para precisão de controle e conforto. No que diz respeito à conveniência, as unidades externas do sistema VRF geralmente ocupam muito menos espaço e requerem menos equipamentos do que os chillers, o que torna a instalação mais conveniente e menos cara. Além disso, os sistemas de VRF são facilmente integrados ao BMS (Sistema de Gestão Predial) de um edifício, tornando o sistema de controle mais efetivo e preciso. Sistemas recentes de VRF são altamente eficientes e mais eficazes em instalações que requerem controle de clima por área, com diversos espaços e usos. Em locais onde a eletricidade está prontamente disponível e é menos dispendiosa, o custo de operação para sistemas de VRF podem ser muito competitivos.
O projeto Starfield Hanam é um caso ideal para a combinação de VRF e Chillers.
Um Esforço Integrado
Muitas vezes a instalação pode exigir a precisão e flexibilidade de uma solução de VRF com as vantagens compensatórias das opções de chiller. Um exemplo disso é o complexo Starfield Hanam na Coreia, um centro comercial com espaços bastante diversos, como lojas individuais, grandes armazéns, átrios, praças de alimentação, teatro, cada um com requisitos únicos. Chillers centrífugos, chillers por absorção e tanques de armazenamento de água gelada foram instalados em conjunto com a solução Multi V da LG para atender a uma ampla gama de requisitos climáticos, e ao mesmo tempo oferecer uma solução mais eficiente e econômica.
Os sistemas VRF e os chillers oferecem benefícios adequados para uma ampla variedade de instalações.
É muito importante tirar o máximo proveito de suas instalações e há muitas opções a serem consideradas. Depois de definir as metas de qualquer projeto, a próxima etapa é definir o caminho para atingi-las. Seja com uma linha de chillers ou com um sistema de VRF, certifique-se de analisar suas opções antes de tomar uma decisão. Fique à vontade para contatar a LG Air Solution a qualquer momento para uma análise mais aprofundada sobre suas instalações
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