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Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG

Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG

W7H7
Vue avant de Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
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LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
Vue avant de Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7
LG Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG, W7H7

principales caractéristiques

  • Positionnement flexible des haut-parleurs
  • Dolby Atmos FlexConnect
Products in this Bundle: 2
front view

H7

Barre de son H7 du système Sound Suite : Barre de son tout-en-un pour un son spatial 9.1.6 – dotée de la technologie Dolby Atmos FlexConnect
front view

W7

Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives

Un son de qualité cinématographique avec une installation simple

Jumelant la barre de son H7 au processeur IA alpha 11 et à un caisson de basses W7, cette configuration ajuste automatiquement le son en fonction du contenu. Des basses profondes et percutantes donnent vie à chaque scène, offrant un son de qualité cinéma aux cinéphiles qui désirent une immersion cinématographique sans tracas.

Système Cinema Suite 7 de LG, un ensemble de système audio stéréo classique pour la maison doté d’une barre de son Sound Suite et d’un caisson de basses.
Une vidéo montre que le système Sound Suite peut être placé librement pour créer différentes combinaisons.

Créez votre combinaison idéale

Choisissez entre les produits H7, M7, M5 et W7 pour créer

une configuration adaptée à votre style et à vos préférences.

* Les câbles ne sont pas visibles sur l’image. Les produits réels peuvent différer.

* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après janvier 2026.

Créez votre propre système Sound Suite. À votre façon.

Établissez votre téléviseur LG ou votre barre de son prenant en charge la technologie DAFC, et connectez des haut-parleurs sans fil pour commencer à créer votre système de son. 

Table Caption
FonctionnalitéSystème Immersive Quad Suite 7Système Immersive Suite 7 ProSystème Immersive Suite 5Système Cinema Suite 7Système Stereo Suite 7Système Stereo Suite 5
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Suite 5
Système Cinema Suite 7
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
MoteurOptimisation du son alpha 11Optimisation du son alpha 11Optimisation du son alpha 11Optimisation du son alpha 11Son ambiophonique émanant du téléviseur et des haut-parleursSon ambiophonique émanant du téléviseur et des haut-parleurs
Expérience sonoreSon 3D intégral avec 4 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursImmersion profonde grâce à 2 haut-parleursConfiguration immersive de base

Véritable son stéréo ambiophonique

Véritable son stéréo ambiophonique
Haut-parleurs29211913jusqu’à 14 (en fonction du téléviseur)jusqu’à 14 (en fonction du téléviseur)
Liste de produitsH7 + M7 (4) + W7H7 + M7 (2) + W7H7 + M5 (2) + W7H7 + W7M7 (2)M5 (2)
Taille du téléviseurPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 po / Plus de 80 poPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 65 poPlus de 55 po
Dolby Atmos FlexConnectOffertOOOOO
Technologie Sound FollowOOOOXX
Calibration intelligente de la pièce professionnelleOOOOOO

Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite

Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio. 

Barre de son H7

Au cœur du système Sound Suite, la barre de son H7 est un système audio tout-en-un doté d’un processeur IA alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.

En savoir plus

Haut-parleur M7

Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs à gamme étendue.

En savoir plus

Haut-parleur M5

Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.

En savoir plus

Caisson de basses W7

Module de basses qui prend en charge la fonctionnalité DAFC et qui comporte un caisson de basses Peerless de 8 po pour offrir des basses très profondes allant jusqu’à 25 Hz.

En savoir plus
Imprimer

Toutes les spécifications

ÉNERGIE

Consommation d'Énergie en veille (Barre)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Barre)

80 W

ACCESSOIRE

Télécommande

Oui

Câble HDMI

Oui

Logiciel libre

Oui

Cordon d’alimentation

Oui

Guide d’installation rapide

Oui

Support mural

Oui

Carte de Garantie

Oui

FORMAT AUDIO

Dolby Digital

Oui

AAC

Oui

AAC+

Oui

Dolby Atmos

Oui

CONNECTIVITÉ

AirPlay 2

Oui

Version Bluetooth

5.4

Sortie HDMI

1

Tidal Connect

Oui

USB de typeA

Oui

Wi-Fi

Oui

PRATICITÉ

Dolby Atmos FlexConnect

Oui

Éclairage

Oui

Appli télécommande - iOS / Android OS

Oui

Calibration de la pièce professionnelle (application)

Oui

Mode Contrôle de la Barre de Son

Oui

Suivi du son

Oui

WOW Interface

Oui

WOWOrchestra

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Principal

1 200 x 63 x 143 mm

Taille du Box

1 296 x 222 x 163 mm

GÉNÉRAL

Nombre de Haut-Parleurs

12 EA

Puissance de Sortie

500 W

HDMI COMPATIBLE

ARC (Canal de Retour Audio)

Oui

e-ARC (Canal de Retour Audio +)

Oui

CEC (Simplink)

Oui

Version HDMI

2.1

AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)

Échantillonnage

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

EFFET SONORE

SurmixageIA

Oui

Amplification de basses fréquences

Oui

Égalisateur personnalisé

Oui

Standard

Oui

POIDS

Principal

7,7 kg

Poids Brut

11,0 kg

Imprimer

Toutes les spécifications

ÉNERGIE

Consommation d'Énergie en veille (Barre)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Barre)

45 W

ACCESSOIRE

Logiciel libre

Oui

Cordon d’alimentation

Oui

Guide d’installation rapide

Oui

Carte de Garantie

Oui

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi

Oui

PRATICITÉ

Dolby Atmos FlexConnect

Oui

Gestion des mises à jour (FOTA)

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Principal

410 x 415 x 194 mm

Taille du Box

485 x 540 x 278 mm

GÉNÉRAL

Réponse en fréquence

as low as 25.9 Hz

Nombre de Haut-Parleurs

1 EA

Puissance de Sortie

220 W

POIDS

Principal

8,8 kg

Poids Brut

12,3 kg

Ce que les gens disent

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