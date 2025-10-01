We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sécheuse électrique à chargement frontal à ultra-grande capacité de 7,4 pi3
*Les couleurs et finitions des accents varient selon le modèle.
Commande par l’application ThinQ
Lancez ou surveillez votre brassée en tout temps, peu importe où vous êtes. Vous pouvez également suivre la consommation d’énergie.
Téléchargement de cycles
Les utilisateurs peuvent télécharger de nouveaux cycles de séchage des vêtements de sport et des couvertures ou de prévention des plis.
Smart DiagnosisMC
Smart DiagnosisMC résout rapidement presque tous les problèmes mineurs avant qu’ils ne deviennent plus importants.
Homologué ENERGY STARMD
Complétez votre système de lavage
Toutes les spécifications
Ce que les gens disent
Nos choix pour vous
Manuel et logiciels
Télécharger les manuels des produits et les derniers logiciels pour vos produits LG.
Dépannage
Trouvez des vidéos et des informations utiles sur vos systèmes de produits.
Information de garantie
Vérifier les informations de garantie LG ici.
Pièces et accessoires
Achetez filtres et pièces de remplacement LG authentiques
Enregistre-ment du
produit.
L’enregistrement de votre produit vous aidera à obtenir une assistance plus rapide.
Support produit
Trouver manuel, dépanner et la garantie de votre produit LG.
Assistance pour commander
Suivez votre commande et vérifiez la FAQ de la commande.
Demande de reparation
Demander un service de réparation en ligne.
Nous contacter
Clavardez avec nous
Obtenez vos réponses de nos assistants virtuels.
Envoyez-nous un courriel
Pas le temps de discuter ? Envoyez votre demande au soutien LG.
Appelez-nous
Parlez directement avec un de nos représentants.
Votre voix à l'équipe Exécutif LG
Votre opinion nous intéresse. Partagez-la avec l’équipe Exécutif LG.