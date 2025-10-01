About Cookies on This Site

Sécheuse électrique à chargement frontal à ultra-grande capacité de 7,4 pi3

Sécheuse électrique à chargement frontal à ultra-grande capacité de 7,4 pi3

DLE3580X
front view
principales caractéristiques

  • Technologie AI Sensor Dryᴹᑦ
  • Indicateur d’obstruction dans le conduit FlowSenseᴹᑦ
  • Tambour en alliage d’acier et d’aluminium
  • Prise en charge du Wi-Fi avec ThinQᴹᴰ
  • Homologuée ENERGY STARᴹᴰ
L'intelligence intégrée élimine la part de hasard

L’intelligence intégrée élimine la part de hasard

Les capteurs intégrés avec IA détectent les caractéristiques de la brassée et les niveaux d’humidité et ajustent automatiquement le temps de séchage. Grâce à la fonctionnalité Smart PairingMC, la sécheuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.
Voir le Laveuse compatible
Built-in Intelligence Takes Out The Guesswork

Built-in Intelligence Takes Out The Guesswork

Indicateurs d'obstruction dans le conduit FlowSenseMC et de nettoyage du filtre

Vous saurez quand il est temps de nettoyer les conduits et le filtre à fibres pour obtenir un bon séchage et réduire les factures d’électricité.
Un fonctionnement silencieux et tout en douceur

Un fonctionnement silencieux et tout en douceur

Conçue pour fonctionner silencieusement, la sécheuse n’interrompt ni votre sieste ni votre émission préférée.

*Les couleurs et finitions des accents varient selon le modèle.

Gagnez la guerre contre les plis

Gagnez la guerre contre les plis

La sécheuse effectue un culbutage périodique jusqu’à trois heures après la fin du cycle pour aider à réduire les plis.
Encore plus durable et élégant
Porte en verre trempé

Encore plus durable et élégant

Les élégantes portes en verre trempé résistantes aux égratignures sont mises en valeur par une bordure et des boutons de commande de ton or rose*.
Fait tout en moins de temps
Ultra-grande capacité

Fait tout en moins de temps

L’ultra-grande capacité de la sécheuse vous permet de sécher plus de vêtements en moins de brassées.
Sécheuse LG connectée à droite via smartphone, à gauche dans une pièce moderne.
ThinQMD

La vie intelligente commence avec ThinQMD

Démarrage à distance ou téléchargement d’autres cycles : votre sécheuse est plus intelligente.

Homologué ENERGY STARMD

Complétez votre système de lavage

Découvrez les produits compatibles ci-dessous.
Laveuse à chargement frontal à ultra-grande capacité de 5,2 pi3 avec technologie DD<sup>MC</sup> IA

Laveuse à chargement frontal à ultra-grande capacité de 5,2 pi3 avec technologie DDMC IA

Laveuse sur piédestal SideKick<sup>MC</sup> de LG

Laveuse sur piédestal SideKickMC de LG

Piédestal de laveuse – Blanc

Piédestal de laveuse – Blanc

