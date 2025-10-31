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12公斤 AI DD™ 智能洗衣機
更智能的洗衣體驗，讓生活更美好
簡約設計，徹底清潔
簡約 LCD 面板，讓您輕鬆控制
洗衣效能達 A-30%
節省能源開支同時盡享舒適生活 強勁洗滌能力
減少微塑膠廢物
輕柔的動作可減少洗滌過程中的摩擦
AI 融入核心，智能洗衣更輕鬆
AI Wash 偵測衣物布料，從而提供最佳洗衣模式
*產品影像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*與歐盟法規 2019/2014 規定的 A 能效等級的最低閾值相比，能效指數降低了 30%
*實際結果可能因衣服和環境而異。
微塑膠護理洗衣程序
減少高達 60% 的微塑膠排放
搖擺和滾筒動作可減少清洗時的摩擦，減少 60%的微塑膠排放。
-2023 年 7 月經 Intertek 測試。3 公斤洗衣量的微塑膠護理洗衣程序 (100% 聚酯纖維運動外套) 與混合布料洗衣程序 (F4Y7EYPBW) 相比。
透過測量 20㎛ 過濾器過濾的微塑膠量進行比較。
*實際結果可能因衣服和環境而異。
TurboWash™360°
只需 39 分鐘強效洗淨衣物
TurboWash™ 360 ̊ 全方位噴洗功能
只需 39 分鐘即能全面潔淨同時呵護衣物。
-經 Intertek 測試，根據 IEC 60456 第 5.0 版的標準進行。以 5 公斤 IEC 標準負載測試，將 TurboWash39 洗衣程序與傳統棉質衣物洗衣程序相比。
TurboWash （F4V9RWP2W 對比 FC1450S2W）。
*實際結果可能因衣服和環境而異。
AI Wash
由 AI DD™ 驅動，AI 強化最佳洗衣效果
AI Wash 可根據衣物類型優化洗衣動作，它還可以幫助提升柔軟布料的布料護理同時節能。
*2023 年 11 月經 Intertek 測試。與棉質洗衣程序相比，AI Wash 洗衣程序在處理 3 公斤混合負載的柔軟衣物 (如混紡恤衫、上衣、功能性 T 恤、雪紡裙和聚酯纖維短褲等) 時，不僅展現了更佳的布料護理效果，還顯著降低了能源消耗 (F4X7VYP15)。結果可能會因衣物重量、布料類型或其他因素而異。
*洗衣量少於 3 公斤時，AI 感應功能會啟動。選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。使用 AI Wash 功能時，應該只將類型相似的衣物放在一起洗 [並非所有衣物都能被偵測]，同時也應選用適合的洗衣劑。
自動劑量調控功能洗衣劑格
只需一次簡單補充，即可多次使用
自動分配適量的洗衣劑和衣物柔順劑。可使用手機提示補充洗衣劑，讓洗衣程序變得快速、簡單而無憂。
打開洗衣桶，加入洗衣劑。
*需要連接 Wi-Fi 和 ThinQ 應用程式。功能可能隨時變更。
*測試結果可能因環境而異。
全面提升洗衣效率
為您的洗衣習慣提供最佳洗衣程序
減少洗衣程序，享受簡易洗衣體驗。您的洗衣機將自動選擇您最常使用的洗衣程序和選項，以配合您的需要和習慣。
*經過 10 次洗衣後，預設洗衣程序選擇會設定為最常用的洗衣程序。
*當連續選擇 3 次特定相同的洗衣程序選項後，系統也會自動選擇該洗衣程序。
Steam™ 蒸氣洗滌技術
蒸氣洗滌技術，有效減少過敏原
LG Steam™ 為衣物帶來深層潔淨，可去除塵蟎，讓穿衣倍感舒適。
孩子和母親躺在床上。
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，防敏護理程序可減少家居塵蟎過敏原。
Smart Pairing™
連接方便，輕鬆洗衣
配備 Smart Pairing™，將洗衣與乾衣合二為一，全面呵護您的衣物。
*這兩個設備必須連接到兼容流動裝置上的穩定 Wi-Fi 網絡和 LG ThinQ™ 應用程式，以便使用 Smart Pairing™。
Scent+
清新的洗衣香氣如微風般持久縈繞
享受持久清新的香氣，將柔順劑深層滲透衣物纖維。
一位女士坐在洗衣機前，聞到已洗淨的衣服的氣味。
*經 Intertek 於 2024 年 2 月測試。棉質衣物洗衣程序使用 Scent+ 選項與沒有使用 Scent+ 選項相比(根據國際電工委員會標準的 3.5 公斤洗衣量)
*開啟 'Scent+' 選項後，在洗衣程序完成6小時後測量，殘留香氣至少比關閉時提升100%
*實際結果可能因衣服和環境而異。
LG ThinQ™
簡化生活，輕鬆控制
隨時隨地控制洗衣程序
透過 LG ThinQ™ 應用程式，您可以用前所未有的方式與洗衣機連接。輕輕一按即可啟動洗衣程序。
易於維護與監控
無論是日常維護還是處理大量衣物，您都可透過 ThinQ™ 應用程式輕鬆監控洗衣機的能源使用量。
語音助手讓您輕鬆免提洗衣
告訴您的智能喇叭或 AI 助理您的需求，讓洗衣機自動處理餘下的事情。
*與 Alexa 和 Google Assistant 兼容的智能家庭裝置的支援可能會因地區和您個人的智能家庭設置而有所不同。
*2013 年 7 月經 Intertek 測試。不銹鋼 P.aeruginosa 在 12 天內相對於初始含量的殺菌效果。
常見問題
什麼是標準尺寸洗衣機？
所有 LG 洗衣機均採用標準高度和寬度設計。LG 洗衣機的深度
視乎滾筒尺寸/容量而有所不同。
標準尺寸為：寬度 600 毫米 x 高度 850 毫米 x 深度 565-675 毫米。
洗衣機的最佳容量是多少公斤？
LG 建議一般家庭使用滾筒容量為 8–9 公斤的洗衣機。如果是大家庭或洗衣量特別多，
可考慮較大的 11-13 公斤型號。較大的機型可容納特大羽絨被。請緊記，LG 的創新技術代表著我們的
電器可以為相同尺寸的洗衣機提供更大的容量。
如何選擇節能洗衣機？
檢查洗衣機上的能源標籤，其等級由 A (最佳) 至 G (最差)。LG洗衣機部分型號達能源、脫水及噪音
三重A級評級*。LG 洗衣機內置的 AI 能根據洗衣量自動選擇合適的洗衣動作，從而將能源消耗降至最低。
將開支降至最低。
*LG 內部實驗室測試，基於 EN 60456:2016/A11:2020 標準，測試型號為 F6V7RWP1WE。2）能源、脫水及噪音等級符合 2019/2014 年歐盟標準。3) 結果
可能因使用環境而異。
如何選擇適當的洗衣程序？
一般來說，您應該查看衣服上的洗衣標籤，然後在洗衣機上選擇相應的洗衣模式。LG 洗衣機配備 AI DD 技術
功能會自動稱量衣物並偵測其柔軟度，然後根據這些資訊識別最佳洗衣模式，並在洗衣過程中自動調整洗衣動作。
清洗期間。如您將 LG 洗衣機和乾衣機連接在一起，它們可以互相協作，確保選擇正確的洗衣程序。
毋須再親自轉動旋鈕。
如何減少洗衣機產生的噪音？
選購LG洗衣機是明智之選，其能源、脫水及噪音獲得三重A級評級*。創新的 LG DirectDrive™
電機技術可減少設備內的移動零件數量，減少噪音產生
（以及減少磨損，延長壽命）。
安裝洗衣機時，請確保洗衣機放置於水平地面，並定期檢查 機身不平衡時，可能會移位或搖晃，
並增加噪音。將防震墊放置於洗衣機下方，也有助減少噪音。
*LG 內部實驗室測試，基於 EN 60456:2016/A11:2020 標準，測試型號為 F6V7RWP1WE。2）能源、脫水及噪音等級符合 2019/2014 年歐盟標準。3）結果可能因使用環境而異。
深度學習 AI DD™ 如何改善我的洗衣效果？
LG 的深度學習 AI DD™ 洗衣機使用智能技術來個別分析衣物重量和布料類型。結果？ 自動清洗
洗衣機自動優化洗衣動作，有效提升對布料的保護，讓您的珍貴衣物長久保持亮麗如新。DirectDrive™ 摩打
採用 6 種洗衣動作的技術，以更少的活動零件實現更有效的洗衣效果，令產品持久耐用及更加節能。
什麼是 LG Quick Wash 功能？
LG 的快速 TurboWash™360° 技術只需 39 分鐘即可徹底清潔衣物，並根據您的衣物需要量身定制洗衣程序。
3D 多重噴洗功能可多角度噴水，結合智能變頻泵精準調控水力，
完美平衡水力、洗衣劑及循環動作，節省您的寶貴時間，同時不影響清洗品質或衣物護理。
快速清洗，在最短時間內提供完美的清潔效果。
智能洗衣機有哪些功能？
LG 的洗衣機使用人工智能優化每次洗衣的洗衣動作。基於數千數據學習的智能技術
大量洗衣數據的分析結果，洗衣機可自動感測衣物特性，如重量及柔軟度。
結果？提升布料保護 10%*，讓您的衣物長久保持亮麗如新。亦可使用 LG 支援 WiFi 的智能洗衣機
亦可透過語音識別或智能手機上的 LG ThinQ™ 應用程式遙距操作，讓您隨時隨地與洗衣機連接。遙距啟動
透過 ThinQ™ 應用程式，您只需輕觸按鈕或使用語音助手控制即可在洗衣完成時接收通知、執行智能診斷故障處理，
智能診斷，並下載自訂預設洗衣程序 — 全部均透過 ThinQ™ 應用程式簡單完成。
* 2023 年 1 月經 Intertek 測試。
棉質衣物洗衣程序 (F4Y7RYW0W) 與有 3 公斤洗衣量的 Al Wash 洗衣程序相比。測試結果可能因衣服和環境而異。
*選擇 Steam™ 選項時，AI 感應功能不會啟動。
LG 洗衣機的蒸氣功能是什麼？
LG 專有的 Steam™ 蒸氣洗滌技術 (適用於指定型號) 能有效去除致敏原。Allergy Care 功能可在洗衣程序開始後蒸洗衣物，
有效鬆開衣物纖維，並溶解過敏原，包括花粉及塵蟎。
自動洗衣劑量調控功能如何運作？
LG 自動劑量調控功能洗衣劑格讓您預先加入洗衣劑，之後便可讓洗衣機自動完成洗衣工作。
內置感應技術能偵測衣物重量，每次自動加入精準適量的洗衣劑。它可以避免使用過量洗衣劑，從而節省時間並延長衣物壽命。正確的洗衣劑份量有助保持前置式洗衣機的良好運作狀態。只需關上洗衣機門，按下啟動按鈕即可！
洗衣機有不同的顏色選擇嗎？
LG 提供現代中性色彩選項，確保您能找到可搭配現有設備或
營造時尚對比色效果。從以下顏色選擇：經典白色、黑色鋼或石墨。