LG Vivace 9公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

LG Vivace 9公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

FV5SE90W2
正面 LG FV5SE90W2
FV5SE90W2 front open
FV5SE90W2 detail2
FV5SE90W2 drum
FV5SE90W2 detail4
FV5SE90W2 detail1
FV5SE90W2 top drawer open
FV5SE90W2 top persppective1
FV5SE90W2 top
FV5SE90W2 left
FV5SE90W2 right open
FV5SE90W2 right
FV5SE90W2 right perspective
FV5SE90W2 side
FV5SE90W2 back
主要功能

  • AI DD™ 摩打 智能調控最佳洗衣模式
  • Steam™ 蒸氣洗滌 防敏衛生
  • 全新滾筒設計 尺寸不變容量更大
  • ThinQ™ 智能家電
更多
智能調控洗衣，保護衣物效率提升 18%3
AI DD™ 摩打

智能調控洗衣，保護衣物效率提升 18%

AI DD™ 摩打 可智能處理洗衣數據，調控最佳洗衣模式，洗衣同時呵護衣物。

*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。

*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。

*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。

圖中顯示重量和柔軟度感測結果建議的洗衣模式為2號，右側紅色圈出代表建議的模式。

AI DD™ 摩打人工智能洗滌技術

AI DD™ 摩打 能偵測衣物重量，並感測衣物柔軟度，從而自行建議最合適的洗衣模式。

* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。

倍加衛生 3
Steam ™ 蒸氣洗滌

倍加衛生

LG Steam™ 蒸氣洗滌技術有效去除 99.9% 致敏原，包括可導致過敏或呼吸問題的塵蟎。

洗衣機內白色毛巾和衣物在霧氣中翻滾，右下角有一個綠色星星標誌，表示已獲得認證。

*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。

粉紅色嬰兒連身衣分為兩半，左邊有污漬，右邊潔白無瑕。

去除高達 99.9% 致敏原

透過蒸氣減少高達 99.9% 的致敏原，改善生活質素。
所佔空間不變，但容量更大3
特大容量

所佔空間不變，但容量更大

全新滾筒設計，增加洗衣容量但未有增加洗衣機所佔空間！
設計可靠耐用、加倍衛生3
耐用度

設計可靠耐用、加倍衛生

採用鋼鑽玻璃門蓋、不鏽鋼滾筒及葉型提升器，洗衣同時呵護衣物，亦讓洗衣機更耐用、衛生。
洗衣機控制面板，左邊有顯示屏顯示時間和模式，右邊有銀色旋鈕及按鈕選擇不同洗衣程序。
外觀設計

簡潔顯示屏

顯示屏設計簡約，清晰顯示各個選頁及功能，銀色菱鑽形旋鈕更大亦更易扭動。
一部LG洗衣機在左邊，右邊是一隻手持智能手機，顯示與ThinQ應用程序的連接。

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控洗衣機運作。下載更多洗衣模式，獲享最新先進功能。
列印

主要規格

  • 容量 - 最大洗衣量（千克）

    9.0

  • 尺寸及重量 - 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    597 x 850 x 475

  • 功能 - ezDispense

  • 功能 - 蒸氣

  • 額外選項 - 褶皺護理

所有規格

尺寸及重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    597 x 850 x 475

  • 重量（千克）

    60.0

  • 後蓋至門身的深度（深' 毫米）

    535

  • 機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）

    1015

材質與飾面

  • 機體顏色

    白色

  • 櫃門類型

    黑色強化玻璃蓋

容量

  • 最大洗衣量（千克）

    9.0

控制與顯示

  • 延時定時器

    3 至 19 小時

  • 顯示器類型

    轉輪+硬掣&LED顯示屏

  • 門鎖顯示器

功能

  • 妙手 6 重洗

  • AI DD™ 摩打

  • 類型

    前置式洗衣機

  • 洗滌程序結束信號

  • Centum System 懸吊式系統冰箱

  • 補放漏洗衣物

  • ezDispense

  • 自動重啟

  • 直驅式變頻摩打

  • 泡沫感應系統

  • LoadSense

  • 蒸氣

  • 滾筒燈

  • Steam+ 蒸氣洗滌

  • 水平箱腳

  • 不鏽鋼滾筒

  • TurboWash360˚ 速洗

  • 壓花內滾筒

  • 震動感應器

  • 滾筒洗衣槽

    不鏽鋼纖巧升降器

  • 供水（熱/冷）

    只限冷

  • 水位

    自動

程序

  • 被褥

  • 棉質衣物

  • 嬰兒衣物

  • AI清洗

  • 防敏護理（洗衣機）

  • 自動清洗

  • 超柔呵護洗

  • 嬰兒衣物護理

  • 床上用品

  • 床單

  • 冷水洗滌

  • 彩色衣物護理

  • 特大棉質

  • 深色衣物護理

  • 纖幼衣物

  • 雙重過水

  • 下載模式

  • 羽絨服

  • 恤衫

  • 淨烘乾

  • 簡易

  • Eco 40-60

  • 溫柔呵護

  • Hygiene (Sanitary)

  • 60分鐘深層清潔

  • 牛仔褲

  • 混合洗

  • 單件恤衫

  • 戶外衣物護理

  • 寵物護理

  • 14分鐘快速洗(Speed14)

  • 30分鐘快速洗

  • Quick Wash

  • 快速洗+乾衣

  • 雨天

  • Refresh

  • 淨過水

  • 過水+脫水

  • 校服

  • 夜間洗

  • 單件衣物

  • Skin Care

  • 袖口和衣領

  • 少量洗滌

  • 智能過水

  • 只脱水

  • 運動服衣物護理

  • 污漬護理

  • 蒸氣清新

  • 毛巾

  • 滾筒清潔

  • TurboWash 39

  • TurboWash 49

  • TurboWash 59

  • 洗衣+乾衣

  • 淨洗

  • 羊毛 (手洗/羊毛)

額外選項

  • Wi-Fi

  • 補放漏洗衣物

  • 蜂鳴器開／關

  • 兒童安全鎖

  • 延時結束

  • 洗滌劑液位

  • 滾筒燈

  • 預洗

  • 遙距控制

  • 過水

  • 過水 + 脫水

  • Rinse+

  • 柔順劑液位

  • 脫水

    1200/1000/800/600/400/不脱水

  • 蒸氣

  • 水溫

    冷/20/30/40/60/95℃

  • 滾筒清洗

  • TurboWash 快洗

  • 洗滌

  • 褶皺護理

  • ColdWash

  • ezDispense 噴嘴清潔

智能科技

  • 智能診斷

  • 下載洗滌程序

  • 耗電監控

  • 遙距啟動與洗滌程序監控

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 滾筒清潔指導

  • 智能配對

選項／配件

  • 兼容 LG TWINWash

BAR CODE 條碼

  • Bar Code 條碼

    8806096650219

用家意見

