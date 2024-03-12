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LG Vivace 8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機 (TurboWash™360° 39 分鐘速洗)

規格

評論

支援

LG Vivace 8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機 (TurboWash™360° 39 分鐘速洗)

F-12085V2W

LG Vivace 8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機 (TurboWash™360° 39 分鐘速洗)

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總結

列印

尺寸

dimension
容量
洗衣量 8.5 公斤, 1200 轉速
尺寸(毫米)
600 × 850 × 475 / D’: 535, D”: 1015
保養
2 年全機, 10 年直驅式變頻摩打*
專業技術
TurboWash™360° 39 分鐘速洗, Steam+™ 防敏蒸氣洗滌

所有規格

主要功能

  • 人工智能洗滌

  • 直驅式變頻摩打

  • 蒸氣

    Steam+

  • Turbowash

    39 分鐘

  • 添加衣物

    支援

  • Wifi (Wifi Control)

    支援

設計

  • 機身顏色

    白色

  • 機門

    強化玻璃

基本規格

  • 洗滌容量 (公斤)

    8.5

  • 轉速

    1200/1000/800/ 600/400/免脫水

  • 多種水溫可選 (℃)

    冷水/20/30/40/60/95℃

  • 3D 多重灑水

  • 滾筒設計

    珍珠按摩滾筒

  • 提升器

    不鏽鋼

控制

  • 程序選擇

    旋鈕 + 觸控

  • 顯示屏

    LED

  • 時間顯示

  • 門鎖顯示

  • 錯誤提示

  • 錯誤警報

洗衣程序

  • 一般

    棉質衣物、特大棉質、混合洗、簡易

  • 呵護

    防敏感

  • 特殊

    TurboWash 39、14分鐘快速洗、手洗/羊毛、纖幼衣物、運動裝、大件、夜間洗、下載模式

附加功能

  • 預洗

  • 深層清潔

  • 防皺護理

  • 蒸氣

  • 過水+脫水

    下載模式預設

  • 預約完成

    3-19 小時

  • 兒童鎖

  • 蜂鳴器開關

  • 滾筒清潔

  • 遙控啟動

  • 過水選項

    過水+

尺吋及重量

  • 機身尺吋 (寬 x 高 x 深) (毫米)

    600 x 850 x 475

  • 機門至背蓋深度 (D’) (毫米)

    535

  • 機門開啟至背蓋深度 (D”) (毫米)

    1015

  • 機身重量 (公斤)

    60

*備註

  • 10年摩打保養服務

    此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

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