About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

FV9AE90W2
正面 LG FV9AE90W2
FV9AE90W2 front open
FV9AE90W2 detail2
FV9AE90W2 drum
FV9AE90W2 detail4
FV9AE90W2 detail1
FV9AE90W2 top drawer open
FV9AE90W2 top persppective1
FV9AE90W2 top
FV9AE90W2 left
FV9AE90W2 right open
FV9AE90W2 right
FV9AE90W2 right perspective
FV9AE90W2 side
FV9AE90W2 back
正面 LG FV9AE90W2
FV9AE90W2 front open
FV9AE90W2 detail2
FV9AE90W2 drum
FV9AE90W2 detail4
FV9AE90W2 detail1
FV9AE90W2 top drawer open
FV9AE90W2 top persppective1
FV9AE90W2 top
FV9AE90W2 left
FV9AE90W2 right open
FV9AE90W2 right
FV9AE90W2 right perspective
FV9AE90W2 side
FV9AE90W2 back

主要功能

  • 能源等級 - 1 級
  • AI DD™ 摩打 智能調控最佳洗衣模式
  • 一機包辦洗衣乾衣 (9kg 洗衣+5kg 乾衣量)
  • TurboWash™360° 39 分鐘快速清洗
  • Steam+™ 蒸氣洗滌 防敏衛生
  • ThinQ™ 智能家電
更多
WD-Vivace-V900-VC2-White-01-1-Vivace-Intro-Desktop-hk

WD-Vivace-V900-VC2-White-01-1-Vivace-Intro-Desktop-hk

WD-Vivace-V900-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-Desktop-hk_V2

WD-Vivace-V900-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-Desktop-hk_V2

衣物浸泡在LG洗衣機內部的水中，展示機械細節和先進技術。

衣物浸泡在LG洗衣機內部的水中，展示機械細節和先進技術。

AI DD™ 摩打

智能調控洗衣，保護衣物效率提升 18%

AI DD™ 摩打可智能處理洗衣數據，調控最佳洗衣模式，洗衣同時呵護衣物。

*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。

AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術1

AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術

AI DD™ 摩打能偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。

* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。

一機包辦洗衣乾衣1

一機包辦洗衣乾衣1

二合一功能

一機包辦洗衣乾衣

LG 洗衣乾衣機體現領先的家電科技，節省家居空間，騰出位置自用。

母親坐在床上抱著孩子，房間陽光明媚，布置溫馨，有綠色植物和木質家具。
一機包辦洗衣乾衣

減省洗衣時間

LG 洗衣乾衣機為你省卻煩惱，將更多時間留給家人。

LG 前置式洗衣機內部水流旋轉沖洗衣物，展示強勁洗滌功能。

LG 前置式洗衣機內部水流旋轉沖洗衣物，展示強勁洗滌功能。

TurboWash™360˚

只需 39 分鐘徹底洗淨衣物

TurboWash™360˚ 快速洗淨衣物，3D灑水功能以 360˚ 全方位噴洗，
只需 39 分鐘即能全面潔淨同時溫柔呵護衣物。

*2019 年 3 月以 IEC 60456：5.0 經 Intertek 測試。使用 TurboWash 39 分鐘速洗程序清洗 IEC 指引下的 5 公斤衣物與使用配有 TurboWash 選項的傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。

節能同時減低衣物損耗

減少洗衣時間，亦同時減少洗衣時因磨擦造成的損耗。

節能同時減低衣物損耗1

變頻 3D 灑水功能

變頻摩打設有變頻控制水泵，有助調整水泵的旋轉速度，可從高角度強力噴射，或以慢速旋動於低角度溫和噴射，洗滌劑接觸衣物的時間亦會較久，更徹底洗淨衣物。

變頻 3D 灑水功能1

白色毛巾在LG洗衣機內洗滌，周圍有蒸汽，右下角有一個綠色認證標誌。

白色毛巾在LG洗衣機內洗滌，周圍有蒸汽，右下角有一個綠色認證標誌。

Steam+™ 蒸氣洗滌

減少衣物摺痕，防敏衛生

LG Steam ™ 蒸氣洗滌技術，經英國過敏協會認證有效去除高達 99.9% 致敏原，包括導致過敏或呼吸問題的塵蟎，以蒸氣洗滌同時能將摺痕減少 30% 。

*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
*2018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。

減少摺痕達 30%1

減少摺痕達 30%

透過滾筒滾動及蒸氣洗滌技術，減少因脫水時導致的摺痕。

去除高達 99.9% 致敏原1

去除高達 99.9% 致敏原

透過蒸氣減少高達 99.9% 的致敏原，改善生活質素。

所佔空間不變，但容量更大1

所佔空間不變，但容量更大1

特大容量

所佔空間不變，但容量更大

全新滾筒設計，增加洗衣容量但未有增加洗衣機所佔空間！

* 圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。

設計可靠耐用、加倍衛生1

設計可靠耐用、加倍衛生1

設計可靠耐用、加倍衛生

採用鋼鑽玻璃門蓋、不鏽鋼滾筒及葉型提升器，洗衣同時呵護衣物，亦讓洗衣機更耐用、衛生。

*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。

簡潔顯示屏1
外觀設計

簡潔顯示屏

顯示屏設計簡約，清晰顯示各個選頁及功能，銀色菱鑽形旋鈕更大亦更易扭動。

ThinQ™ 智能家電3

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控洗衣機運作。下載更多洗衣模式，獲享最新先進功能。

LG 會員招募1

LG 會員招募1

LG 會員招募詳情

LG 會員招募詳情 詳情
列印

所有規格

用家意見

LG 為您精選