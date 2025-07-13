We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
在任何空間都能營造自然氣氛
為您創造美好生活
一體式洗衣乾衣機
只需一半的空間即可滿足洗乾衣需求
在 WashTower™ 洗衣機旁邊有一個乾衣機外形的線條圖形，箭頭從線條圖形指向 WashTower™ 產品。 表示為洗衣機與乾衣機的結合。
Center Control™ 設計 觸手可及
一個小男孩正以 Center Control™ 面板操控產品。 面板的特寫顯示在產品旁邊。
洗衣智能化
一道水流環繞著洗衣機滾桶，各種衣物圖標漂浮在門中央。 下面有一個 妙手 6 重洗圖標。
智能配對 呵護衣物
產品置於中央，兩邊有線條連接洗衣機及乾衣機。 線條上方為電源按鈕及程序圖標。
*通過 Intertek 測試。使用棉質衣物 (Cotton) 程序清洗 3kg 內衣，並與使用 LG 傳統棉質衣物程序作比較。結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
WashTower™ 安裝於衣架之間，一位女士正在產品前挑選衣服。
減少 99.9% 家居塵蟎
左圖顯示洗衣機內的衣物如何去除污垢和污漬。 右圖顯示乾衣過程中，機內的泰迪熊公仔上的塵蟎等被去除。
更短時間內洗淨衣物
浴室的洗衣機裡，正噴出五道水流。
*通過英國過敏協會 (BAF) 認證，洗衣機及乾衣機的防敏程序皆能減少 99.9% 家居塵蟎致敏原。
*防敏程序可透過 ThinQ 應用程式下載，或直接在應用程式內雲端程序中選擇。
*結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
*通過 Intertek 測試，以預設選項洗滌 3 公斤衣物。
*結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
圖片顯示了 WashTower™ 和 ThinQ™ 屏幕的手機。 手機四周，顯示著代表 ThinQ™ 功能的圖標。
隨時隨地 遙距操控
完成洗衣程序後的 WashTower™ 和查看手機的女人。
下載額外護理程序
面板特寫，以及一個人正邊觸摸衣服邊查看著手機。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。
*智能功能或因地區及型號而有所差異。請向本地零售商或 LG 查詢，進一步了解服務情況。
體積小巧配備
觸手可及的中央面板
而中央操控面板則調高 85mm。
WashTower™ 與傳統堆疊式洗衣乾衣機並排，突出顯示高度縮減 45mm，而操控面板的位置則高 85mm。
*相比 LG 24 吋的堆疊式洗衣乾衣機更加節省空間。
智能技術
*於 2022 年 5 月通過 Intertek 測試。使用棉質衣物 (Cotton) 程序清洗 2kg 衣物，並與使用 LG 傳統棉質衣物程序作比較。 (F13EJN) 加入 5 孔樣本，並在棉質衣物程序中比較 AI Class 1 與AI Class 3，以測試平均衣物損耗。
*結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
*僅限於棉質衣物、混合洗及簡易洗衣程序。
節省時間
*通過 Intertek 測試。使用 3 種衣物分別測試；女士運動衣物 (聚酯纖維 89%、氨綸 11%)、3 件襯衫 (聚酯纖維 65%、棉 35%) 及兩套睡衣 (棉 73%、聚酯纖維 27%)，並使用洗衣機的極速洗衣 (快速洗衣) 程序、乾衣機上的少量衣物 (快速乾衣) 程序以及「準備乾衣」選項進行測試。
*結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
*於 2023 年 1 月通過 Intertek 測試，以 TurboWash™ 選項使用棉質衣物程序洗滌 2 公斤衣物。
*結果或因應不同環境而有所差異。
減少家居塵蟎
*通過英國過敏協會 (BAF) 認證，防敏程序能夠減少家居塵蟎致敏原。
*衛生程序可透過 ThinQ 應用程式下載，或直接在應用程式內雲端程序中選擇。
*通過 Intertek 測試，以 3.6 公斤棉質衣物進行洗衣機的衛生程序，能有效殺滅細菌 (金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯菌)。
節能乾衣
*於 2021 年 1 月通過 Intertek 測試。使用棉質衣物 (標準) 程序處理 3.83kg 衣物，並與使用 LG 傳統熱泵乾衣機作比較。(RC90V9AV2W VSRC9066A3F)
*結果或因應不同衣物及環境而有所差異。
方便清潔
*冷凝器的潔淨程度或因操作環境而有所差異。
*「自動清潔冷凝器」的運作頻率或會因衣物尺寸和最初含水量而有所差異。
WashTower™ 安裝指南
有人正在使用捲尺測量家具尺寸。
查看所包括的零件
洗衣機配件清單，包括5條素帶、連接供水管、5個水管扣環、土巴拿、過濾網蓋、防滑墊、2個螺絲和排水管接頭。
常見問題
LG WashTower™ 是否只有一個插頭？
LG WashTower™ 設有兩個插頭：洗衣機、乾衣機各一個。因此可以按需要同時或獨立使用洗衣機及乾衣機。
如果乾衣機出現故障，洗衣機仍能運作嗎？
LG WashTower™ 雖然是一體式設計，卻是兩部獨立的家電。洗衣機及乾衣機各有其插頭。因此，當洗衣機出現故障時，乾衣機仍能正常運作，反之亦然。
LG WashTower™ 是否設有不同的保養？
LG 為 WashTower™ 提供與 LG 於當地所售的前置式洗衣機及乾衣機相同的保養。
「Smart Pairing」是甚麼？
Smart Paring 功能將資訊從洗衣機發送至乾衣機，以推薦最佳的乾衣程序。換言之，洗衣機會告知乾衣機選擇對應的乾衣程序。
這是否堆疊式型號？
LG WashTower™ 的一體式設計，乾衣機於上方，而洗衣機置於下方，安裝無需堆疊套件。操控面板設于正中間，因此無需踏腳凳也可輕鬆觸及乾衣機面板。
機門可否改為向右開而非向左開？
不可以，此型號無法更改機門開啟方向。
它採用有孔還是無孔設計？
LG WashTower™ 採用無孔設計，以便在更多不同空間輕鬆安裝。
所有規格
尺寸及重量
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x1655x660
重量（千克）
128.0
後蓋至門身的深度（深' 毫米）
600
機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）
1180
材質與飾面
櫃門類型
黑色強化玻璃蓋
-
黑色
-
黑色
容量
-
10
-
14
控制與顯示
-
3 至 19 小時
-
全輕觸式控制，LED顯示
-
18:88
-
是
智能科技
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
BAR CODE 條碼
Bar Code 條碼
8806096125809
功能 (乾衣機)
-
否
-
否
-
否
-
是
-
否
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
熱泵電力乾衣機
-
否
-
是
-
否
-
是
-
冷凝式乾衣機（無孔）
功能 (洗衣機)
-
是
-
是
-
是
-
不鏽鋼纖巧升降器
-
是
-
是
-
是
-
否
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
是
-
前置式洗衣機
-
是
-
只限冷
-
自動
程序 (乾衣機)
-
否
-
是
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
是
-
是
-
否
-
是
-
否
-
否
-
是
-
否
-
是
-
否
-
是
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
程序 (洗衣機)
-
否
-
是
-
否
-
否
-
是
-
否
-
否
-
是
-
是
-
否
-
是
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
是
-
否
-
否
-
是
-
否
-
是
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
否
-
是
-
否
-
否
-
否
-
否