LG Vivace 8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機

*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。

*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。

*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。