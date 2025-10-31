10 公斤 AI Dual Inverter Heat Pump™ 熱泵智能乾衣機

*影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

*2024 年 7 月由 Intertek 進行測試。與棉質乾衣程序相比，AI Dry 乾衣週期在處理 3 公斤混合負載量的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅顯示減少了烘乾時間，還顯著降低了能源消耗 (根據 AI Dry 代表型號：RH90X75V3N。結果可能因型號、負載重量和環境而有所不同。) 並非所有情況都可節省能源。不同種類和厚度的衣物以及環境條件，可能會導致烘乾時間或能源消耗增加，因此實際效果可能有所差異。

*洗衣量少於 5 公斤時，AI 感應功能會啟動。使用 AI Dry 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起處理 [並非所有衣物都可偵測到]。

*2024 年 8 月由 Intertek 進行測試，LG Heatpump 乾衣機的棉質乾衣程序與 LG 傳統加熱式洗衣乾衣機的 Dry Only 模式相比，基於 3 公斤 IEC 負載量，初始含水量為 60% (RH90X75V3N 對比 F4Y7RRPYW)。

** 10 年保養僅適用於 Dual Inverter Compressor 和 Inverter Motor。保養期/政策可能因國家或地區而有所不同。

*噪音水平：62 分貝 (聲音功率水平)，根據歐盟法規 392/2012 (RH90X75V3N)。