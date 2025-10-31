免責聲明

1) AI Fresh

-「Smart Fresh Air」已重新命名為「AI Fresh」，這只是名稱更改，產品功能不受影響。

-如使用「AI Fresh」功能，產品應連接至「LG ThinQ」應用程式。

*LG ThinQ™ 應用程式適用於兼容的 Android 或 iOS 智能手機。需要手機和家用 Wi-Fi 數據連接，並透過 LG ThinQ™ 註冊產品。請瀏覽 lg.com/au/lg-thinq 以了解產品功能、系統兼容性和服務可用性，此等因素或會因國家和型號而異。

2) AI 節能模式

- AI 節能模式可分兩個階段調整(第 1 階段最高為 4.5%，第 2 階段最高為 20%)，節能率視乎產品的能源評級和規格而有所不同。

- 每個階段的 AI 節能率可能因實際使用情況而有所不同。

- 節能率的具體測試詳情如下：

1. 測試型號：M876AAA582

2. 測試條件：冰箱設置在 -18°C，雪櫃設置在 3°C，無負載

3. 安裝條件：室溫為 25°C，濕度為 55%

4. 測試方法：8 小時開門、16 小時不開門 開門時間內總開門次數：雪櫃 28 次，冰箱 6 次。每個 AI 節能模式階段的能耗結果，經過 3 天測試後轉換為 24 小時的總能耗，並進行比較。

5. 使用 AI 節能模式時，可能會根據周圍環境調整除霜週期和壓縮機速度。應用第 2 階段可能導致冰箱和雪櫃的內部溫度升高。

6. TÜV Rheinland Inc. 已使用其指定的測試方法驗證測試結果，但測試結果可能因實際使用環境而有所不同。

7. AI 節能模式僅透過 LG ThinQ 應用程式支援，而 LG ThinQ 在支援環境和使用方法方面可能設有一些限制。

- 影像僅供參考。具備 AI 節能模式的產品供應情況可能因國家/地區而有所差異。

3) ThinQ™

- EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)

- 使用省電模式 Lv.2 時

