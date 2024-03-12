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12 公斤 1600 轉 3 合 1 洗衣乾衣機 (韓國製造)

規格

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支援

12 公斤 1600 轉 3 合 1 洗衣乾衣機 (韓國製造)

G-CS1612W

12 公斤 1600 轉 3 合 1 洗衣乾衣機 (韓國製造)

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總結

列印

尺寸

dimension
容量
洗衣量 12 公斤, 乾衣量 8 公斤
尺寸(毫米)
600 × 850 × 655 / D’: 675, D”: 1175
保養
2 年全機, 10 年直驅式變頻摩打*
專業技術
TrueSteam™ 純蒸氣洗滌

所有規格

設計

  • 機身

    珍珠白

  • 機門

    暮光黑

  • - 強化玻璃

智能家電

  • ThinQ™ 應用程式

    LG webOS TV2 / Android / iOS

  • 遙控啟動

    支援

  • 洗滌程序下載

    支援

  • 運行時間監察及推送通知

    支援

  • 滾筒清潔提醒

    支援

  • Smart Diagnosis™ 智能診斷

    支援

基本規格

  • 洗衣機種類

    前置式

  • 摩打

    直驅式變頻摩打

  • 洗衣量 (公斤)

    12

  • 乾衣量 (公斤)

    8

  • 可變脫水轉速 (rpm)

    免脫水/400/600/800/1000/1200/1600

  • 多種水溫選擇 (℃)

    冷水/20/30/40/60/95

  • 控制

    大型觸控 LED

TRUESTEAM™ 純蒸氣洗滌

  • 蒸氣清新

  • 防敏感

  • 蒸氣柔順

乾衣功能

  • 標準乾衣

    支援

  • 熨乾

    支援

  • 低溫

    支援

  • 選時乾衣

    支援

功能

  • 妙手 6 重洗

  • 乾衣技術

    混合式冷凝技術

  • 單選乾衣

  • 不鏽鋼滾筒

  • 「珍珠按摩」滾筒

  • 魚尾型提升器

  • 泡沫感應

  • 洗衣量感應

  • Big-in 防震系統

  • 自動平衡

  • 用水量

    自動

  • 滾筒清潔

  • 濾網

  • 運行中添加衣物

  • 兒童安全裝置

  • 門鎖顯示器

  • 運行時間顯示器

  • 預約完成時間 (小時)

  • 蜂鳴器提示

  • 防霉膠圈

  • 電路板防潮保護

洗滌程序

  • 棉質衣物

  • 特大棉質

  • 簡易

  • 混合洗

  • 戶外衣物

  • 柔軟護理

  • 羊毛

  • 30分鐘快速洗

  • 洗滌+乾衣

  • 下載模式

額外洗滌功能

  • 髒污度選擇

  • 預洗

  • 過水+

  • 過水+脫水

    有¹

  • 淨脫水

  • 免脫水

機身尺寸及重量

  • 尺寸 闊 × 高 × 淨機身深度 (WxHxD) (毫米)

    600 × 850 × 655

  • 機門至背蓋深度 (D’) (毫米)

    675

  • 機門開啟至背蓋深度 (D”) (毫米)

    1175

  • 重量 (公斤)

    76

備註

  • 1

    透過 ThinQ™ 應用程式增強功能。

  • 2

    功能視乎電視型號而定並可能受限。

*備註

  • 10年摩打保養服務

    此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

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