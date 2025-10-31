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LG CordZero™ A9L 排氣濾網
A9L-CORE
A9L-MAX
A9L-ULTRA
安裝位置
*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
清潔方式
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
握住排氣濾網蓋，向左轉動以打開蓋子。
將已打開的蓋子提起。
步驟 2
從產品機身取出排氣濾網。
步驟 3
用二合一吸頭清除任何在摩打上的灰塵。
- 請勿用水清洗摩打。
步驟 4
將完全乾燥的排氣濾網組裝到產品上。
- 安裝排氣濾網時，請依照凹槽位置進行組裝。
步驟 5
關閉排氣濾網蓋，按下並向右轉動以鎖定蓋子。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
COV30219501
類別
濾網
尺寸和重量
直徑（公分）
9.2
長度（公分）
4.3
淨重（克）
50
用家意見
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