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Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG
Système Cinema Suite 7 du système Sound Suite de LG
W7H7
()
principales caractéristiques
- Positionnement flexible des haut-parleurs
- Dolby Atmos FlexConnect
Un son de qualité cinématographique avec une installation simple
Jumelant la barre de son H7 au processeur IA alpha 11 et à un caisson de basses W7, cette configuration ajuste automatiquement le son en fonction du contenu. Des basses profondes et percutantes donnent vie à chaque scène, offrant un son de qualité cinéma aux cinéphiles qui désirent une immersion cinématographique sans tracas.
* Les câbles ne sont pas visibles sur l’image. Les produits réels peuvent différer.
* Le lancement du caisson de basses W7 est prévu après janvier 2026.
Créez votre propre système Sound Suite. À votre façon.
Établissez votre téléviseur LG ou votre barre de son prenant en charge la technologie DAFC, et connectez des haut-parleurs sans fil pour commencer à créer votre système de son.
|Fonctionnalité
|Système Immersive Quad Suite 7
|Système Immersive Suite 7 Pro
|Système Immersive Suite 5
|Système Cinema Suite 7
|Système Stereo Suite 7
|Système Stereo Suite 5
Système Immersive Quad Suite 7
Système Immersive Suite 7
Système Immersive Suite 5
Système Cinema Suite 7
Système Stereo Suite 7
Système Stereo Suite 5
|Moteur
|Optimisation du son alpha 11
|Optimisation du son alpha 11
|Optimisation du son alpha 11
|Optimisation du son alpha 11
|Son ambiophonique émanant du téléviseur et des haut-parleurs
|Son ambiophonique émanant du téléviseur et des haut-parleurs
|Expérience sonore
|Son 3D intégral avec 4 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Immersion profonde grâce à 2 haut-parleurs
|Configuration immersive de base
Véritable son stéréo ambiophonique
|Véritable son stéréo ambiophonique
|Haut-parleurs
|29
|21
|19
|13
|jusqu’à 14 (en fonction du téléviseur)
|jusqu’à 14 (en fonction du téléviseur)
|Liste de produits
|H7 + M7 (4) + W7
|H7 + M7 (2) + W7
|H7 + M5 (2) + W7
|H7 + W7
|M7 (2)
|M5 (2)
|Taille du téléviseur
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po / Plus de 80 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 65 po
|Plus de 55 po
|Dolby Atmos FlexConnect
|Offert
|O
|O
|O
|O
|O
|Technologie Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|X
|X
|Calibration intelligente de la pièce professionnelle
|O
|O
|O
|O
|O
|O
Découvrez d’autres produits de la gamme Sound Suite
Explorez les différents modèles du système Sound Suite et trouvez celui qui vous convient le mieux pour commencer à créer votre propre installation audio.
Barre de son H7
Au cœur du système Sound Suite, la barre de son H7 est un système audio tout-en-un doté d’un processeur IA alpha 11. Conçue avec 4 caissons de basses et 8 récupérateurs passifs.
Haut-parleur M7
Conçu pour offrir une clarté immersive, le haut-parleur M7 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et 3 haut-parleurs à gamme étendue.
Haut-parleur M5
Compact et dynamique, le haut-parleur M5 prend en charge la technologie DAFC et est doté des fonctionnalités Son IA Pro et Calibration IA. Comprend un caisson de basses et deux haut-parleurs d’aigus.
- Barre de son H7 du système Sound Suite : Barre de son tout-en-un pour un son spatial 9.1.6 – dotée de la technologie Dolby Atmos FlexConnect
- Caisson de basses W7 du système Sound Suite : Caisson de basses sans fil pour des basses profondes et immersives
Toutes les spécifications
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Barre)
80 W
ACCESSOIRE
Télécommande
Oui
Câble HDMI
Oui
Logiciel libre
Oui
Cordon d’alimentation
Oui
Guide d’installation rapide
Oui
Support mural
Oui
Carte de Garantie
Oui
FORMAT AUDIO
Dolby Digital
Oui
AAC
Oui
AAC+
Oui
Dolby Atmos
Oui
CONNECTIVITÉ
AirPlay 2
Oui
Version Bluetooth
5.4
Sortie HDMI
1
Tidal Connect
Oui
USB de typeA
Oui
Wi-Fi
Oui
PRATICITÉ
Dolby Atmos FlexConnect
Oui
Éclairage
Oui
Appli télécommande - iOS / Android OS
Oui
Calibration de la pièce professionnelle (application)
Oui
Mode Contrôle de la Barre de Son
Oui
Suivi du son
Oui
WOW Interface
Oui
WOWOrchestra
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
1 200 x 63 x 143 mm
Taille du Box
1 296 x 222 x 163 mm
GÉNÉRAL
Nombre de Haut-Parleurs
12 EA
Puissance de Sortie
500 W
HDMI COMPATIBLE
ARC (Canal de Retour Audio)
Oui
e-ARC (Canal de Retour Audio +)
Oui
CEC (Simplink)
Oui
Version HDMI
2.1
AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)
Échantillonnage
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
EFFET SONORE
SurmixageIA
Oui
Amplification de basses fréquences
Oui
Égalisateur personnalisé
Oui
Standard
Oui
POIDS
Principal
7,7 kg
Poids Brut
11,0 kg
Toutes les spécifications
ÉNERGIE
Consommation d'Énergie en veille (Barre)
0.5 W ↓
Consommation d'Énergie (Barre)
45 W
ACCESSOIRE
Logiciel libre
Oui
Cordon d’alimentation
Oui
Guide d’installation rapide
Oui
Carte de Garantie
Oui
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi
Oui
PRATICITÉ
Dolby Atmos FlexConnect
Oui
Gestion des mises à jour (FOTA)
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Principal
410 x 415 x 194 mm
Taille du Box
485 x 540 x 278 mm
GÉNÉRAL
Réponse en fréquence
as low as 25.9 Hz
Nombre de Haut-Parleurs
1 EA
Puissance de Sortie
220 W
POIDS
Principal
8,8 kg
Poids Brut
12,3 kg
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