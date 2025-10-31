LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)

*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。

*2018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。

*防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。