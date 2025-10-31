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LG CordZero™ A9L 網布金屬濾網
安裝位置
*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
清潔方式
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
將縫隙吸頭插入旋風式濾網，逆時針轉動以取出濾網。
步驟 2
從旋風式濾網中取出 Pre-Filter。
- 在拆分旋風式濾網時，Pre-Filter 會以組裝狀態分離。如果 Pre-Filter 未與旋風式濾網一併分離，請檢查吸塵機內部並取出 Pre-Filter。
步驟 3
定期透過刷拭灰塵來清潔濾網，並且每個月至少用自來水清洗一次濾網。
- 為避免產生異味和摩打故障，請將濾網放在通風良好且不受陽光直射的地方至少 24 小時至完全風乾，然後再重新組裝。
步驟 4
將完全風乾的 Pre-Filter 向左轉入旋風式濾網中，以將其組裝。
- 組裝 Pre-Filter 時，請將其完全轉動，直至聽到咔嗒聲。如果沒有聽到咔嗒聲，則表示其未完全組裝。
步驟 5
將縫隙吸頭插入至旋風式濾網中，然後順時針轉動以組裝。
- 將旋風式濾網組裝至產品機身時，請將其完全轉動，直至聽到咔嗒聲。如果沒有聽到咔嗒聲，則表示其未完全組裝。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
COV30218801
類別
濾網
尺寸和重量
直徑（公分）
7.2
長度（公分）
12.5
淨重（克）
103