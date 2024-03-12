We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
3.1 聲道杜比全景聲 High Res Audio GX Sound Bar
纖薄機身 藝術般融入家居
以三個不同角度顯示了壁掛式 LG Soundbar 和 LG 電視。電視螢幕上顯示五彩繽紛的顏料。
彷如身歷其境的 3D 音效 截然不同的聆聽體驗
將家居變為影院，讓用家置身喜歡的電影世界中。
電視和 LG Soundbar 掛在牆身，而下方和右側均放置了超低音揚聲器。電視顯示海上日落的景緻。
將音效推至更高水平
無與倫比的音效
拍攝 LG Soundbar 右側的中景影像。電視展示太空的圖像。
調整用家觀看的音效
掛牆式電視和 soundbar 的兩張照片並置。一台電視展示大象，而另一台則展示管弦樂團。每台電視旁均有兩張圖表。
聲畫無縫同步
電視和 Soundbar 的正面視圖。電視展示了日落時分的一片蘆葦。
簡易連接
LG Soundbar 右側的一個的傾斜特寫鏡頭。產品右側展示了連接圖示。
*實際產品與圖像或有所不同。
設合不同所需
電視安裝在淺灰色牆壁上。LG Soundbar 放置在下方的白色櫃子。電視展示出一個海灘。
*模擬影像以便理解，實際情況或有所不同。座檯時部分電視或會被 Soundbar GX 遮擋。
主要規格
-
頻道數量
3.1
-
輸出功率
420 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
主要
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
-
重低音喇叭
180 x 394 x 290 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
3.1
-
輸出功率
420 W
-
喇叭數量
8 EA
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
音樂
是
-
Movie
是
-
重低音 / 重低音+
是
高解析度音訊
-
採樣
24bit/96kHz
-
升位 / 升頻採樣
24bit/96kHz
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
AAC
是
-
AAC+
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
4
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
-
Wireless Rear Ready
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
- / 是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
1446.0 x 150.0 x 32.5 mm
-
重低音喇叭
180 x 394 x 290 mm
重量
-
主要
4.1 kg
-
重低音喇叭
5.8 kg
-
總重量
15.3 kg
配件
-
保養卡
是
-
HDMI 連接線
是
-
掛牆架
是
-
Stand Bracket
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
30 W
-
斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (重低音喇叭)
33 W