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LG Vivace 8.5 公斤 1200 轉 人工智能洗衣機
*2019 年 3 月經過 Intertek 測試。使用棉質衣物洗滌程序清洗 2kg 內衣與使用 LG 傳統棉質衣物洗滌程序清洗的對比（F4V9RWP2W 相比FC1450S2W）。結果或因應不同衣物及環境而有所不同。
*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*AI DD 只適用於棉質衣物、混合洗及簡易洗滌程序。
* 當選擇了棉質衣物 (Cotton)、混合洗 (Mixed Fabric) 及簡易模式 (Easy Care) 下才能啟動AI DD™ 摩打。
*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
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*經過 BAF（英國過敏協會）認證的防敏洗衣程序能將家居塵蟎減少 99.9%。
*圖片僅供參考，部分功能或因個別型號而有所不同。
*2013 年 7 月經 Intertek 測試。針對綠膿桿菌於 12 天內對比最初含菌量而進行的不鏽鋼抗菌效果測試。
總結
尺寸
所有規格
主要功能
-
人工智能洗滌
是
-
直驅式變頻摩打
是
-
蒸氣
Steam
-
添加衣物
支援
-
Wifi (Wifi Control)
支援
設計
-
機身顏色
白色
-
機門
強化玻璃
基本規格
-
洗滌容量 (公斤)
8.5
-
轉速
1200/1000/800/ 600/400/免脫水
-
多種水溫可選 (℃)
冷水/20/30/40/60/95℃
-
滾筒設計
珍珠按摩滾筒
-
提升器
不鏽鋼
控制
-
程序選擇
旋鈕 + 觸控
-
顯示屏
LED
-
時間顯示
有
-
門鎖顯示
有
-
錯誤提示
有
-
錯誤警報
有
洗衣程序
-
一般
棉質衣物、特大棉質、混合洗、簡易
-
呵護
防敏感、嬰兒衣物
-
特殊
30分鐘快速洗、手洗/羊毛、纖幼衣物、運動裝、大件、夜間洗、下載模式
附加功能
-
預洗
有
-
深層清潔
有
-
過水+脫水
下載模式預設
-
預約完成
3-19 小時
-
兒童鎖
有
-
蜂鳴器開關
有
-
滾筒清潔
有
-
遙控啟動
有
-
過水選項
過水+
尺吋及重量
-
機身尺吋 (寬 x 高 x 深) (毫米)
600 x 850 x 475
-
機門至背蓋深度 (D’) (毫米)
535
-
機門開啟至背蓋深度 (D”) (毫米)
1015
-
機身重量 (公斤)
60
*備註
-
10年摩打保養服務
此服務只包括摩打保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。