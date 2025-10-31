12公斤 AI DD™ 智能洗衣機

*2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤混合負載的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (F4X7VYP15)。結果可能會因衣物重量、布料類型或其他因素而異。

*洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。