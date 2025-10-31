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LG 衣物護理機 (梨及蒼蘭) 芳香紙盒 3 件裝
S3MFC
S3RF
S3WF
S3WFS
SC5GMR80H
安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
取出絨毛過濾器蓋。
步驟 2
從絨毛過濾器蓋的背面取出芳香過濾器。
步驟 3
打開芳香過濾器，插入一張芳香紙，然後關上芳香過濾器。
步驟 4
將芳香過濾器插入絨毛過濾器蓋的背面。
步驟 5
將絨毛過濾器蓋正確地重新安裝在絨毛過濾器上。
- 安裝絨毛過濾器蓋時，請確保其導軌朝向機身正面。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
AGF04127481
類別
芳香紙
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
224 x 100 x 40
淨重（克）
101
產品重量（克）
303
用家意見
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