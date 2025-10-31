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12公斤 AI DD™ 智能洗衣乾衣機
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
智能及先進洗衣
智能洗衣
根據衣物重量和布料種類調整洗衣程序
快速清洗
只需 39 分鐘即可快速強力洗淨2)
深層清潔
利用蒸氣的威力進行防敏護理3)
減少微塑膠釋放
輕柔的動作可減少洗滌過程中的摩擦
AI Wash 1.0
由 AI DD™ 驅動的 AI 強化洗衣功能，為柔軟布料提供最佳洗滌效果
AI Wash 1.01) 可根據衣物類型優化洗衣動作。它還可以幫助改善柔軟布料的布料護理，同時節省能源。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
一體式
輕鬆洗衣，節省空間
裝好衣物，設置好程序，即可開始—一體式洗衣解決方案，簡化您的日常洗衣流程。集洗衣和乾衣於一體，節省空間。
乾衣機轉變為洗烘兩合機，以節省空間
*圖片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
容量更大
一次可洗更多衣物，節省更多時間休息
在保持洗衣機尺寸不變的情況下，擴大滾筒容量4)，讓您一次洗滌更多衣物。
*圖像僅供參考。
體驗寬敞滾筒帶來的洗衣效果
減少微塑膠釋放於洗衣程序
減少高達 60% 的微塑膠排放
搖擺和滾筒動作可減少清洗時的摩擦，減少 60%5)的微塑膠排放。
*圖片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
Smart Pairing™
齊心協力，
讓衣物潔淨如新
Smart Pairing™ 利用連接的洗衣機所傳送的資訊，自動啟動智能烘乾程序。
*使用此功能需要將洗衣機和乾衣機連接至家居 Wi-Fi 網絡，並於 LG ThinQ™ 智能應用程式中註冊。
*這款洗衣機可與配備 Wi-Fi 的 LG 乾衣機配搭使用。
*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
ThinQ™
輕鬆控制，享受簡單生活
隨時隨地控制洗衣程序
ThinQ™ 應用程式讓您只需輕觸按鈕，即可連接至洗衣機並開始洗衣。
易於維護與監控
無論是日常維護還是較大型的任務，您都可透過 ThinQ™ 應用程式輕鬆監控洗衣機的能源使用量。
*對兼容智能家庭裝置的支援可能會因地區和您個人的智能家庭設置而有所不同。
*圖片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*圖片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
調高音量。感受細節。
旋轉音效
常見問題
Q.
一般家庭的標準洗衣機尺寸是多少？
A.
所有 LG 洗衣機均採用標準高度和寬度設計。LG 洗衣機的深度會因滾筒尺寸 / 容量而有所不同。標準尺寸為：寬度 600 毫米 x 高度 850 毫米 x 深度 565-675 毫米。
Q.
洗衣機的最佳容量是多少公斤？
A.
LG 建議一般家庭使用滾筒容量為 8–9 公斤的洗衣機。如果家庭成員眾多，或洗衣量特別大，可考慮 11-13 公斤的較大機型。較大的機型可容納特大羽絨被。請緊記，LG 的創新技術讓洗衣機在相同機身尺寸下，仍能提供更大洗衣容量。
Q.
如何選擇節能洗衣機？
A.
檢查洗衣機上的能源標籤，其等級由 A (最佳) 至 G (最差)。LG 洗衣機內置的 AI 能根據洗衣量自動選擇合適的洗滌動作，從而將能源消耗降至最低。
*LG 內部實驗室測試，基於 EN 60456:2016/A11:2020 標準，測試型號為 F6V7RWP1WE。結果可能因使用環境而異。
**2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤的混合負載柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (AI Wash 代表型號：F4X7VYP15)。測試結果可能因衣服和環境而異。
Q.
如何選擇適當的洗衣程序？
A.
一般來說，您應該查看衣服上的洗衣標籤，然後在洗衣機上選擇相應的洗衣模式。配備 AI DD™ 功能的 LG 洗衣機會自動稱量衣物並偵測其柔軟度，然後根據這些資訊識別合適的洗衣模式，並在洗衣過程中自動調整洗衣動作。如您將 LG 洗衣機和乾衣機連接在一起，它們可以互相協作，確保選擇正確的程序，您無需再費心自行人手調整。
Q.
Deep-learning AI DD™ 如何改善我的洗衣效果？
A.
LG 的深度學習 AI DD™ 洗衣機使用智能技術來個別分析衣物重量和布料類型。根據結果，洗衣機自動優化洗衣動作，有效提升布料保護，讓您的珍貴衣物長久保持亮麗如新。直驅式摩打採用 6 種洗衣動作的技術，以更少的活動零件實現更有效的洗衣效果，令產品持久耐用及更加節能。
Q.
智能洗衣機有哪些功能？
A.
LG 的洗衣機使用人工智能優化每次洗衣的洗衣動作。深度學習從數以千計洗衣大數據中獲取智慧，使洗衣機能夠自動感應布料的特性，如重量和柔軟度。根據結果，提升布料保護 10%*，讓您的衣物長久保持亮麗如新。LG 配備 WiFi 的智能洗衣機亦可透過語音識別，或經智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式操作和控制，讓您隨時隨地與洗衣機連接，掌握洗衣進程。透過 ThinQ™ 應用程式，您只需輕觸按鈕或使用語音助手控制即可遙距啟動您的設備、在洗衣完成時接收通知、執行智能診斷故障處理，並下載專屬預設洗衣程序——所有功能盡在掌握之中。
*2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤混合負載的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (F4X7VYP15)。結果可能會因衣物重量、布料類型或其他因素而異。
*洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。
Q.
什麼是 LG Quick Wash 功能？
A.
LG 的快速 TurboWash™360° 技術只需 39 分鐘即可徹底清潔衣物，並根據您的衣物需要量身定制洗衣程序。3D 多向噴射系統從多角度噴射水流，而智能變頻泵則精確控制水流強度，兩者結合達致完美平衡的噴射力度、洗衣劑份量和洗衣程序的動作，在不影響洗淨效果與布料護理的同時，為您節省寶貴時間。
Q.
LG 洗衣機的蒸氣功能是什麼？
A.
LG 專有的 Steam™ 蒸氣洗滌技術 (適用於指定型號) 能有效去除致敏原。防敏護理功能會在洗衣程序開始時對衣物進行蒸汽處理，以鬆開布料纖維並溶解花粉和塵蟎等過敏原。
Q.
自動洗衣劑量調控功能如何運作？
A.
LG 自動劑量調控功能洗衣劑格讓您預先加入洗衣劑，之後便可讓洗衣機自動完成洗衣工作。內置感應技術能偵測衣物重量，每次自動加入精準適量的洗衣劑。它可以避免洗衣劑的過量使用，節省時間並延長衣物壽命。正確的洗衣劑份量有助保持前置式洗衣機的良好運作狀態。只需關上洗衣機門，按下啟動按鈕即可！
Q.
如何在 ThinQ 上註冊我的產品？
A.
1. 請確定您的產品和互聯網路由器都已開啟。
2. 將您的產品靠近互聯網路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，訊號強度可能會較弱，並且可能需要較長時間才能註冊您的產品。
3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在地區相關的頁面，以了解有關安裝 ThinQ 應用程式和註冊產品的進一步說明。
免責聲明
1)AI Wash 1.0
-2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤混合負載的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (F4X7VYP15)。結果可能會因衣物重量、布料類型或其他因素而異。
-洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。
2)TurboWash™ 360
-2019 年 3 月經 Intertek 測試，測試根據 IEC 60456 第 5.0 版的標準進行。使用 TurboWash39 洗衣程序洗滌 5 公斤 IEC 洗衣量，與傳統棉質 TurboWash 洗衣程序相比 (F4V9RWP2W 對比 FC1450S2W)。測試結果可能因環境而異。
-不同類型和重量的衣物以及環境條件，可能會導致洗滌時間延長和實際效果有所差異。
3)Steam™ 蒸氣洗滌技術
-適用於 24 吋 LG Steam™ 洗衣機的防敏護理洗衣程序經 BAF 認證，可減少塵蟎過敏原。
4)容量更大
-振動傳感器僅適用於深度為 615/565 的型號中 (纖薄類型除外)。
-摩擦緩衝和重量平衡的數值可能因型號而有所不同。
-容量增加：深度為 615 毫米的型號可達 3 公斤，深度為 565 毫米/475 毫米的型號可達 2 公斤
5)減少微塑膠釋放洗衣程序
-2023 年 7 月經 Intertek 測試。減少微塑膠釋放洗衣程序 (3 公斤洗滌量，100% 聚酯纖維運動外套) 與混合布料洗衣程序 (F4Y7EYPBW) 的比較。透過測量 20㎛ 過濾器過濾的微塑膠量進行比較。
-測試結果可能因衣服和環境而異。
6)AI 融入核心
-2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤的混合負載柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (AI Wash 代表型號：F4X7VYP15)。測試結果可能因衣服和環境而異。
-洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。
-10 年保養僅適用於直驅式變頻摩打。保養期/政策可能因國家或地區而有所不同。
-噪音水平：71 分貝 (聲音功率水平)，根據歐盟法規 2019/2014 (型號 F4X7EBPY6)。
-請參閱用戶手冊，了解 10 年保養政策。
主要規格
容量 - 最大洗衣量（千克）
12.0
尺寸及重量 - 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
597 x 850 x 565
功能 - ezDispense
否
功能 - 蒸氣
是
額外選項 - 褶皺護理
否
所有規格
尺寸及重量
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
597 x 850 x 565
重量（千克）
71.0
後蓋至門身的深度（深' 毫米）
620
機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）
1100
材質與飾面
機體顏色
銀色（Essence 系列）
櫃門類型
黑色強化玻璃蓋
容量
最大乾衣量 (千克)
7.0
最大洗衣量（千克）
12.0
控制與顯示
延時定時器
3 至 19 小時
顯示器類型
旋鈕 + 觸控 & LED 顯示屏
門鎖顯示器
是
功能
妙手 6 重洗
是
AI DD™ 摩打
是
類型
前置式洗衣乾衣機
洗滌程序結束信號
是
Centum System 懸吊式系統冰箱
否
補放漏洗衣物
否
ezDispense
否
自動重啟
是
直驅式變頻摩打
是
泡沫感應系統
是
LoadSense
是
蒸氣
是
滾筒燈
否
Steam+ 蒸氣洗滌
否
水平箱腳
是
不鏽鋼滾筒
是
TurboWash360˚ 速洗
是
壓花內滾筒
是
震動感應器
是
滾筒洗衣槽
不鏽鋼纖巧升降器
供水（熱/冷）
只限冷
水位
自動
程序
被褥
是
棉質衣物
是
嬰兒衣物
是
AI清洗
是
AI 洗衣及乾衣
否
防敏護理（洗衣機）
是
自動清洗
否
超柔呵護洗
否
嬰兒衣物護理
否
床上用品
否
床單
是
冷水洗滌
是
彩色衣物護理
否
特大棉質
是
深色衣物護理
否
纖幼衣物
是
雙重過水
否
下載模式
是
羽絨服
是
恤衫
否
淨烘乾
是
簡易
是
Eco 40-60
否
溫柔呵護
否
Hygiene (Sanitary)
否
60分鐘深層清潔
否
牛仔褲
否
混合洗
否
單件恤衫
否
戶外衣物護理
否
寵物護理
否
14分鐘快速洗(Speed14)
是
30分鐘快速洗
否
Quick Wash
否
快速洗+乾衣
是
雨天
是
Refresh
否
淨過水
否
過水+脫水
是
校服
否
夜間洗
是
單件衣物
否
Skin Care
否
袖口和衣領
是
少量洗滌
否
智能過水
否
只脱水
是
運動服衣物護理
是
污漬護理
否
蒸氣清新
是
毛巾
是
滾筒清潔
是
TurboWash 39
是
TurboWash 49
否
TurboWash 59
否
洗衣+乾衣
否
淨洗
否
羊毛 (手洗/羊毛)
是
額外選項
Wi-Fi
是
補放漏洗衣物
否
蜂鳴器開／關
是
兒童安全鎖
是
延時結束
是
洗滌劑液位
否
滾筒燈
否
預洗
是
遙距控制
是
過水
5 次
過水 + 脫水
否
Rinse+
否
柔順劑液位
否
脫水
1200/1000/800/600/400/不脱水
蒸氣
否
水溫
冷/20/30/40/60/95℃
滾筒清洗
是
TurboWash 快洗
是
洗滌
否
褶皺護理
否
ColdWash
否
ezDispense 噴嘴清潔
否
智能科技
智能診斷
是
下載洗滌程序
是
耗電監控
是
遙距啟動與洗滌程序監控
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
滾筒清潔指導
是
智能配對
是
選項／配件
兼容 LG TWINWash
否
BAR CODE 條碼
Bar Code 條碼
8806096816622
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