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如何使用
如需更多詳細資料，請參閱你擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
按下 PUSH 按鈕，將水箱從拖把噴嘴移除。
步驟 2
打開水箱側面的進水蓋，用量杯將水箱注滿水。
- 只需打開一個進水口蓋即可注水。
打開兩個蓋子可能會導致注水時水體過份流動。
- 不要加水超過 MAX 線。
- 請勿將水和熱水以外的液體放入水箱。
步驟 3
蓋緊進水口蓋。
- 如果進水口蓋未關好，可能會漏水。
步驟 4
再次將水箱接上拖把噴嘴。
- 將水箱前方的 2 個插片插入拖把噴嘴頂部的插槽中。
向下按中心位置，將水箱鎖定到位。
步驟 5
打開水箱側面的 2 個進水蓋，倒空水箱。
搖晃水箱以去除剩餘的水。
步驟 6
將 2 個進水口蓋打開，讓水箱在通風良好、陽光不直射的地方晾乾至少 24 小時。
- 水箱內的水完全排空後，請保持乾燥。
水箱中的濕氣或殘留的水份可能會產生異味。
清潔方式
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清潔拖把噴嘴
按下噴嘴拆卸按鈕，將拖把噴嘴從加長管上取下，並將噴嘴倒轉。
使用濕毛巾或抹布清除拖把噴嘴底部剩餘的異物和灰塵。
使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。
清潔拖把噴嘴後
清潔後，請用軟布擦去拖把噴嘴上供水入口的殘留水份。
水份可能會滴到地板上，損壞地板。
請勿拉扯或伸展供水口的橡膠墊片，
因為這樣做可能會撕裂或損壞它。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
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* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGB74392425
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
275 x 75 x 285
-
淨重（克）
1180