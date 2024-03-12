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12 公斤 1600 轉 3 合 1 洗衣乾衣機 (韓國製造)
總結
尺寸
所有規格
設計
-
機身
珍珠白
-
機門
暮光黑
-
- 強化玻璃
是
智能家電
-
ThinQ™ 應用程式
LG webOS TV2 / Android / iOS
-
遙控啟動
支援
-
洗滌程序下載
支援
-
運行時間監察及推送通知
支援
-
滾筒清潔提醒
支援
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
基本規格
-
洗衣機種類
前置式
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
12
-
乾衣量 (公斤)
8
-
可變脫水轉速 (rpm)
免脫水/400/600/800/1000/1200/1600
-
多種水溫選擇 (℃)
冷水/20/30/40/60/95
-
控制
大型觸控 LED
TRUESTEAM™ 純蒸氣洗滌
-
蒸氣清新
有
-
防敏感
有
-
蒸氣柔順
有
乾衣功能
-
標準乾衣
支援
-
熨乾
支援
-
低溫
支援
-
選時乾衣
支援
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
乾衣技術
混合式冷凝技術
-
單選乾衣
有
-
不鏽鋼滾筒
有
-
「珍珠按摩」滾筒
有
-
魚尾型提升器
有
-
泡沫感應
有
-
洗衣量感應
有
-
Big-in 防震系統
有
-
自動平衡
有
-
用水量
自動
-
滾筒清潔
有
-
濾網
有
-
運行中添加衣物
有
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
預約完成時間 (小時)
有
-
蜂鳴器提示
有
-
防霉膠圈
有
-
電路板防潮保護
有
洗滌程序
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
戶外衣物
有
-
柔軟護理
有
-
羊毛
有
-
30分鐘快速洗
有
-
洗滌+乾衣
有
-
下載模式
有
額外洗滌功能
-
髒污度選擇
有
-
預洗
有
-
過水+
有
-
過水+脫水
有¹
-
淨脫水
有
-
免脫水
有
機身尺寸及重量
-
尺寸 闊 × 高 × 淨機身深度 (WxHxD) (毫米)
600 × 850 × 655
-
機門至背蓋深度 (D’) (毫米)
675
-
機門開啟至背蓋深度 (D”) (毫米)
1175
-
重量 (公斤)
76
備註
-
1
透過 ThinQ™ 應用程式增強功能。
-
2
功能視乎電視型號而定並可能受限。
*備註
-
10年摩打保養服務
此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。