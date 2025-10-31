12公斤 AI DD™ 智能洗衣乾衣機

LG 的洗衣機使用人工智能優化每次洗衣的洗衣動作。深度學習從數以千計洗衣大數據中獲取智慧，使洗衣機能夠自動感應布料的特性，如重量和柔軟度。根據結果，提升布料保護 10%*，讓您的衣物長久保持亮麗如新。LG 配備 WiFi 的智能洗衣機亦可透過語音識別，或經智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式操作和控制，讓您隨時隨地與洗衣機連接，掌握洗衣進程。透過 ThinQ™ 應用程式，您只需輕觸按鈕或使用語音助手控制即可遙距啟動您的設備、在洗衣完成時接收通知、執行智能診斷故障處理，並下載專屬預設洗衣程序——所有功能盡在掌握之中。

*2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤混合負載的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (F4X7VYP15)。結果可能會因衣物重量、布料類型或其他因素而異。

*洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。