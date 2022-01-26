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Compressor R1 LG, um divisor de águas
Qual é o elemento principal de um sistema de HVAC? Existem muitos elementos, no entanto, a parte mais importante de um sistema de HVAC é o compressor. O compressor de um sistema HVAC é como o motor de um carro. A operação do motor determina como o carro irá operar, assim como a operação do compressor determina a operação do sistema HVAC. Neste artigo, discutiremos a função do compressor, e como o inovador Compressor R1 da LG pode aprimorar nossos sistemas de HVAC.
P. O que faz um compressor?
Em resumo, um compressor funciona puxando o refrigerante frio de baixa pressão dos ambientes internos e pressurizando-o para tornar sua temperatura mais alta do que a temperatura externa. Tradicionalmente, o compressor de velocidade constante opera em modo ON/OFF enquanto a temperatura ambiente atinge a temperatura definida. Este tipo de operação resulta em grandes variações na temperatura do ambiente e gasta energia devido à frequente operação ON/OFF, já que o compressor funciona em plena capacidade ou desliga.
P. Então, o que é um compressor inverter?
Um compressor com tecnologia inverter opera em velocidades variáveis para otimizar sua eficiência. A operação em velocidades variáveis não só mantém o conforto climático como também reduz o consumo de energia em até 70% em comparação com os compressores de velocidade constante (ON/OFF). A tecnologia Inverter é também eficiente em operações de baixa carga, mantendo as temperaturas desejadas.
P. Qual é o diferencial do Compressor R1?
A estrutura de eixo do Compressor R1 elimina a inclinação com cargas baixas e torna possível a compressão da parte inferior. Quando o processo de compressão acontece na parte inferior dentro do compressor, ele opera com mais estabilidade e otimiza a eficiência em geral. A operação mais estável também reduz a vibração o que implica em menos ruído, particularmente em operações de baixa carga. Como compressor scroll híbrido, o R1 combina a operação suave e eficiente de um compressor scroll com a simplicidade de um compressor rotativo.
Estrutura de Eixo
Elimina a inclinação quando opera com cargas baixas e torna possível a compressão no fundo.
Scroll Híbrido
Combina aspectos do compressor scroll com aspectos do compressor rotativo. Oferece alta eficiência e operação mais silenciosa.
Separação de Óleo Refrigerante
A estrutura do R1 simplifica o processo de refrigeração de óleo a durabilidade e confiabilidade do sistema em geral.
Injeção de Vapor
Fornece efeito de compressão em duas etapas para um desempenho de aquecimento otimizado até mesmo em temperaturas externas extremamente baixas.
Separação de Óleo-Refrigerante
Além de aumentar a eficiência, o compressor R1 também oferece durabilidade e flexibilidade para a aplicação dos sistemas Smart Inverter LG. A estrutura do R1 simplifica o processo de separação de óleo refrigerante e otimiza a durabilidade e confiabilidade do sistema em geral. Com a maior durabilidade da operação dos condicionadores de ar Smart Inverter LG, os clientes terão menos chamadas de manutenção e uma vida útil mais longa para seus produtos. O desempenho do Compressor R1 também permite que ele opere em um uma ampla variedade de condições. A injeção de vapor oferece um efeito de compressão em duas etapas para um melhor desempenho de aquecimento até em temperaturas externas extremamente baixas. O formato menor e mais leve torna a instalação do Compressor R1 mais fácil e também ajuda a reduzir o impacto dos produtos onde são instalados. Portanto, o Compressor R1, além de eficiência e economia, agrega valor aos clientes, incluindo confiabilidade e desempenho mais flexível.
*Produtos e soluções podem variar de acordo com o país e condições de operação. Por favor clique no botão “CONTATO PARA COMPRAR” abaixo para falar com nosso escritório local da LG e receber mais informações sobre soluções e produtos.
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