LG Vivace 9公斤 1200 轉 人工智能洗衣機
*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。
* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。
洗衣機內白色毛巾和衣物在霧氣中翻滾，右下角有一個綠色星星標誌，表示已獲得認證。
*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
主要規格
容量 - 最大洗衣量（千克）
9.0
尺寸及重量 - 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
597 x 850 x 475
功能 - ezDispense
否
功能 - 蒸氣
是
額外選項 - 褶皺護理
否
所有規格
尺寸及重量
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
597 x 850 x 475
重量（千克）
60.0
後蓋至門身的深度（深' 毫米）
535
機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）
1015
材質與飾面
機體顏色
銀色
櫃門類型
黑色強化玻璃蓋
容量
最大洗衣量（千克）
9.0
控制與顯示
延時定時器
3 至 19 小時
顯示器類型
轉輪+硬掣&LED顯示屏
門鎖顯示器
是
功能
妙手 6 重洗
是
AI DD™ 摩打
是
類型
前置式洗衣機
洗滌程序結束信號
是
Centum System 懸吊式系統冰箱
否
補放漏洗衣物
是
ezDispense
否
自動重啟
是
直驅式變頻摩打
是
泡沫感應系統
是
LoadSense
是
蒸氣
是
滾筒燈
否
Steam+ 蒸氣洗滌
是
水平箱腳
是
不鏽鋼滾筒
是
TurboWash360˚ 速洗
否
壓花內滾筒
是
震動感應器
否
滾筒洗衣槽
不鏽鋼纖巧升降器
供水（熱/冷）
只限冷
水位
自動
程序
被褥
是
棉質衣物
是
嬰兒衣物
是
AI清洗
否
防敏護理（洗衣機）
是
自動清洗
否
超柔呵護洗
是
嬰兒衣物護理
否
床上用品
否
床單
否
冷水洗滌
是
彩色衣物護理
是
特大棉質
是
深色衣物護理
否
纖幼衣物
是
雙重過水
否
下載模式
是
羽絨服
否
恤衫
否
淨烘乾
否
簡易
是
Eco 40-60
否
溫柔呵護
否
Hygiene (Sanitary)
是
60分鐘深層清潔
否
牛仔褲
是
混合洗
是
單件恤衫
否
戶外衣物護理
否
寵物護理
否
14分鐘快速洗(Speed14)
否
30分鐘快速洗
是
Quick Wash
是
快速洗+乾衣
否
雨天
是
Refresh
否
淨過水
否
過水+脫水
否
校服
否
夜間洗
是
單件衣物
是
Skin Care
是
袖口和衣領
是
少量洗滌
是
智能過水
否
只脱水
是
運動服衣物護理
是
污漬護理
否
蒸氣清新
否
毛巾
否
滾筒清潔
是
TurboWash 39
否
TurboWash 49
否
TurboWash 59
否
洗衣+乾衣
是
淨洗
否
羊毛 (手洗/羊毛)
是
額外選項
Wi-Fi
是
補放漏洗衣物
是
蜂鳴器開／關
是
兒童安全鎖
是
延時結束
是
洗滌劑液位
否
滾筒燈
否
預洗
是
遙距控制
是
過水
否
過水 + 脫水
否
Rinse+
是
柔順劑液位
否
脫水
1200/1000/800/600/400/不脱水
蒸氣
否
水溫
冷/20/30/40/60/95℃
滾筒清洗
否
TurboWash 快洗
否
洗滌
是
褶皺護理
否
ColdWash
否
ezDispense 噴嘴清潔
否
智能科技
智能診斷
是
下載洗滌程序
是
耗電監控
是
遙距啟動與洗滌程序監控
是
ThinQ(Wi-Fi)
是
滾筒清潔指導
是
智能配對
是
選項／配件
兼容 LG TWINWash
否
BAR CODE 條碼
Bar Code 條碼
8806096762738