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10 公斤 AI Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵智能乾衣機
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
對衣物溫和的洗衣效能
節省能源
高效乾衣技術
AI dry
高效提升乾衣效果
快速乾衣
81 分鐘內衣物完全乾爽
簡易保養
自動清潔冷凝器
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
**與歐盟法規 392/2012 規定的 A+++ 能效等級的最低閾值相比，能效指數低了 10%。
*根據 EN 61121 和 932/2012 法規，以「Eco」程序 + 櫥櫃 + 效率 (全負載及半負載) 設定程式作測試。
AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻
AI 核心驅動，實現最佳乾衣效果
AI Dry™ 由 AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻驅動，根據布料類型和負載重量全面提升乾衣功能，有助於在處理柔軟布料時節省能源和時間。雙滾筒設計提升整體乾衣效能。此外，採用熱泵技術的低溫烘乾可以減少收縮。DUAL Inverter Heat Pump™ 雙迴轉變頻熱泵內部的兩個滾筒會以相反方向旋轉，以平衡和減少乾衣時的震動。DUAL Inverter Compressor雙迴轉變頻壓縮機和 Inverter Motor 變頻摩打提供 10 年保養，讓您使用更安心。
*影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*2024 年 7 月由 Intertek 進行測試。與棉質乾衣程序相比，AI Dry 乾衣週期在處理 3 公斤混合負載量的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅顯示減少了烘乾時間，還顯著降低了能源消耗 (根據 AI Dry 代表型號：RH90X75V3N。結果可能因型號、負載重量和環境而有所不同。) 並非所有情況都可節省能源。不同種類和厚度的衣物以及環境條件，可能會導致烘乾時間或能源消耗增加，因此實際效果可能有所差異。
*洗衣量少於 5 公斤時，AI 感應功能會啟動。使用 AI Dry 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起處理 [並非所有衣物都可偵測到]。
*2024 年 8 月由 Intertek 進行測試，LG Heatpump 乾衣機的棉質乾衣程序與 LG 傳統加熱式洗衣乾衣機的 Dry Only 模式相比，基於 3 公斤 IEC 負載量，初始含水量為 60% (RH90X75V3N 對比 F4Y7RRPYW)。
** 10 年保養僅適用於 Dual Inverter Compressor 和 Inverter Motor。保養期/政策可能因國家或地區而有所不同。
*噪音水平：62 分貝 (聲音功率水平)，根據歐盟法規 392/2012 (RH90X75V3N)。
AI Dry™
AI 強化的最佳乾衣效果
AI Dry 根據布料類型和負載重量全面提升乾衣功能，有助於在處理柔軟布料時節省能源和時間。
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*2024 年 7 月由 Intertek 進行測試。與棉質乾衣程序相比，AI Dry 乾衣程序在處理 3 公斤混合負載量的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅顯示減少了烘乾時間，還顯著降低了能源消耗 (RH90X75V3N)。不同種類和厚度的衣物以及環境條件，可能會導致烘乾時間或能源消耗增加，因此實際效果可能有所差異。
*洗衣量少於 5 公斤時，AI 感應功能會啟動。使用 AI Dry 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起處理 [並非所有衣物都可偵測到]。
TurboDry
只需 81 分鐘即可乾透
只需 81 分鐘即可完成乾衣，由 DUAL Inverter Compressor 雙迴轉變頻壓縮機提供技術支援。
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*2024 年 7 月由 Intertek 進行測試，使用 TurboDry 模式，基於 5 公斤負載重量 (混紡襯衫、100% 聚酯 T 恤、100% 純棉 T 恤)，初始含水量為 33%，環境溫度為 23℃。測試結果可能因衣服和環境而異。
防敏乾衣
衣物深度清潔，減低過敏風險
您可以放心，因為防敏乾衣可以減少導致過敏的活性塵蟎。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，防敏乾衣程序可減少家居塵蟎過敏原。
乾衣程序最佳化
根據使用習慣度身訂造
的程序
經常使用的乾衣程序可與 13 個預設程序一起儲存，根據使用者的個人乾衣習慣而自訂。
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
自動清潔冷凝器
冷凝器無需手動清潔
自動清潔冷凝器，讓您有更多時間處理其他工作。
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*冷凝器的清潔程度可能因操作環境而有所不同。
*自動清潔冷凝器的運行頻率可能因衣物的初始含水量而異。
Smart Pairing™
同步洗衣及乾衣
透過 Smart Pairing，洗衣機可以指示乾衣機選擇相容的程序，是您必試的實用洗衣訣竅。
*影像和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
*使用此功能需要將洗衣機和乾衣機連接至家居 Wi-Fi 網絡，並於 LG ThinQ™ 智能應用程式中註冊。
LG ThinQ™
智能家居 始於 LG ThinQ™
配備 LG ThinQ™，用戶可透過支援 Wi-Fi 的裝置遙距操作洗衣及乾衣程序，並下載新的洗衣程序。
隨時隨地控制洗衣程序
透過 LG ThinQ™ 應用程式，您可以用前所未有的方式與乾衣機連接。輕輕一按即可啟動洗衣程序。
易於維護與監控
無論是日常保養還是較大型的任務，您都可透過 LG ThinQ™ 應用程式輕鬆監控乾衣機的能源使用量。
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*智能功能可能因應不同國家/地區及型號而異。請向您的當地零售商或 LG 查詢服務供應情況。
*與 Google Assistant 兼容的智能家居裝置的支援可能會因地區和您個人的智能家居設置而有所不同。
時尚設計，貼合您所需
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
常見問題
問：
如何選擇新的乾衣機？
答：
選擇乾衣機時，請考慮以下事項：
1. 容量視乎家庭大小而定
2. 高效節能，減輕電費開支
3. 符合您需求的乾衣程序
4. LG ThinQ 等智能功能和應用程式
5. 乾衣機所需的安裝空間
6. 可靠性及質素保證服務
問：
此產品是否需要安裝額外的通風口？
答：
LG 乾衣機採用免排氣設計，可在任何地方使用，並不受空間限制。
問：
疊放洗衣機和乾衣機前，我需要知道什麼？
答：
請考慮以下因素，以確保您的堆疊式洗衣機和乾衣機安全、可靠、易於使用。
1. 兼容性：首先，確保洗衣機和乾衣機型號彼此兼容。LG 乾衣機應只放在 LG 滾筒洗衣機上。(洗衣機深度選擇：565、615 毫米)
2. 安裝空間：檢查以並排方式安裝洗衣機和乾衣機的空間大小。此外，請確保有足夠的空間打開洗衣機和乾衣機的機門。
3. 專業安裝：乾衣機可使用堆疊套件牢固地連接到 LG 洗衣機上。只有合格的維修人員才能進行堆疊操作，並檢查乾衣機是否正確安裝。
問：
滾筒式乾衣機的使用壽命一般是多少？
答：
產品壽命可能因產品品質、使用頻率和保養等多種因素而有所不同。
定期維護對於延長乾衣機使用壽命非常重要。
1. 乾衣前後應清潔濾網周圍的區域，並以清水清洗雙重棉絮濾網，以保持其清潔。
2. 清潔乾衣機內的灰塵，並在使用前和使用後稍微打開乾衣機門，使其通風。
3. 建議使用 Condenser Care 和 Drum Care 功能保養冷凝器和滾筒。
問：
哪些衣物不應放在乾衣機內？
答：
檢查衣物上的布料保養標籤，並按照建議的乾衣方式烘乾。
請勿烘乾以下物品：
- 可能導致火災的物品：有易燃物質的衣物，例如蠟、油、油漆、汽油、除油劑、乾洗溶劑、煤油等；電毯；地毯
- 熱敏衣物
問：
在熱泵式乾衣機中乾衣需時多久？
答：
在熱泵式乾衣機中烘乾衣物所需的時間，可能會根據布料類型和衣物重量等因素而有所不同。
1. 布料類型：以牛仔布等厚重布料製成的衣物比聚酯纖維等較輕的布料需要更長時間才能烘乾。
2. 洗衣重量：衣物越多，烘乾時間越長。
主要規格
材質與飾面 - 機體顏色
白色
容量 - 最大乾衣量 (千克)
10.0
尺寸及重量 - 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x850x660
功能 - DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵
是
功能 - 自動清潔冷凝器
是
功能 - 雙向式機門
否
智能科技 - ThinQ(Wi-Fi)
是
所有規格
尺寸及重量
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x850x660
重量（千克）
55.0
機門開啟 90˚ 至背蓋深度 (毫米)
1140
材質與飾面
機體顏色
白色
櫃門類型
黑色強化玻璃蓋
容量
最大乾衣量 (千克)
10.0
控制與顯示
延時定時器
3 至 19 小時
顯示器類型
旋鈕＋全觸控按鍵 及 LCD＋LED 顯示屏
門鎖顯示器
是
數字顯示器
LCD
功能
妙手 6 重洗
否
AI DD™ 摩打
否
類型
冷凝式乾衣機（無孔）
自動清潔冷凝器
是
洗滌程序結束信號
是
Dual Dry (EcoHybrid)
是
DUAL Inverter HeatPump 雙迴轉變頻熱泵
是
雙重棉絨濾網
是
水量不足顯示器
是
變頻摩打
是
自動重啟
否
直驅式變頻摩打
否
雙向式機門
否
LoadSense
是
智能感測乾衣
是
滾筒燈
是
水平箱腳
是
TrueSteam 純水蒸氣
否
壓花內滾筒
是
熱源類型
熱泵電力乾衣機
程序
防敏護理 (乾衣)
是
寢具清新
是
棉質衣物
是
特大棉質
否
羽絨激活
是
下載模式
是
被褥
是
晾架乾衣
是
毛巾
是
暖風
是
羊毛
是
運動衣物
是
風乾 (冷風)
否
智能乾衣
是
大件衣物
否
纖幼衣物
是
簡易
是
牛仔布
否
混合衣物
是
30分鐘快速乾
是
快洗 40
否
快速乾衣
否
清新除味
否
抗敏護理
否
蒸氣除菌
否
蒸氣清新
否
額外選項
抗皺
是
冷凝器護理
是
乾衣等級
3 級
乾衣架乾衣
否
Wi-Fi
是
蜂鳴器開／關
是
兒童安全鎖
是
延時結束
是
滾筒燈
是
遙距控制
是
蒸氣
否
滾筒護理
否
乾衣時間
是
常用程序
否
減少時間
否
增加時間
否
智能科技
智能診斷
是
下載洗滌程序
是
耗電監控
是
遙距啟動與洗滌程序監控
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
智能配對
是
BAR CODE 條碼
Bar Code 條碼
8806096671528
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