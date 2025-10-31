We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Vivace 9 公斤 1200 轉 人工智能洗衣乾衣機 (TurboWash™ 360° 39 分鐘速洗)
*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。
* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。
*2019 年 3 月以 IEC 60456：5.0 經 Intertek 測試。使用 TurboWash 39 分鐘速洗程序清洗 IEC 指引下的 5 公斤衣物與使用配有 TurboWash 選項的傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
節能同時減低衣物損耗
減少洗衣時間，亦同時減少洗衣時因磨擦造成的損耗。
變頻 3D 灑水功能
變頻摩打設有變頻控制水泵，有助調整水泵的旋轉速度，可從高角度強力噴射，或以慢速旋動於低角度溫和噴射，洗滌劑接觸衣物的時間亦會較久，更徹底洗淨衣物。
*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
*2018 年 12 月以 AATCC 標準經 Intertek 測試。設有「抗皺護理」選項的棉質衣物洗滌程序（3 件不同的恤衫）與不設相關選項的棉質衣物洗滌程序相比。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*防皺處理為 6 個洗滌程序的額外洗滌功能。
* 圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。
