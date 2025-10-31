We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
以 LG AI Core-Tech 技術
重新打造的廚房
LG AI 廚房電器精髓
經過精心設計，高效性能、反應靈敏，並能簡化日常操控。
AI 核心科技，
締造極致保鮮
AI Core-Tech 技術根據你的日常需求協調製冷功能，以自然精準的方式保持食物新鮮。
AI 變頻技術
穩定設計，
AI 精準調校
LG AI Inverter Compressor 採用智能模式分析技術，可精準調節摩打速度，達致穩定的高效製冷，帶來準確控制和持久可靠的性能。
AI Fresh 技術
高峰時段保鮮，提前準備就緒
分析三星期的使用情況，在高峰時段前兩小時將溫度降低 1°C，確保食物在最需要的時候保持新鮮1)。
耐用性
可靠性能，持久耐用
LG 的 AI Inverter Compressor 採用耐用設計和智能診斷功能，旨在減少停機時間和維修次數。
ThinQ™3⁾
全面掌握
學習每種模式，提供真正的智能廚房體驗。
精準調節溫度和能源，輕鬆保持食物新鮮。
即時聆聽和回應，享受無縫生活體驗。
*產品可能因地區而異。圖片和影片僅供參考。詳情請參閱官方產品頁面。
體驗 AI Core-Tech
常見問題
Q.
LG AI Core-Tech 是甚麼？
A.
LG AI Core-Tech 將人工智能與電動機和壓縮機等關鍵技術整合。該技術可以智能控制家電，提升性能、能源效率和使用者個人化設置。
Q.
使用 LG AI 家電有何好處？
A.
LG AI 家電提供更智能的操作、提升能源節省及個性化性能。LG AI 家電透過學習你的習慣和自動化重要功能，簡化日常工作，從而提升你的生活質素。
Q.
LG AI 雪櫃是否節能？
A.
是，LG ThinQ™ 雪櫃專為提高能源效益而設計。其提供省電模式和先進的製冷系統等功能，可維持穩定的溫度，有助於降低能源消耗。
免責聲明
1) AI Fresh
-「Smart Fresh Air」已重新命名為「AI Fresh」，這只是名稱更改，產品功能不受影響。
-如使用「AI Fresh」功能，產品應連接至「LG ThinQ」應用程式。
*LG ThinQ™ 應用程式適用於兼容的 Android 或 iOS 智能手機。需要手機和家用 Wi-Fi 數據連接，並透過 LG ThinQ™ 註冊產品。請瀏覽 lg.com/au/lg-thinq 以了解產品功能、系統兼容性和服務可用性，此等因素或會因國家和型號而異。
2) AI 節能模式
- AI 節能模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率視乎產品的能源評級和規格而有所不同。
- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。
- 節能率的具體測試詳情如下：
1. 測試型號：M876AAA582
2. 測試條件：冰箱設置在 -18°C，雪櫃設置在 3°C，無負載
3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%
4. 測試方法：8 小時開門、16 小時不開門 開門時間內總開門次數：雪櫃 28 次，冰箱 6 次。每個 AI 節能模式階段的能耗結果，經過 3 天測試後轉換為 24 小時的總能耗，並進行比較。
5. 使用 AI 節能模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。應用第 2 階段可能導致冰箱和雪櫃的內部溫度升高。
6. TÜV Rheinland Inc. 已使用其指定的測試方法驗證測試結果，但測試結果可能因實際使用環境而有所不同。
7. AI 節能模式僅透過 LG ThinQ 應用程式支援，而 LG ThinQ 在支援環境和使用方法方面可能設有一些限制。
- 影像僅供參考。具備 AI 節能模式的產品供應情況可能因國家/地區而有所差異。
3) ThinQ™
- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
- 使用省電模式 Lv.2 時
- AI 節能模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率視乎產品的能源評級和規格而有所不同。
- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。
- 節能率的具體測試詳情如下：
1. 測試型號：M876AAA582
2. 測試條件：冰箱設置在 -18°C，雪櫃設置在 3°C，無負載
3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%
4. 測試方法：8 小時開門、16 小時不開門 開門時間內總開門次數：雪櫃 28 次，冰箱 6 次。每個 AI 節能模式階段的能耗結果，經過 3 天測試後轉換為 24 小時的總能耗，並進行比較。
5. 使用 AI 節能模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。應用第 2 階段可能導致冰箱和雪櫃的內部溫度升高。
6. TÜV Rheinland Inc. 已使用其指定的測試方法驗證測試結果，但測試結果可能因實際使用環境而有所不同。
7. AI 節能模式僅透過 LG ThinQ 應用程式支援，而 LG ThinQ 在支援環境和使用方法方面可能設有一些限制。